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Новини Коронавірус і карантин
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91-річний Філарет про COVID-19: Два тижні лежав у реанімації, ожив

91-річний Філарет про COVID-19: Два тижні лежав у реанімації, ожив

Почесний патріарх ПЦУ і предстоятель УПЦ КП Філарет розповів про досвід подолання коронавірусної хвороби.

Своєю історією одужання Філарет поділився в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні лежав у реанімації. Але Господь допоміг побороти цю епідемію коронавірусу і, бачите, - ожив. Страху не було ніякого, тому що я знаю, переконаний, є вічне життя. І якщо Богу завгодно, щоб я закінчив земне життя - ну, я згідно з волею Божою перейду в інше життя. А якщо Богу завгодно, щоб я ще пожив тут, значить, він дасть силу і лікарям мудрість вивести мене з цього стану. Наша медицина перебуває у важкому стані, але ми повинні дякувати лікарям за те, що вони роблять велике святе діло", - сказав Філарет.

Як повідомлялося, 4 вересня стало відомо, що у патріарха УПЦ КП Філарета діагностовано COVID-19, його госпіталізували. Стан патріарха на той момент оцінювалася як задовільний. Пізніше стало відомо, що у патріарха діагностували запалення легенів. 16 вересня стало відомо, що патріарх Філарет одужав.

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Автор: 

карантин (18172) Філарет (274) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) одужання (42)


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Топ коментарі
+10
В начале эпидемии , -
он заявлял , что заболеют ..-
не хорошие люди..
.
.
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20.10.2020 23:42
+7
Ожил. Прям восстание мертвецов.
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20.10.2020 23:55
+7
Помнится, еще недавно, этот дядя говорил, что коронавирус это от геев. Так я извиняюсь за вопрос, но исходя из его слов, получается, что он пид...ас?
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21.10.2020 05:12
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В начале эпидемии , -
он заявлял , что заболеют ..-
не хорошие люди..
.
.
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20.10.2020 23:42 Відповісти
Ну, тоді здоров'я.
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20.10.2020 23:43 Відповісти
Жэсть))))))))))))))я ржу с этого бояна
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20.10.2020 23:49 Відповісти
Ожил. Прям восстание мертвецов.
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20.10.2020 23:55 Відповісти
И хорошо. Мы ему всё-равно здоровья желаем. Почему "всё-равно"? Ну... вы знаете, потому что Бог всех любит.
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20.10.2020 23:56 Відповісти
Кстати, ожил не только Филарет.
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20.10.2020 23:57 Відповісти
Филорет.... боец)
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21.10.2020 00:06 Відповісти
"Господь помог побороть эту эпидемию коронавируса" ага, ну да, куда там докторам и лекарствам
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21.10.2020 00:11 Відповісти
Сомневаюсь что был вирус...
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21.10.2020 00:22 Відповісти
А в скільки ж мінімальних пенсій обійшлось церковнику лікування? І в яких умовах? Мабуть пішов на самоізоляцію в келью і не вживав ніяких ліків, сподіваючись на власну святість.
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21.10.2020 00:24 Відповісти
И чертям оно не нужно
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21.10.2020 00:27 Відповісти
«Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь. Источник: https://censor.net/ru/n3225975»

Біографи кажуть, що атеїст Вольтер, коли вмирав, вив як тварина.
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21.10.2020 00:37 Відповісти
А про Джордано Бруно что говорят?
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21.10.2020 00:45 Відповісти
Запитай у бабушкі, що підкинула в'язаночку хмизу, у вогнище під хрестом, на якому був розіпятий Св. Ян Гус.
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21.10.2020 00:56 Відповісти
Джордано Бруно: «Іщітє Павліка Морозова.»

«Суд и казнь (1592-1600)[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE&veaction=edit&section=6 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE&action=edit&section=6 править код ]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giordano_Bruno_BW_1.JPG?uselang=ru 91-річний Філарет про COVID-19: Два тижні лежав у реанімації, ожив - Цензор.НЕТ 6324 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE Памятник Джордано Бруно в Риме на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8 Кампо деи Фиори , месте его казни.
В 1591 году Бруно принял приглашение от молодого венецианского аристократа Джованни Мочениго по обучению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 искусству памяти и переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Венецию . Однако вскоре отношения Бруно и Мочениго испортились. 23 мая 1592 года Мочениго направил венецианскому https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F инквизитору свой первый донос на Бруно, в котором писал:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE#cite_note-_20de036191af02ff-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE#cite_note-_c1553cebdc81527d-19 [19]
«Я, Джованни Мочениго, доношу по долгу совести и по приказанию духовника, что много раз слышал от Джордано Бруно, когда беседовал с ним в своём доме, что ...https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Христос совершал мнимые чудеса и был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD магом , что Христос умирал не по доброй воле и, насколько мог, старался избежать смерти; что возмездия за грехи не существует; что души, сотворённые природой, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F переходят из одного живого существа в другое . »
25 и 26 мая 1592 года Мочениго направил новые доносы на Бруно, после чего философ был арестован и заключён в тюрьму. »
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21.10.2020 01:02 Відповісти
Умеешь педевикией пользоваться, молодец.
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21.10.2020 10:36 Відповісти
Ти що не знав про русского Павліка Морозова?
Про Джордано Бруно?
Ти в школі вчишся ?
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21.10.2020 15:28 Відповісти
чтоб человек ожил, то он лежать должен наверно в морге?
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21.10.2020 02:02 Відповісти
супротив томоса помсел? невижу-ненавижу. хехе.
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21.10.2020 04:26 Відповісти
Помнится, еще недавно, этот дядя говорил, что коронавирус это от геев. Так я извиняюсь за вопрос, но исходя из его слов, получается, что он пид...ас?
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21.10.2020 05:12 Відповісти
Саме так. Тільки не від того, що захворів на короновірус.
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21.10.2020 05:14 Відповісти
В плохом смысле этого слова.
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21.10.2020 13:52 Відповісти
Даже исходя не из его слов.
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21.10.2020 19:04 Відповісти
Крепкий дед.
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21.10.2020 05:16 Відповісти
А наших родственников, как сатанистов, в 91 год не положили бы в больницу!
В Краматорске после 60 отправили лечиться домой - переполнено....
Уже решают, кому жить, а кто сам по себе.
А дебилам говорилось - носите маски! Но у них же пожилых родственников нет, нет родных и друзей с низким иммунитетом!
Презираю и ненавижу тупых мразей.......
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21.10.2020 08:27 Відповісти
Принц на білому канє пріскакал, поцілував лєжащєго - і той ожив! Жаль, що ковід - це Боже кара для геїв...
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21.10.2020 12:30 Відповісти
Крепкий дед... телом, а душа давно с ума сошла.
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21.10.2020 19:30 Відповісти
 
 