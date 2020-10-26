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Азербайджан перед перемирием занял 18 населенных пунктов в Карабахе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Азербайджан перед перемирием занял 18 населенных пунктов в Карабахе

Азербайджанские военные накануне объявленного с 26 октября перемирия взяли под контроль 18 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Publika.az.

По словам президента, в Зангиланском районе были взяты Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд и Еникенд; в Джебраильском районе - Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Курды, Ховуслу и Челебиляр.

В Губадлинском районе военные взяли под контроль Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабурхан и Губадлы.

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Топ комментарии
+39
У Алиева, что не перемирие, то освобождение нескольких населенных пунктов.
Вот, что бывает, когда переговоры ведут ударные беспилотники и высокоточные ракеты, а не старые коммунисты Фокин и Кравчук.
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26.10.2020 13:33
+32
Ну ериван им у нюх не вперся...а вот до Степанокерта дойдут...
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26.10.2020 13:22
+24
Нормально! Перед слкдующтм ещё 20 займут. И так до Еривана!
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26.10.2020 13:21
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Нормально! Перед слкдующтм ещё 20 займут. И так до Еривана!
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26.10.2020 13:21 Ответить
Ну ериван им у нюх не вперся...а вот до Степанокерта дойдут...
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26.10.2020 13:22 Ответить
Ханкенди - так правильно
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26.10.2020 13:28 Ответить
А там і до "декомунізації" недалеко... "Степанакерт" найменували в честь "большевіка", Степана Шаумяна, одного з "26 бакинських комісарів"... (саме смішне : у вірменів, як і у кацапів - "розрив шаблона"... Ті носяться з Леніним, Сталіним і російськими царями, яких вони повбивали, і вірмени - з більшовиками типу Шаумяна, і з Ндже, який проти них боровся, з 1918 до 1945-го ...).
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26.10.2020 14:10 Ответить
карта.. свежак..
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.288493365214386%2C45.93551031131058&z=8
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26.10.2020 13:23 Ответить
Ви там Челебиляр з Челябинском не сплутайте !!!)))
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26.10.2020 13:26 Ответить
теперь там уже опять замес

и опять азеры наступают, берут села
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26.10.2020 13:27 Ответить
Отлично!! Давай Айзербайджан!! бей путинских прихвостней -армян!! Даёшь Ереван!!
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26.10.2020 13:30 Ответить
Кордон з Іраном перекрили?
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26.10.2020 13:32 Ответить
Так давно уже.
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26.10.2020 13:36 Ответить
У Алиева, что не перемирие, то освобождение нескольких населенных пунктов.
Вот, что бывает, когда переговоры ведут ударные беспилотники и высокоточные ракеты, а не старые коммунисты Фокин и Кравчук.
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26.10.2020 13:33 Ответить
Так бывает, когда богатый и сильный воюет с беднейшим постсоветским государством. Делать козлами отпущения Фокина, Кравчука и пр. - это дешевая манипуляция "зрадофилов".
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27.10.2020 11:28 Ответить
Карту покажите
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26.10.2020 13:41 Ответить
Карту покажите
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26.10.2020 13:42 Ответить
Карта выше на этой ветке...глаза раззуй...
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26.10.2020 14:26 Ответить
увидел. кто ж так карты прикрепляет
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26.10.2020 14:41 Ответить
Со смартфона к примеру по другому не получится...нет возможности сделать ссылку активной...
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26.10.2020 15:48 Ответить
Пожалуйста https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.288493365214414%2C45.93551031131058&z=8
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26.10.2020 15:55 Ответить
Президенты своего народа оккупированные }{уйлом земли возвращают, а Слуги }{уйла отдают.
Азербайджан перед перемир'ям зайняв 18 населених пунктів у Карабасі - Цензор.НЕТ 3341
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26.10.2020 13:43 Ответить
Какое в ж перемирие?
То, что продержалось 4 минуты?
В сети обсасывают разбитый сегодня комплекс с-300.
Мо, когда и здесь оперативненько сообщат.
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26.10.2020 14:32 Ответить
Всего мы уничтожили 6 С-300.
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26.10.2020 15:56 Ответить
Если читать сводки обоих сторон, то поубивали друг-дружку уже как минимум по нескольку раз обе армии.
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26.10.2020 21:46 Ответить
Они сражались НЕ за Родину . Их послал на убой Никол Пашинян https://www.youtube.com/watch?v=Z290UNBwgNs&t=54s
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27.10.2020 09:58 Ответить
Ары тебе тоже много такого могут показать. И что?
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27.10.2020 21:07 Ответить
Пусть покажут. Все мы верим фактам, а факт то , что мы УЖЕ освободили половину оккупированных территорий. ары могут утереться. ары показали бы , было бы что показывать, не думай что они гуманные, хотя были видео , где они топтались над убитыми солдатами. ары за 1 месяц потеряли то что имели половину, за 2 - й месяц потеряют остальное , при этом учитывая горный рельеф Карабаха. Вот и то.
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28.10.2020 06:39 Ответить
Та я верю, что вы их победите, и поддерживаю Азербайджан. Но я не про то, а про пропаганду.
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28.10.2020 13:42 Ответить
Карабах, у Карабаху.
Карабас-Барабас - це інша історія.
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26.10.2020 14:41 Ответить
и что это значит??? это их территория...! армяне должны её вернуть и компенсировать убытки!!!
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26.10.2020 14:42 Ответить
написано ж "перед перемир'ям" - Алієв завжди об'являє про визволені села з затримкою на пару днів - щоб без помилок
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26.10.2020 14:53 Ответить
Страшні кадри. Скотобойня ім. Н. Пашиняна:
https://www.youtube.com/watch?v=HUYhgbh9K-A&t=68s
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26.10.2020 15:38 Ответить
У нас уже перемирие семь лет.А воз и ныне там.Дурной пример зарозительный.
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26.10.2020 16:37 Ответить
Ходжалинский геноцид - позорная страница истории человечества. https://www.youtube.com/watch?v=dor4R01lI5w
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26.10.2020 18:17 Ответить
Желаю Азербайджану поменьше потерь, а Армян кроме самих армян никто не любит. Ну реально они мерзкие типы.
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26.10.2020 20:15 Ответить
Только почувствуют безнаказанность сразу быдлуют по сверхбеспределу.
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26.10.2020 20:18 Ответить
 
 