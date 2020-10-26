Азербайджан перед перемир'ям зайняв 18 населених пунктів у Карабасі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Азербайджанські військові напередодні оголошеного з 26 жовтня перемир'я взяли під контроль 18 населених пунктів у Нагірному Карабасі.
Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Publika.az.
За словами президента, в Зангіланському районі були взяті Бірінджі Алибейлі, Ікінджі Алибейлі, Ребенд і Енікенд; в Джебраїльському районі - Говшудлу, Софулу, Даг Машанли, Курди, Ховуслу і Челебіляр.
У Губадлінському районі військові взяли під контроль Падар, Ефенділяр, Юсіфбейлі, Чайтумас, Ханлиг, Сариятаг, Моллабурхан і Губадли.
Топ коментарі
+39 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар26.10.2020 13:33
+32 Привет
показати весь коментар26.10.2020 13:22
+24 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар26.10.2020 13:21
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.288493365214386%2C45.93551031131058&z=8
и опять азеры наступают, берут села
Вот, что бывает, когда переговоры ведут ударные беспилотники и высокоточные ракеты, а не старые коммунисты Фокин и Кравчук.
То, что продержалось 4 минуты?
В сети обсасывают разбитый сегодня комплекс с-300.
Мо, когда и здесь оперативненько сообщат.
Карабас-Барабас - це інша історія.
https://www.youtube.com/watch?v=HUYhgbh9K-A&t=68s