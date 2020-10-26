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Кабмін (6258) Ірина Король (1) ДАБІ (97)

Кабмін призначив Король т.в.о. голови Держархбудінспекції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін призначив Король т.в.о. голови Держархбудінспекції

Кабінет Міністрів України призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Ірину Король.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду в понеділок.

Згідно з повідомленням, Король обіймала посаду заступника директора департаменту та начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур ДАБІ.

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За інформацією з декларації чиновниці, за підсумками 2019 року вона отримала 202,9 тис. грн заробітної плати у Вишгородській міськраді, а також 77,6 тис. грн у ДАБІ.

Як повідомлялося, раніше посаду т.в.о. голови ДАБІ обіймав Богдан Федоренко.

Раніше Кабмін також усунув Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з поста глави Державної сервісної служби містобудування України.

Автор: Наталя Джума
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