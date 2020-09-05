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У патриарха Филарета диагностировано воспаление легких
У Почетного патриарха Филарета, у которого недавно был обнаружен коронавирус COVID-19, диагностировали воспаление легких.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патриарха Филарета в Фейсбуке.
"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, у Почетного патриарха Филарета обнаружен положительный результат на COVID-19.
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+10 Шрек Баблокат
показать весь комментарий05.09.2020 15:32
+7 Paulo Kit
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+6 Eugeniusz 1
показать весь комментарий05.09.2020 16:11
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И главное, ему уже за 80 лет, а состояние - удовлетворительное.
То есть будет жить... но короновирус, как нас уверяют власти - почти всеубивающий...
А тут на тебе, даже старцу не грозит...
Оно і ті кому за 100 перемогали коронавірус.
Філарет теж вніс велику долю, в перемогу над сектою Гундяєва.
Одужання Патріарху.
Только вот одно не нужно постоянно талдычить, что короновирус - страшный и всеубивающий.
Это мантры власти, что бы постоянно держать в страхе слабохарактерных и наживаться на них.
НЕ ГНЕВИТЕ БОГА
От этого умерло 3060 человек в Украине за полгода.
От короновируса умерло 1112 человек.
Но почему то вы делаете упор именно на короновирусе а не на обычном гриппе, хотя последний более смертельный чем короновирус.
Ваш сарказм в виде "короновирус - страшный и всеубивающий" неуместен. Никто не говорит, что вирус всеубивающий, а говорят, что опасен. Так говорят для того, чтобы сбить градус бравады у тех, кто считает, что этот вирус- это чепуха. Раздухорились смельчаки.
В реальности уже миллионы людей переболели этим вирусом в Украине и не умерли. Летальность от короновируса -2,5%, согласно даже заявлениям МОЗ Украины
Что за бред? Что, увеличение скорости тестирования показывает уменьшение скорости распространения эпидемии???
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
😇
Давно не хожу в гундяевскую секту (ещё с начала войны). К Филарету всегда относился с уважением и благодарностью. До наступления указанных выше моментов. Так что не свисти.