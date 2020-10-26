Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский требует достоверной статистики по тем, кто поборол COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил во время селекторного совещания.

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики тех, кто заболел и кто выздоровел", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава Степанов сообщил, что не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, согласно которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

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