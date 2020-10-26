Кабмін призначив Король т.в.о. голови Держархбудінспекції

Кабінет Міністрів України призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Ірину Король.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду в понеділок.

Згідно з повідомленням, Король обіймала посаду заступника директора департаменту та начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур ДАБІ.

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За інформацією з декларації чиновниці, за підсумками 2019 року вона отримала 202,9 тис. грн заробітної плати у Вишгородській міськраді, а також 77,6 тис. грн у ДАБІ.

Як повідомлялося, раніше посаду т.в.о. голови ДАБІ обіймав Богдан Федоренко.

Раніше Кабмін також усунув Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з поста глави Державної сервісної служби містобудування України.