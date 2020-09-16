Патріарх Філарет вилікувався від коронавірусу
Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) переміг коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП, інформує Цензор.НЕТ.
"Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет вилікувався від хвороби. Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, що свідчить про те, що коронавірус подолано", - йдеться в повідомленні.
Зараз Філарет почувається добре. Його виписали з лікарні, і він перебуває у своїй резиденції.
Незабаром патріарх Філарет продовжить працювати "на благо церкви" і звершуватиме богослужіння, зазначили в пресслужбі УПЦ КП.
Як повідомлялося, 4 вересня стало відомо, що у патріарха УПЦ КП Філарета діагностовано COVID-19, його госпіталізували. Стан патріарха на той момент оцінювався як задовільний. Пізніше стало відомо, що у патріарха діагностували запалення легень.
Філарету 91 рік.
Будь ласка, зачекайте...
Лікарі вилікували старого казкаря.
может его, донецкого, в переговорную группу, вместо того же фокина донецкого?
оказывается это разводка.
Филарету глубоко за 80 лет... Недельку переболел короновирусом и всё... живой и здоровый как ни в чём не бывало.
Кстати о птичках во время массового паломничества в Мекку полиция стоит в масках (еще когда короны с сарсом и в помине небыло), а веруны нет...Но это не значит что в повседневной жизни все должны таскать намордник...
Конечно нельзя забывать о его предыдущих заслугах. И нельзя жаловаться на неизбежное, в том числе на старческую деменцию. Просто жаль что Филарет не избежал этой плачевной участи...
Fortune fame mirror vain gone insane
But the memory remains
Heavy rings on fingers wave
Another star denies the grave
See the nowhere crowd cry the nowhere tears of honor...
А самостоятельная независимая церковь, непризнанная никем из патриархов - тупо секта.
Для меня реакция москалей более чем показательна.
У них выбит главный козырь о их каноничности и поставлено под сомнение их каноничность.
Слава Петру!
- Релігійні організації в Україні... діють.. згідно із своїми статутами (положеннями).
- Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян одного й того самого культу, ВІРОСПОВІДАННЯ, напряму, течії або толку
- Членство в релігійній громаді ґрунтується... на вимогах статуту (положення) релігійної громади.
- Статут (положення) релігійної організації, який відповідно до цивільного законодавства визначає її правоздатність, підлягає реєстрації
- Для реєстрації статуту (положення) релігійної громади громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, подають заяву та статут (положення) на реєстрацію
- У реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність суперечать чинному законодавству.
Отже:
1. Реєстрація статуту обов'язкова.
2. У стані старчого маразму проголосити він може себе хоч Попою Київською, але новостворена ним громада не буде православною. Буде окрема, неправославна секта. Просто тому що Єдина православна церква існує вже не одну сотню років, і щоб стати православною церквою його громада має підпорядкуватися визнаній православній митрополії. Тобто або Москві, або Константинополю. При цьому у Москви в Україні вже є своя церква - УПЦ МП, а у Фанару є своя - ПЦУ.
"Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны"