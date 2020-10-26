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Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП

Президент України Володимир Зеленський вимагає достовірної статистики щодо тих, хто поборов COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив під час селекторної наради.

"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання про достовірність статистики тих, хто захворів і хто одужав", - йдеться в повідомленні.

Глава МОЗ Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні внісло зміни, згідно з якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативного тесту на COVID-19 не потрібно.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Господи, хотя бы он не взял эту проблему под свой личный контроль.
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26.10.2020 14:04
+9
пусть поставит картонные коробки в мусорных мешках по стране, люди ему достоверную статистику дадут
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26.10.2020 14:06
+7
А шо, у Ленки требовать уже не получается?
А у мендель?
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26.10.2020 14:07
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- да хде ж её взять то сегодня эту достоверную статистику, милок?
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26.10.2020 13:59 Відповісти
так у шмаркли и зебилов "достоверная" та инфа, что им по зомбоящику озвучат.
А озвучивают НУЖНУЮ - годящуюся для пиара с видосиками "Хлавного Халлактического писюаниста координатора по борьбе с короновирусом" - вовки-шмаркли))
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26.10.2020 14:03 Відповісти
Господи, хотя бы он не взял эту проблему под свой личный контроль.
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26.10.2020 14:04 Відповісти
та да - все, что он берет под свой контроль заканчивается печально
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26.10.2020 14:15 Відповісти
Уже...в заговоре против Украиньі участвует 73% от ходящих на вьібора.
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26.10.2020 14:15 Відповісти


Rozenko Pavlo



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Слуги Народу виділяють на кожного «волонтера» з опитування Президента - 1200 грн. Волонтери на руки отримують - 800.
Питання: ви ще вірите, що об'єкти на «Великому будівництві» імені Зеленського вони за інакшою схемою будують??
ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО... І нічого більше!
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26.10.2020 14:14 Відповісти
даже если учесть, что у них удерживают налоги 19,5%, сумма все одно другая выходит
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26.10.2020 14:16 Відповісти
а кто удерживает ?
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26.10.2020 14:23 Відповісти
Шо тот сбитый летчик ещё требует?
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26.10.2020 13:59 Відповісти
В смысле сбитый летчик? Он покуда президент. Сбитым будет когда президентский срок закончится и для следующего переизбрания рейтинг на нуле будет. А пока еще нет.
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26.10.2020 14:16 Відповісти
Шо нет?)остаться с 9,5% за полтора года - это бимба!
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26.10.2020 14:19 Відповісти
Откуда такой процент? Это первое. И второе. Реальный процент могут показать только выборы. Ну и третье. Даже с таким процентом власть покуда у него. Так что аж никак покуда на сбитого не тянет.
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26.10.2020 14:23 Відповісти
Чем процент не нравится?он настоящий -специально для оп)выборы показали в какой вы дупе,зесрань ,и сколько вас по настоящему осталось...власти у него вот вот не будет -дело совсем не продолжительного времени.Так что реальный сбитый летчик)
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26.10.2020 14:45 Відповісти
То что у него вот-вот не будет власти я слышу и читаю от подобных Вам уже полтора года. Пока власть у него. И думаю она у него еще будет эдак года 3,5. Ну а что второй президентский срок ему не светит для меня уже сейчас понятно. Ибо того что ждал от него народ вряд ли уже надеяться стоит дождаться. Повторит он судьбу реально сбитого летчика Пети.
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27.10.2020 13:46 Відповісти
в жопе зепацанчики,в жопе,им бы по-хорошему уйти,пока еще похлеще делов не науевертили..
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26.10.2020 14:53 Відповісти
Вы сможете вспомнить хотя бы один случай за всю новейшую историю Украины когда кто-то по доброй воле сам ушел от власти? Я что-то не припоминаю.
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27.10.2020 13:48 Відповісти
Короче, начинает доходить, что медицинская мафия рисует цифры короновируса с потолка, вернее завышает цифры больных, что бы сосать и дальше деньги из бюджета под маркой "борьбы с короновирусом"
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26.10.2020 14:00 Відповісти
У меня процентов 20 переболело знакомых, коллег у родственников не меньше. Теперь считай. В Раде тоже около 20 процентов
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26.10.2020 14:02 Відповісти
Арсен Аваков, это ты?
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26.10.2020 14:49 Відповісти
Історія на 100% правдива:
Жіночка прихворіла на ГРВІ - здала тест на ковід - від'ємний - лікар запропонував 4000 грн. щоб записати що є ковід, вона відмовилася (подумала про наслідки) ....
Що говорити далі.....
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26.10.2020 14:15 Відповісти
******!
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26.10.2020 14:18 Відповісти
І що ти звіздиш? Лікар запропонував 4000 грн?
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26.10.2020 14:30 Відповісти
Це реальна історія, але ж в кожного свої "вислови" про неї
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26.10.2020 16:05 Відповісти
Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 2375
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26.10.2020 16:51 Відповісти
Нужен новый опрос
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26.10.2020 14:00 Відповісти
"нужен толчок" © Гостья из будущего
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26.10.2020 14:01 Відповісти
а лучше - пинок
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26.10.2020 14:17 Відповісти
нет, таки толчок

Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 9360
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26.10.2020 14:26 Відповісти
Нужно провести опрос «Кто переболел короновирусом. Вот и статистика
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26.10.2020 14:09 Відповісти
Готовит очередной видосик-гундосик о "победе" над короновирусом?... Зеленский требует достоверной статистики по количеству излечившихся от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 3981
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26.10.2020 14:00 Відповісти
ОПа уже безумный телесуфлер пилит и свет выставляет, небось Зеленский требует достоверной статистики по количеству излечившихся от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 6711
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26.10.2020 14:03 Відповісти
вавий не в настроении. "требует"...
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26.10.2020 14:00 Відповісти
сдается мне, господа-товарищи, скоро

Бубочка ошеломит нас новостью о блестящих победах над короновирусом под его чутким руководством.

те кто выздоровел - Слава Богу !
ты бы, чмо ЗЕльоное, думал о новых заболевших !
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26.10.2020 14:01 Відповісти
Рахуватиме свої пабєди.
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26.10.2020 14:02 Відповісти
на кой хрен она нужна клоуну?? он шо, дохтор??
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26.10.2020 14:03 Відповісти
Это требование президента подтверждает недостоверную статистику ?
Он бы лучше организовал ДОСТОВЕРНОЕ тестирование и получение его
результатов за срок не более суток.
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26.10.2020 14:04 Відповісти
А заболевших ?
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26.10.2020 14:04 Відповісти
Зеленский требует достоверной статистики по количеству излечившихся от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 702 .. ой *** Зе - не смеши !!! ты требовать чего-то даже у своей Ленки уже не можешь !!!
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26.10.2020 14:05 Відповісти
Новый инфо повод после провала на местны выборах и шоу опроса.
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26.10.2020 14:05 Відповісти
пусть поставит картонные коробки в мусорных мешках по стране, люди ему достоверную статистику дадут
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26.10.2020 14:06 Відповісти
А шо, у Ленки требовать уже не получается?
А у мендель?
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26.10.2020 14:07 Відповісти
походу, то они у бубочки только требовать могут )))
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26.10.2020 14:19 Відповісти
Думаю недостовірна інформація і про захворілих і померлих. Вибори минули, можна вже й не брехати.
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26.10.2020 14:08 Відповісти
Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 3168
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26.10.2020 14:09 Відповісти
а на статистику по опоросу - вже пофіг.
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26.10.2020 14:09 Відповісти
Маленькое уйло...и тоже все время что -то требует. У кого требует? У подчиненньіх? Через прессу? Еханньій цирк больньіх животньіх. Запрещенньій в Европи,кстати.
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26.10.2020 14:12 Відповісти
Пресс-конференция Зеленского была сорвана, президент ушел: "Вам не интересен мой ответ"



Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского у избирательного участка не продлилась и трех минут. Он ушел, отказавшись отвечать на вопросы.

Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 8219
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26.10.2020 14:12 Відповісти
Відсотків 5 українців точно хворіють.
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26.10.2020 14:13 Відповісти
Органи охорони здоров'я Ірану визнали смерть однієї людини від коронавирусy кожні чотири хвилини, повідомляє Reuters.
«Наші лікарі і медсестри втомилися», - сказала глава Національної комісії з боротьби з коронавірусом Аліреза Залі.
Відзначається, що в деяких лікарнях закінчилися ліжка для лікування нових пацієнтів.
Статистику про одну смерть кожні чотири хвилини показують по ТБ, влада скаржиться на погане дотримання соціальної дистанції.
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26.10.2020 16:46 Відповісти
Органи охорони здоров'я Ірану визнали смерть однієї людини від коронавирусy кожні чотири хвилини, повідомляє Reuters.

А вот там, на Магадаскаре...
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26.10.2020 19:05 Відповісти
а какая разница?)) называйте любые цифры и любые результаты, не сможете подсчитать - придумайте, всем все равно что там бестолочи наотвечали))
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26.10.2020 14:17 Відповісти
Все-выборы прошли,теперь давай ДОСТОВЕРНУЮ информацию. Зеленський вимагає достовірної статистики щодо кількості тих, хто вилікувався від COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 6326
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26.10.2020 14:20 Відповісти
требует статистику от кого ? статист монет коронавирусных степанов, не имет статистики по количеству излечившихся от вирусни ,на которых ушли монеты.....во дает Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 7721
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26.10.2020 14:30 Відповісти
І що він з нею буде робити? )) Кіпучу бездіяльність посилить?
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26.10.2020 14:31 Відповісти
От кого оно это "требует"?? От своих депутатов и Кабмина??
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26.10.2020 14:53 Відповісти
упс.. до виборів нічого не требував, а тут на, яка забота о населениіі))
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26.10.2020 15:26 Відповісти
Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 5132
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26.10.2020 15:39 Відповісти
Даже клоуну стало понятно, что идёт грандиозный распил и приписки.
Если месяц назад заболевали условно 3000 человек в день - сегодня должны выздоравливать те же условные 3000 человек, за исключением почивших в бозе.
Выздоравливает по сводкам - 1300-1500.
Твою ж мать, где они деваются?
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26.10.2020 15:48 Відповісти
ДаЙОшь звиздюлей Пальчевскому, закрыть Евролаб,- скрывает инфу о заболевших на ковид.
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26.10.2020 15:51 Відповісти
якщо би хтів справжньої інформації, і не лише стосовно захворювань, то мав би її... але ж обклав себе тими, хто розповідає за твою величність... те, що заказуєш, те й маєш...
так що не бреши...
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26.10.2020 16:20 Відповісти
Схаменувся.
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26.10.2020 16:26 Відповісти
її немає. коли сам сімейний лікар на лікарняному, люди лікують себе самі,бо не знають, до кого йти і чи має право "сусідній" сімейний лікар прийняти "сусіднього" хворого.
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26.10.2020 17:04 Відповісти
Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП

Наличие оссутствия.
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26.10.2020 19:03 Відповісти
 
 