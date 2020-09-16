Патриарх Филарет излечился от коронавируса

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) преодолел коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ-КП, информирует Цензор.НЕТ.

"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - сказано в сообщении.

Сейчас Филарет чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы, и он находится в своей резиденции.

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Вскоре патриарх Филарет продолжит трудиться "на благо церкви" и будет совершать богослужения, отметили в пресс-службе УПЦ КП.

Как сообщалось, 4 сентября стало известно, что у патриарха УПЦ КП Филарета диагностирован COVID-19, его госпитализировали. Состояние патриарха на тот момент оценивалось как удовлетворительное. Позднее стало известно, что у патриарха диагностировали воспаление легких.

Филарету 91 год.