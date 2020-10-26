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Житель Тернопольщины избил полицейского на закрывшемся избирательном участке

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Тернопольщины избил полицейского на закрывшемся избирательном участке

25 октября в 20:24 в селе Нижборок пьяный мужчина зашел на закрывшийся избирательный участок и спровоцировал конфликт с полицейским.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на участок после ее закрытия, а полицейский попросил его покинуть помещение. Нарушитель вел себя неадекватно, по телефону позвал сына с другом. Родственник нарушителя напал на работника полиции", - рассказали в полиции.

После нанесения телесных повреждений, злоумышленники скрылись. Полицейскому оказали медпомощь.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители разыскали нападавших и доставили их в отделение полиции.

33-летнего нападающего задержали согласно статье 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и избрании меры пресечения.
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Звучит как анекдот. Полицейские самые беззащитные существа в Украине.
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26.10.2020 12:06 Ответить
Осталось нападавших поставить в угол на кукурузу.
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26.10.2020 12:35 Ответить
А шо это за "полицейский" такой? Набили, обидели, скорую вызвали ранку на жопе йодом помазать... Видно, боец. По баблу!
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26.10.2020 12:15 Ответить
А міг би просто пристрілити підвипившого , як тільки той витягнув телефон(темний , твердий предмет , схожий на пістолет😁). І під'їхавші нікуди б не під'їзджали і не сиділи б в тюрмі .
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26.10.2020 13:15 Ответить
Полицейского наградите бантиком и памперсами, в виде поощрения, за мужество.
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26.10.2020 13:23 Ответить
ООО! Яки козлятки тут позбігалися! Впевн що якщо б за вас взялися бандюки,
то всі би ви почали мекати: МЕ-МЕ-МЕ-ЛІ-ЦІ-Я!!! Вас кацапів немає сенсу захищати.
Поголовно ви всі бздуни!
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26.10.2020 16:39 Ответить
 
 