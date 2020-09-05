У патріарха Філарета діагностовано запалення легенів

У Почесного патріарха Філарета, у якого недавно був виявлений коронавірус COVID-19, діагностували запалення легенів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патріарха Філарета в фейсбуці.

"Стан здоров'я Патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Почесного патріарха Філарета виявлений позитивний результат на COVID-19.

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