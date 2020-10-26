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Кабмин назначил Король врио главы Госархстройинспекции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин назначил Король врио главы Госархстройинспекции

Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Ирину Король.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Согласно сообщению, Король занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ.

По информации из декларации чиновницы, по итогам 2019 года она получила 202,9 тыс. грн заработной платы в Вышгородском горсовете, а также 77,6 тыс. грн в ГАСИ.

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Как сообщалось, ранее должность врио главы ГАСИ занимал Богдан Федоренко.

Ранее Кабмин также отстранил Юрия Васильченко с должности главы Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с поста главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины.
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