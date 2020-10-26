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Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский требует достоверной статистики по тем, кто поборол COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил во время селекторного совещания.

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики тех, кто заболел и кто выздоровел", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава Степанов сообщил, что не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, согласно которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 91-летний Филарет о COVID-19: Две недели лежал в реанимации, ожил

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Господи, хотя бы он не взял эту проблему под свой личный контроль.
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26.10.2020 14:04
+9
пусть поставит картонные коробки в мусорных мешках по стране, люди ему достоверную статистику дадут
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26.10.2020 14:06
+7
А шо, у Ленки требовать уже не получается?
А у мендель?
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26.10.2020 14:07
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- да хде ж её взять то сегодня эту достоверную статистику, милок?
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26.10.2020 13:59 Ответить
так у шмаркли и зебилов "достоверная" та инфа, что им по зомбоящику озвучат.
А озвучивают НУЖНУЮ - годящуюся для пиара с видосиками "Хлавного Халлактического писюаниста координатора по борьбе с короновирусом" - вовки-шмаркли))
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26.10.2020 14:03 Ответить
Господи, хотя бы он не взял эту проблему под свой личный контроль.
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26.10.2020 14:04 Ответить
та да - все, что он берет под свой контроль заканчивается печально
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26.10.2020 14:15 Ответить
Уже...в заговоре против Украиньі участвует 73% от ходящих на вьібора.
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26.10.2020 14:15 Ответить


Rozenko Pavlo



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Слуги Народу виділяють на кожного «волонтера» з опитування Президента - 1200 грн. Волонтери на руки отримують - 800.
Питання: ви ще вірите, що об'єкти на «Великому будівництві» імені Зеленського вони за інакшою схемою будують??
ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО... І нічого більше!
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26.10.2020 14:14 Ответить
даже если учесть, что у них удерживают налоги 19,5%, сумма все одно другая выходит
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26.10.2020 14:16 Ответить
а кто удерживает ?
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26.10.2020 14:23 Ответить
Шо тот сбитый летчик ещё требует?
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26.10.2020 13:59 Ответить
В смысле сбитый летчик? Он покуда президент. Сбитым будет когда президентский срок закончится и для следующего переизбрания рейтинг на нуле будет. А пока еще нет.
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26.10.2020 14:16 Ответить
Шо нет?)остаться с 9,5% за полтора года - это бимба!
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26.10.2020 14:19 Ответить
Откуда такой процент? Это первое. И второе. Реальный процент могут показать только выборы. Ну и третье. Даже с таким процентом власть покуда у него. Так что аж никак покуда на сбитого не тянет.
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26.10.2020 14:23 Ответить
Чем процент не нравится?он настоящий -специально для оп)выборы показали в какой вы дупе,зесрань ,и сколько вас по настоящему осталось...власти у него вот вот не будет -дело совсем не продолжительного времени.Так что реальный сбитый летчик)
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26.10.2020 14:45 Ответить
То что у него вот-вот не будет власти я слышу и читаю от подобных Вам уже полтора года. Пока власть у него. И думаю она у него еще будет эдак года 3,5. Ну а что второй президентский срок ему не светит для меня уже сейчас понятно. Ибо того что ждал от него народ вряд ли уже надеяться стоит дождаться. Повторит он судьбу реально сбитого летчика Пети.
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27.10.2020 13:46 Ответить
в жопе зепацанчики,в жопе,им бы по-хорошему уйти,пока еще похлеще делов не науевертили..
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26.10.2020 14:53 Ответить
Вы сможете вспомнить хотя бы один случай за всю новейшую историю Украины когда кто-то по доброй воле сам ушел от власти? Я что-то не припоминаю.
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27.10.2020 13:48 Ответить
Короче, начинает доходить, что медицинская мафия рисует цифры короновируса с потолка, вернее завышает цифры больных, что бы сосать и дальше деньги из бюджета под маркой "борьбы с короновирусом"
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26.10.2020 14:00 Ответить
У меня процентов 20 переболело знакомых, коллег у родственников не меньше. Теперь считай. В Раде тоже около 20 процентов
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26.10.2020 14:02 Ответить
Арсен Аваков, это ты?
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26.10.2020 14:49 Ответить
Історія на 100% правдива:
Жіночка прихворіла на ГРВІ - здала тест на ковід - від'ємний - лікар запропонував 4000 грн. щоб записати що є ковід, вона відмовилася (подумала про наслідки) ....
Що говорити далі.....
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26.10.2020 14:15 Ответить
******!
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26.10.2020 14:18 Ответить
І що ти звіздиш? Лікар запропонував 4000 грн?
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26.10.2020 14:30 Ответить
Це реальна історія, але ж в кожного свої "вислови" про неї
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26.10.2020 16:05 Ответить
Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 2375
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26.10.2020 16:51 Ответить
Нужен новый опрос
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26.10.2020 14:00 Ответить
"нужен толчок" © Гостья из будущего
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26.10.2020 14:01 Ответить
а лучше - пинок
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26.10.2020 14:17 Ответить
нет, таки толчок

Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 9360
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26.10.2020 14:26 Ответить
Нужно провести опрос «Кто переболел короновирусом. Вот и статистика
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26.10.2020 14:09 Ответить
Готовит очередной видосик-гундосик о "победе" над короновирусом?... Зеленский требует достоверной статистики по количеству излечившихся от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 3981
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26.10.2020 14:00 Ответить
ОПа уже безумный телесуфлер пилит и свет выставляет, небось Зеленский требует достоверной статистики по количеству излечившихся от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 6711
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26.10.2020 14:03 Ответить
вавий не в настроении. "требует"...
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26.10.2020 14:00 Ответить
сдается мне, господа-товарищи, скоро

Бубочка ошеломит нас новостью о блестящих победах над короновирусом под его чутким руководством.

те кто выздоровел - Слава Богу !
ты бы, чмо ЗЕльоное, думал о новых заболевших !
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26.10.2020 14:01 Ответить
Рахуватиме свої пабєди.
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26.10.2020 14:02 Ответить
на кой хрен она нужна клоуну?? он шо, дохтор??
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26.10.2020 14:03 Ответить
Это требование президента подтверждает недостоверную статистику ?
Он бы лучше организовал ДОСТОВЕРНОЕ тестирование и получение его
результатов за срок не более суток.
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26.10.2020 14:04 Ответить
А заболевших ?
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26.10.2020 14:04 Ответить
Зеленский требует достоверной статистики по количеству излечившихся от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 702 .. ой *** Зе - не смеши !!! ты требовать чего-то даже у своей Ленки уже не можешь !!!
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26.10.2020 14:05 Ответить
Новый инфо повод после провала на местны выборах и шоу опроса.
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26.10.2020 14:05 Ответить
пусть поставит картонные коробки в мусорных мешках по стране, люди ему достоверную статистику дадут
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26.10.2020 14:06 Ответить
А шо, у Ленки требовать уже не получается?
А у мендель?
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26.10.2020 14:07 Ответить
походу, то они у бубочки только требовать могут )))
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26.10.2020 14:19 Ответить
Думаю недостовірна інформація і про захворілих і померлих. Вибори минули, можна вже й не брехати.
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26.10.2020 14:08 Ответить
Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 3168
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26.10.2020 14:09 Ответить
а на статистику по опоросу - вже пофіг.
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26.10.2020 14:09 Ответить
Маленькое уйло...и тоже все время что -то требует. У кого требует? У подчиненньіх? Через прессу? Еханньій цирк больньіх животньіх. Запрещенньій в Европи,кстати.
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26.10.2020 14:12 Ответить
Пресс-конференция Зеленского была сорвана, президент ушел: "Вам не интересен мой ответ"



Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского у избирательного участка не продлилась и трех минут. Он ушел, отказавшись отвечать на вопросы.

Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 8219
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26.10.2020 14:12 Ответить
Відсотків 5 українців точно хворіють.
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26.10.2020 14:13 Ответить
Органи охорони здоров'я Ірану визнали смерть однієї людини від коронавирусy кожні чотири хвилини, повідомляє Reuters.
«Наші лікарі і медсестри втомилися», - сказала глава Національної комісії з боротьби з коронавірусом Аліреза Залі.
Відзначається, що в деяких лікарнях закінчилися ліжка для лікування нових пацієнтів.
Статистику про одну смерть кожні чотири хвилини показують по ТБ, влада скаржиться на погане дотримання соціальної дистанції.
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26.10.2020 16:46 Ответить
Органи охорони здоров'я Ірану визнали смерть однієї людини від коронавирусy кожні чотири хвилини, повідомляє Reuters.

А вот там, на Магадаскаре...
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26.10.2020 19:05 Ответить
а какая разница?)) называйте любые цифры и любые результаты, не сможете подсчитать - придумайте, всем все равно что там бестолочи наотвечали))
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26.10.2020 14:17 Ответить
Все-выборы прошли,теперь давай ДОСТОВЕРНУЮ информацию. Зеленський вимагає достовірної статистики щодо кількості тих, хто вилікувався від COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 6326
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26.10.2020 14:20 Ответить
требует статистику от кого ? статист монет коронавирусных степанов, не имет статистики по количеству излечившихся от вирусни ,на которых ушли монеты.....во дает Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 7721
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26.10.2020 14:30 Ответить
І що він з нею буде робити? )) Кіпучу бездіяльність посилить?
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26.10.2020 14:31 Ответить
От кого оно это "требует"?? От своих депутатов и Кабмина??
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26.10.2020 14:53 Ответить
упс.. до виборів нічого не требував, а тут на, яка забота о населениіі))
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26.10.2020 15:26 Ответить
Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 5132
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26.10.2020 15:39 Ответить
Даже клоуну стало понятно, что идёт грандиозный распил и приписки.
Если месяц назад заболевали условно 3000 человек в день - сегодня должны выздоравливать те же условные 3000 человек, за исключением почивших в бозе.
Выздоравливает по сводкам - 1300-1500.
Твою ж мать, где они деваются?
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26.10.2020 15:48 Ответить
ДаЙОшь звиздюлей Пальчевскому, закрыть Евролаб,- скрывает инфу о заболевших на ковид.
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26.10.2020 15:51 Ответить
якщо би хтів справжньої інформації, і не лише стосовно захворювань, то мав би її... але ж обклав себе тими, хто розповідає за твою величність... те, що заказуєш, те й маєш...
так що не бреши...
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26.10.2020 16:20 Ответить
Схаменувся.
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26.10.2020 16:26 Ответить
її немає. коли сам сімейний лікар на лікарняному, люди лікують себе самі,бо не знають, до кого йти і чи має право "сусідній" сімейний лікар прийняти "сусіднього" хворого.
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26.10.2020 17:04 Ответить
Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП

Наличие оссутствия.
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26.10.2020 19:03 Ответить
 
 