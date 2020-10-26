Азербайджан перед перемирием занял 18 населенных пунктов в Карабахе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Азербайджанские военные накануне объявленного с 26 октября перемирия взяли под контроль 18 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Publika.az.
По словам президента, в Зангиланском районе были взяты Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд и Еникенд; в Джебраильском районе - Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Курды, Ховуслу и Челебиляр.
В Губадлинском районе военные взяли под контроль Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабурхан и Губадлы.
Топ комментарии
+39 IN UA 7395a7cc
показать весь комментарий26.10.2020 13:33
+32 Привет
показать весь комментарий26.10.2020 13:22
+24 Владимир Пономаренко 336ef173
показать весь комментарий26.10.2020 13:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.288493365214386%2C45.93551031131058&z=8
и опять азеры наступают, берут села
Вот, что бывает, когда переговоры ведут ударные беспилотники и высокоточные ракеты, а не старые коммунисты Фокин и Кравчук.
То, что продержалось 4 минуты?
В сети обсасывают разбитый сегодня комплекс с-300.
Мо, когда и здесь оперативненько сообщат.
Карабас-Барабас - це інша історія.
https://www.youtube.com/watch?v=HUYhgbh9K-A&t=68s