Азербайджан перед перемир'ям зайняв 18 населених пунктів у Карабасі

Азербайджанські військові напередодні оголошеного з 26 жовтня перемир'я взяли під контроль 18 населених пунктів у Нагірному Карабасі.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Publika.az.

За словами президента, в Зангіланському районі були взяті Бірінджі Алибейлі, Ікінджі Алибейлі, Ребенд і Енікенд; в Джебраїльському районі - Говшудлу, Софулу, Даг Машанли, Курди, Ховуслу і Челебіляр.

У Губадлінському районі військові взяли під контроль Падар, Ефенділяр, Юсіфбейлі, Чайтумас, Ханлиг, Сариятаг, Моллабурхан і Губадли.

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