УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13159 відвідувачів онлайн
Новини Події Місцеві вибори-2020
2 146 6
побиття (844) місцеві вибори (1000) Нацполіція (13918) Тернопільщина (471) дільниці (31)

Мешканець Тернопільщини побив поліцейського на закритій виборчій дільниці

Новини Цензор.НЕТ Події

Мешканець Тернопільщини побив поліцейського на закритій виборчій дільниці

25 жовтня о 20:24 у селі Нижбірок п'яний чоловік зайшов на вже закриту виборчу дільницю і спровокував конфлікт із поліцейськими.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов на дільницю після її закриття, правоохоронець попросив його покинути приміщення. Порушник поводився неадекватно, по телефону покликав сина з товаришем. Родич порушника напав на працівника поліції", - розповіли в поліції.

Після спричинення тілесних ушкоджень зловмисники втекли. Поліцейському надали меддопомогу.

Також читайте: Вибори переважно відбулися відповідно до законодавства, - ОПОРА

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці розшукали нападників та доправили їх до відділення поліції.

33-річного нападника затримали згідно зі статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) та обрання запобіжного заходу.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звучит как анекдот. Полицейские самые беззащитные существа в Украине.
показати весь коментар
26.10.2020 12:06 Відповісти
Осталось нападавших поставить в угол на кукурузу.
показати весь коментар
26.10.2020 12:35 Відповісти
А шо это за "полицейский" такой? Набили, обидели, скорую вызвали ранку на жопе йодом помазать... Видно, боец. По баблу!
показати весь коментар
26.10.2020 12:15 Відповісти
А міг би просто пристрілити підвипившого , як тільки той витягнув телефон(темний , твердий предмет , схожий на пістолет😁). І під'їхавші нікуди б не під'їзджали і не сиділи б в тюрмі .
показати весь коментар
26.10.2020 13:15 Відповісти
Полицейского наградите бантиком и памперсами, в виде поощрения, за мужество.
показати весь коментар
26.10.2020 13:23 Відповісти
ООО! Яки козлятки тут позбігалися! Впевн що якщо б за вас взялися бандюки,
то всі би ви почали мекати: МЕ-МЕ-МЕ-ЛІ-ЦІ-Я!!! Вас кацапів немає сенсу захищати.
Поголовно ви всі бздуни!
показати весь коментар
26.10.2020 16:39 Відповісти
 
 