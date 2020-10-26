Азербайджан перед перемирием занял 18 населенных пунктов в Карабахе

Азербайджанские военные накануне объявленного с 26 октября перемирия взяли под контроль 18 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Publika.az.

По словам президента, в Зангиланском районе были взяты Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд и Еникенд; в Джебраильском районе - Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Курды, Ховуслу и Челебиляр.

В Губадлинском районе военные взяли под контроль Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабурхан и Губадлы.

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