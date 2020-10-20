91-річний Філарет про COVID-19: Два тижні лежав у реанімації, ожив

Почесний патріарх ПЦУ і предстоятель УПЦ КП Філарет розповів про досвід подолання коронавірусної хвороби.

Своєю історією одужання Філарет поділився в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні лежав у реанімації. Але Господь допоміг побороти цю епідемію коронавірусу і, бачите, - ожив. Страху не було ніякого, тому що я знаю, переконаний, є вічне життя. І якщо Богу завгодно, щоб я закінчив земне життя - ну, я згідно з волею Божою перейду в інше життя. А якщо Богу завгодно, щоб я ще пожив тут, значить, він дасть силу і лікарям мудрість вивести мене з цього стану. Наша медицина перебуває у важкому стані, але ми повинні дякувати лікарям за те, що вони роблять велике святе діло", - сказав Філарет.

Як повідомлялося, 4 вересня стало відомо, що у патріарха УПЦ КП Філарета діагностовано COVID-19, його госпіталізували. Стан патріарха на той момент оцінювалася як задовільний. Пізніше стало відомо, що у патріарха діагностували запалення легенів. 16 вересня стало відомо, що патріарх Філарет одужав.

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