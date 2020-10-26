Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский требует достоверной статистики по тем, кто поборол COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил во время селекторного совещания.
"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики тех, кто заболел и кто выздоровел", - говорится в сообщении.
Глава Минздрава Степанов сообщил, что не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, согласно которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется.
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А озвучивают НУЖНУЮ - годящуюся для пиара с видосиками "Хлавного Халлактического
писюанистакоординатора по борьбе с короновирусом" - вовки-шмаркли))
Rozenko Pavlo
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Слуги Народу виділяють на кожного «волонтера» з опитування Президента - 1200 грн. Волонтери на руки отримують - 800.
Питання: ви ще вірите, що об'єкти на «Великому будівництві» імені Зеленського вони за інакшою схемою будують??
ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО... І нічого більше!
Жіночка прихворіла на ГРВІ - здала тест на ковід - від'ємний - лікар запропонував 4000 грн. щоб записати що є ковід, вона відмовилася (подумала про наслідки) ....
Що говорити далі.....
Бубочка ошеломит нас новостью о блестящих победах над короновирусом под его чутким руководством.
те кто выздоровел - Слава Богу !
ты бы, чмо ЗЕльоное, думал о новых заболевших !
Он бы лучше организовал ДОСТОВЕРНОЕ тестирование и получение его
результатов за срок не более суток.
А у мендель?
Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского у избирательного участка не продлилась и трех минут. Он ушел, отказавшись отвечать на вопросы.
«Наші лікарі і медсестри втомилися», - сказала глава Національної комісії з боротьби з коронавірусом Аліреза Залі.
Відзначається, що в деяких лікарнях закінчилися ліжка для лікування нових пацієнтів.
Статистику про одну смерть кожні чотири хвилини показують по ТБ, влада скаржиться на погане дотримання соціальної дистанції.
А вот там, на Магадаскаре...
Если месяц назад заболевали условно 3000 человек в день - сегодня должны выздоравливать те же условные 3000 человек, за исключением почивших в бозе.
Выздоравливает по сводкам - 1300-1500.
Твою ж мать, где они деваются?
так що не бреши...
Наличие оссутствия.