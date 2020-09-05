У патриарха Филарета диагностировано воспаление легких

У Почетного патриарха Филарета, у которого недавно был обнаружен коронавирус COVID-19, диагностировали воспаление легких.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патриарха Филарета в Фейсбуке.

"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, у Почетного патриарха Филарета обнаружен положительный результат на COVID-19.

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