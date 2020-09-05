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Новини Коронавірус і карантин
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У патріарха Філарета діагностовано запалення легенів

У патріарха Філарета діагностовано запалення легенів

У Почесного патріарха Філарета, у якого недавно був виявлений коронавірус COVID-19, діагностували запалення легенів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патріарха Філарета в фейсбуці.

"Стан здоров'я Патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Почесного патріарха Філарета виявлений позитивний результат на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду

карантин (18172) Філарет (274) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
наверно, кроме гордыни вселенской, еще и грех мужеложства давлеет над ним..
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05.09.2020 15:32
+7
Если бы в порыве этой борьбы он не давал в Киеве интервью московским пропагандонам, где рассказывал какой плохой томас, было бы вообще прекрасно.
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05.09.2020 16:05
+6
Покойся с миром старый КГБист!
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05.09.2020 16:11
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наверно, кроме гордыни вселенской, еще и грех мужеложства давлеет над ним..
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05.09.2020 15:32 Відповісти
Ужжос! Беги в полицию, катай заяву
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05.09.2020 15:36 Відповісти
А пневмония - это не воспаление лёгких?
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05.09.2020 15:34 Відповісти
Одно и тоже
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05.09.2020 15:52 Відповісти
Так воспаление легких или короновирус?
И главное, ему уже за 80 лет, а состояние - удовлетворительное.
То есть будет жить... но короновирус, как нас уверяют власти - почти всеубивающий...
А тут на тебе, даже старцу не грозит...
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05.09.2020 15:34 Відповісти
Нічого.
Оно і ті кому за 100 перемогали коронавірус.
Філарет теж вніс велику долю, в перемогу над сектою Гундяєва.
Одужання Патріарху.
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05.09.2020 15:37 Відповісти
Согласен полностью...
Только вот одно не нужно постоянно талдычить, что короновирус - страшный и всеубивающий.
Это мантры власти, что бы постоянно держать в страхе слабохарактерных и наживаться на них.
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05.09.2020 15:40 Відповісти
Короновирус в сочетании с пневмонией - страшная вещь . Лёгкие не могут вдыхать кислород - его подают аппаратами искусственно
НЕ ГНЕВИТЕ БОГА
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05.09.2020 15:48 Відповісти
Ещё страшней, судя по статистике смертности, это обычный грипп в сочетании с пневмонией.
От этого умерло 3060 человек в Украине за полгода.
От короновируса умерло 1112 человек.
Но почему то вы делаете упор именно на короновирусе а не на обычном гриппе, хотя последний более смертельный чем короновирус.
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05.09.2020 15:53 Відповісти
Интересно, что тех умерших никто не обследовал на возбудитель.
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05.09.2020 16:05 Відповісти
Это сегодня коронавирус менее смертельный, чем обычный грипп. А завтра/послезавтра всё будет наоборот, Судя по статистике, количество смертей за 1 день, то есть скорость эпидемии, увеличивается.
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05.09.2020 16:09 Відповісти
эту мантру от чиновничьего ворья, все слышат уже полгода... эти сказки уже не актуальны и никто в них не верит
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05.09.2020 16:12 Відповісти
Это не мантра и не сказки, а холодная статистика, на которую Вы сами опираетесь. Кстати, приводимые МОЗом стат-данные несколько занижены. Так что всё намного хуже.
Ваш сарказм в виде "короновирус - страшный и всеубивающий" неуместен. Никто не говорит, что вирус всеубивающий, а говорят, что опасен. Так говорят для того, чтобы сбить градус бравады у тех, кто считает, что этот вирус- это чепуха. Раздухорились смельчаки.
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05.09.2020 16:27 Відповісти
не скорость эпидемии увеличивается, а скорость тестирования населения увеличивается, отсюда и результат...
В реальности уже миллионы людей переболели этим вирусом в Украине и не умерли. Летальность от короновируса -2,5%, согласно даже заявлениям МОЗ Украины
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05.09.2020 16:15 Відповісти
"не скорость эпидемии увеличивается, а скорость тестирования"

Что за бред? Что, увеличение скорости тестирования показывает уменьшение скорости распространения эпидемии???
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05.09.2020 16:32 Відповісти
ему уже 91 год!!!
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05.09.2020 16:04 Відповісти
Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди

😇
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05.09.2020 15:41 Відповісти
ОДУЖАННЯ ПАТРИАРХУ
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05.09.2020 15:49 Відповісти
Все , кто пишет комменты против Филарета, являются приверженцами Гундяя и мацкрвскрй церкви . Против которой Филарет всегда боролся
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05.09.2020 15:51 Відповісти
Хм, а вдруг они мусульмане или к примеру буддисты? Прикинь облом тебе какой? ))))))
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05.09.2020 15:56 Відповісти
та она странная какая-то. еще и на почве православия - двухсторонняя странность мозга(головного, вроде бы))
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05.09.2020 16:01 Відповісти
Если бы в порыве этой борьбы он не давал в Киеве интервью московским пропагандонам, где рассказывал какой плохой томас, было бы вообще прекрасно.
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05.09.2020 16:05 Відповісти
Брехня. Это те, которым не нравится, как минимум, то, что старик попёр против томоса ПЦУ и давал интервью рашистским пропагандонам.

Давно не хожу в гундяевскую секту (ещё с начала войны). К Филарету всегда относился с уважением и благодарностью. До наступления указанных выше моментов. Так что не свисти.
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05.09.2020 22:04 Відповісти
С херали? Что бы смог вернуть Томос гундяю???
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05.09.2020 16:12 Відповісти
после того, как Филарет начал враждебную пропаганду против Томоса и Автокефальной Православной Церкви Украины и против лично Епифания, старик Филарет стал фигурой враждебной Украине, и превратился в союзника РПЦ и Кремля..
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05.09.2020 17:28 Відповісти
Сейчас он просто старик... Не думаю, что Епифаний считает его врагом.
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05.09.2020 17:40 Відповісти
Епифаний относится к Филарету уважительно, почтительно и мудро.. жаль, о Филарете сказать того же нельзя..
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05.09.2020 18:33 Відповісти
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05.09.2020 15:59 Відповісти
Покойся с миром старый КГБист!
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05.09.2020 16:11 Відповісти
Скоро одужає і продовжить руйнувати ПЦУ.
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05.09.2020 17:12 Відповісти
Дай Бог здоровья.
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05.09.2020 18:48 Відповісти
Нарешті за останній час почув хворобу, яка не є короно вірус.
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05.09.2020 19:04 Відповісти
Здоровья патриарху
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05.09.2020 19:25 Відповісти
Дай Бог тебе Филарет отбиться от этой напасти и возглавить Киевский Патриархат став единственным Патриархом со времён совка,который разделил два Патриорхата.Промордовский во главе с Гундяем и Киевским во главе с тобой,который Мордор не признал.И пусть,ты говорил о КГБ,но кто под ними не был?Мордор посчитал тебя опасней чем Гундяй.Бо ты Украинец.Дай Боже тебе,да и всем нам
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05.09.2020 19:50 Відповісти
То есть ты желаешь ему уничтожить украинскую церковь, которая совсем недавно была легализирована томосом и в замен создать то, что не признают и никогда не признают во всем православном мире- то, что было до сих пор? Дак это самая что ни наесть гундяевская мечта!
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05.09.2020 22:09 Відповісти
Ты не понял.Патриорхат один!Петя выбил Метроплолию,но не Патриархат.Разницу между Патриорхатом и Метрополией найдёшь в В вики.От себя...Украина-это и есть Патриорхат шаришь?
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05.09.2020 22:14 Відповісти
Ну короче,мы не Патриархат,бо москали лучше за нас.У них Гундяй и беспредел,а у гас Метрополия не влияющая на беспредельщиков.Вои що зробив Петя.И теперь вы все бока кидаете на Филарета,того кто единственный за Украину.Вы тупые пля.
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05.09.2020 22:21 Відповісти
Желаем здоровья.
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05.09.2020 21:18 Відповісти
Это же лжевирус! А значит никаких лжелекарств! Пусть вместо этого три раза в день икону целует!
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05.09.2020 22:37 Відповісти
Ой олени......Патриархат может быть только Киевский!Московского,а тем более всея Руси не существует в здравом смысле.Только у тех,кто нашему князю шапку на голову одевает и бороду отращивает сиавя на площади.Филарет именно за Киевский Патриархат.А вы его тупо сдали в обмен на Метрополию и Томос от Варфоломея.И теперь у москалей Патриорхат,а у вас Метрополия в лице его помощника..
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05.09.2020 22:55 Відповісти
 
 