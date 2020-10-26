УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12961 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Місцеві вибори-2020
392 8
ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

Вибори переважно відбулися відповідно до законодавства, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Вибори переважно відбулися відповідно до законодавства, - ОПОРА

У громадянській мережі "Опора" заявляють, що місцеві вибори в Україні 25 жовтня відбулися переважно відповідно до законодавства.

Про це під час брифінгу сказала голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.

"В цілому громадянська мережа "Опора" зазначає, що ці вибори були дуже конкурентними і відбулися переважно відповідно до законодавства України", - сказала Айвазовська.

У заяві організації за попередніми результатами спостереження на місцевих виборах зазначили, що "зафіксовані спостерігачами порушення могли суттєво вплинути на результати волевиявлення в конкретних територіальних громадах, але причини їх появи були різними, відповідальність за них розподіляється між різними суб'єктами виборчого процесу і вони не були централізовано спланованими в межах країни".

"При цьому ОПОРА зафіксувала доволі масові порушення процедур організації виборів і проведення кампаній, інциденти з недотриманням порядку ведення передвиборчої агітації і спроби підкупу виборців, зловживання адміністративними ресурсами і спотворення процедури зміни виборчої адреси", - йдеться в заяві "Опори".

Читайте також: У більшості ОТГ відбудеться другий тур місцевих виборів, - ОПОРА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
угу
Лозинский (тот который убийца) выиграл выборы

и вот еще

Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5107
показати весь коментар
26.10.2020 11:47 Відповісти
Зажопники точно не відмовляться.
показати весь коментар
26.10.2020 11:49 Відповісти
А СН,Майбахи та і "матьківщина ",що відмовляться ??))
показати весь коментар
26.10.2020 11:53 Відповісти
СН не відмовиться від своєї ж пропозиції? Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4521
показати весь коментар
26.10.2020 11:57 Відповісти
Лозінський , на думку "Матьківщини",це національний герой , який голіруч пішов на до зубів озброєного браканьєра !!))
показати весь коментар
26.10.2020 11:51 Відповісти
упс
Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 579
показати весь коментар
26.10.2020 11:55 Відповісти
ой
Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6671
показати весь коментар
26.10.2020 12:04 Відповісти
І показали непогані результати.
Якщо клоун не візьметься за голову, то наступним президентом буде той хто посадить і баригу, і клоуна.
показати весь коментар
26.10.2020 14:41 Відповісти
 
 