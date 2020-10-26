Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський вимагає достовірної статистики щодо тих, хто поборов COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив під час селекторної наради.
"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання про достовірність статистики тих, хто захворів і хто одужав", - йдеться в повідомленні.
Глава МОЗ Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні внісло зміни, згідно з якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативного тесту на COVID-19 не потрібно.
Топ коментарі
+14 Злая Одесситка
показати весь коментар26.10.2020 14:04
+9 Александр Романов 0166afe8
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+7 Старый зольдат
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Будь ласка, зачекайте...
А озвучивают НУЖНУЮ - годящуюся для пиара с видосиками "Хлавного Халлактического
писюанистакоординатора по борьбе с короновирусом" - вовки-шмаркли))
Rozenko Pavlo
ЗАДАЧКА
Слуги Народу виділяють на кожного «волонтера» з опитування Президента - 1200 грн. Волонтери на руки отримують - 800.
Питання: ви ще вірите, що об'єкти на «Великому будівництві» імені Зеленського вони за інакшою схемою будують??
ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО... І нічого більше!
Жіночка прихворіла на ГРВІ - здала тест на ковід - від'ємний - лікар запропонував 4000 грн. щоб записати що є ковід, вона відмовилася (подумала про наслідки) ....
Що говорити далі.....
Бубочка ошеломит нас новостью о блестящих победах над короновирусом под его чутким руководством.
те кто выздоровел - Слава Богу !
ты бы, чмо ЗЕльоное, думал о новых заболевших !
Он бы лучше организовал ДОСТОВЕРНОЕ тестирование и получение его
результатов за срок не более суток.
А у мендель?
Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского у избирательного участка не продлилась и трех минут. Он ушел, отказавшись отвечать на вопросы.
«Наші лікарі і медсестри втомилися», - сказала глава Національної комісії з боротьби з коронавірусом Аліреза Залі.
Відзначається, що в деяких лікарнях закінчилися ліжка для лікування нових пацієнтів.
Статистику про одну смерть кожні чотири хвилини показують по ТБ, влада скаржиться на погане дотримання соціальної дистанції.
А вот там, на Магадаскаре...
Если месяц назад заболевали условно 3000 человек в день - сегодня должны выздоравливать те же условные 3000 человек, за исключением почивших в бозе.
Выздоравливает по сводкам - 1300-1500.
Твою ж мать, где они деваются?
так що не бреши...
Наличие оссутствия.