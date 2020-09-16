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Патриарх Филарет излечился от коронавируса

Патриарх Филарет излечился от коронавируса

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) преодолел коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ-КП, информирует Цензор.НЕТ.

"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - сказано в сообщении.

Сейчас Филарет чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы, и он находится в своей резиденции.

Читайте на Цензор.НЕТ: У патриарха Филарета диагностировали коронавирус, он госпитализирован

Вскоре патриарх Филарет продолжит трудиться "на благо церкви" и будет совершать богослужения, отметили в пресс-службе УПЦ КП.

Как сообщалось, 4 сентября стало известно, что у патриарха УПЦ КП Филарета диагностирован COVID-19, его госпитализировали. Состояние патриарха на тот момент оценивалось как удовлетворительное. Позднее стало известно, что у патриарха диагностировали воспаление легких.

Филарету 91 год.

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Топ комментарии
+9
Чуваки, следите внимательно за новостями. УПЦ КП уже не существует. А Филарет - это просто бывший митрополит Киевский ПЦУ.
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16.09.2020 16:02
+6
Отлично! Долгих лет жизни патриарху Филарету. Это был первый высокопоставленный человек , который Яныку все говорил в глаза , что нельзя издеваться над народом. Он и его духовенство не побоялись беркутов и открыли двери в монастырь для евромайдановцев , когда беркута гоняли протестующих как птенцов по центру Киева и по-звериному избивали и задерживали. Нельзя это забывать.
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16.09.2020 15:56
+6
Того Филарета уже нет. Остался лишь горделивый старец который не смог смириться с потерей власти и в помутнении своем предпочел быть главой несуществующей церкви, а не митрополитом существующей.
Конечно нельзя забывать о его предыдущих заслугах. И нельзя жаловаться на неизбежное, в том числе на старческую деменцию. Просто жаль что Филарет не избежал этой плачевной участи...

Fortune fame mirror vain gone insane
But the memory remains
Heavy rings on fingers wave
Another star denies the grave
See the nowhere crowd cry the nowhere tears of honor...
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16.09.2020 16:19
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та ну на
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16.09.2020 15:46 Ответить
Що значить "излечился"?
Лікарі вилікували старого казкаря.
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16.09.2020 15:47 Ответить
донбасс порожняк не гонит - филарет не дает януковичам и прочим сепарам испохабить эти слова....здоровья тебе, патриарх...
может его, донецкого, в переговорную группу, вместо того же фокина донецкого?
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16.09.2020 16:03 Ответить
А ведь истерят, что короновирус - всеубивающий... особенно страдают от него - люди преклонного возраста, что старики чуть ли не поголовно умирают от страшного короновируса.
оказывается это разводка.
Филарету глубоко за 80 лет... Недельку переболел короновирусом и всё... живой и здоровый как ни в чём не бывало.
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16.09.2020 15:48 Ответить
91, однако!
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16.09.2020 15:59 Ответить
много бабла однако!
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16.09.2020 16:03 Ответить
У тебя в голове есть мозг. Поробуй его использовать. А именно, подумать сколько у Филарета денег и что на эти деньги можно купить. Если подумаешь, то поймешь что жизнь Филарета зависела лишь от двух вещей - ранней диагностики и своевременного подвоза ему сыворотки крови выздоровевшего больного. У этого отдельно взятого пенсионера есть ресурсы для систематического тестирования и приобретения сыворотки. У остальных нет. И у тебя, дорогой мой, ни на тесты ни на сыворотку денег нет. Лишь поэтому если ты схватишь двустороннюю пневмонию ты скорее умрешь чем 80-летний Филарет.
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16.09.2020 16:10 Ответить
Отлично . Или , отлобызай в церквях поручни, дабы убедиться в безопасности короновируса и докажешь всем форумчанам , что это "разводка". Главное , не останавливайся
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16.09.2020 16:57 Ответить
Если лобызать поручни в церкви получишь не только корону, но и бытовой сифон на ура...возможно кучу других подарков...
Кстати о птичках во время массового паломничества в Мекку полиция стоит в масках (еще когда короны с сарсом и в помине небыло), а веруны нет...Но это не значит что в повседневной жизни все должны таскать намордник...
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16.09.2020 22:22 Ответить
И лечат их так же как Филарета...я угадал?
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16.09.2020 22:15 Ответить
а на рашке лишнехромосомные написали следущее-91-летний лидер украинских раскольников вылечился от коронавируса
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16.09.2020 15:55 Ответить
В Рашке признали ПЦУ? Что-то с трудом вериться....
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16.09.2020 16:11 Ответить
Да как то глубоко по что там в этих е*енях признали, или нет.
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16.09.2020 20:58 Ответить
Отлично! Долгих лет жизни патриарху Филарету. Это был первый высокопоставленный человек , который Яныку все говорил в глаза , что нельзя издеваться над народом. Он и его духовенство не побоялись беркутов и открыли двери в монастырь для евромайдановцев , когда беркута гоняли протестующих как птенцов по центру Киева и по-звериному избивали и задерживали. Нельзя это забывать.
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16.09.2020 15:56 Ответить
Того Филарета уже нет. Остался лишь горделивый старец который не смог смириться с потерей власти и в помутнении своем предпочел быть главой несуществующей церкви, а не митрополитом существующей.
Конечно нельзя забывать о его предыдущих заслугах. И нельзя жаловаться на неизбежное, в том числе на старческую деменцию. Просто жаль что Филарет не избежал этой плачевной участи...

Fortune fame mirror vain gone insane
But the memory remains
Heavy rings on fingers wave
Another star denies the grave
See the nowhere crowd cry the nowhere tears of honor...
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16.09.2020 16:19 Ответить
Если бы он в Киеве не давал российским попагандонам интервью, где расказывал, какой плохой томос, было бы вообще прекрасно.
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16.09.2020 19:15 Ответить
Ты читал https://www.patriarchate.org/announcements/-/asset_publisher/MF6geT6kmaDE/content/patriarchikos-kai-synodikos-tomos-choregeseos-autokephalou-ekklesiastikou-kathestotos-eis-ten-en-oukraniai-orthodoxon-ekklesian?_101_INSTANCE_MF6geT6kmaDE_languageId=uk_UA текст то томоса , кому он выдан?! Отдал бы всю свою жизнь, как Филарет, на становление действительно независимой церкви Украины, тогда бы думал что писать, читать и говорить. Томос выдан Святейшей Церкви Украины. В тексте просясят называть эту церковь во всем мире именно так и никак иначе! Филарет назвал церковь ПЦУ? Нет. Вопросы к Порошенко зачем это ему понадобилось! У Филарета есть претензии и к независтмости. Сменили масковскую на константинопольскую, вот он и разорвал отношения, т.к. обещали полную независтмость! Мозги у старца Филарета работают лучше, чем у некоторых!
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16.09.2020 21:05 Ответить
Да нафиг оно мне надо эти нюансы. Украина до претензии на неё Московии, была официально киевской митрополией константинопольского патриархата. К этому и вернулись через 333 года.
А самостоятельная независимая церковь, непризнанная никем из патриархов - тупо секта.
Для меня реакция москалей более чем показательна.
У них выбит главный козырь о их каноничности и поставлено под сомнение их каноничность.
Слава Петру!
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16.09.2020 21:34 Ответить
Чуваки, следите внимательно за новостями. УПЦ КП уже не существует. А Филарет - это просто бывший митрополит Киевский ПЦУ.
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16.09.2020 16:02 Ответить
Краще читайте закон. Для релігійної громади її державна реєстрація не є обов'язковою. То ж якщо навколо дідуся збереться 10 чоловік які себе визнають УПЦКП, то УПЦКП буде існувати. І проголосити він себе може ким завгодно хоч Патріярхом, хоч Папою Київським і ніяка СЦУ-ПЦУ йому цього не може заборонити.
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16.09.2020 19:43 Ответить
Ви коли останнього разу закон читали? За Кучми мабудь? Зараз в законі дещо інше прописано:
- Релігійні організації в Україні... діють.. згідно із своїми статутами (положеннями).
- Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян одного й того самого культу, ВІРОСПОВІДАННЯ, напряму, течії або толку
- Членство в релігійній громаді ґрунтується... на вимогах статуту (положення) релігійної громади.
- Статут (положення) релігійної організації, який відповідно до цивільного законодавства визначає її правоздатність, підлягає реєстрації
- Для реєстрації статуту (положення) релігійної громади громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, подають заяву та статут (положення) на реєстрацію
- У реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність суперечать чинному законодавству.
Отже:
1. Реєстрація статуту обов'язкова.
2. У стані старчого маразму проголосити він може себе хоч Попою Київською, але новостворена ним громада не буде православною. Буде окрема, неправославна секта. Просто тому що Єдина православна церква існує вже не одну сотню років, і щоб стати православною церквою його громада має підпорядкуватися визнаній православній митрополії. Тобто або Москві, або Константинополю. При цьому у Москви в Україні вже є своя церква - УПЦ МП, а у Фанару є своя - ПЦУ.
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16.09.2020 20:14 Ответить
Останній абзац ст. 8 читайте, а вона вже в редакції від барижної камарильї. Навіщо вони цю шпарину залишили - по своїй дурості, чи за злим умислом, на користь дідуся Денисенка? І вона буде такою ж "православною" як і була разом з УАПЦ, катакомбистами і справжністами, яких Стамбул до свого розколу в приєднанні до псевдоправославної СЦУ-шної секти навіть не залучив. То ж на сьогодні Папа Денисонко має абсолютно такий же статус як і Єпіфан, і той на який наразився Варфоломій.
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16.09.2020 22:08 Ответить
Раніше, коли була стара УПЦ КП він входив у православне лоно тому що рішення Москви про відлучення його від церкви не набрало чинності через подання ним апеляції у Константинополь яка не розглядалася. Зараз апеляція розглянута, старої УПЦ КП нема, і отже вихід Філарета з ПЦУ зі створенням нової громади буде відреченням його від православної віри.
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16.09.2020 20:18 Ответить
І якщо Філарет створить свою неправославну громаду лише для того щоб бути в ній Попою Київською, це буде означати лише те що він насправді атеїст для якого релігія була лише інструментом власного самоствердження.
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16.09.2020 20:20 Ответить
дійсно ...чудо))
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16.09.2020 16:06 Ответить
И вновь продолжается бой!
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16.09.2020 16:19 Ответить
Стальной дед!
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16.09.2020 16:24 Ответить
Не всем молодым так везет, как Филарету. Вот что значит здоровая пища, запитая "Кагорчиком", сладкий послеобеденный сон и прогулки в благоухающем саду при вечерней прохладе.
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16.09.2020 16:42 Ответить
Ось, як молитви Гундяєва діють...
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16.09.2020 17:01 Ответить
як бачимо не такий вже і страшний той вовк .як нам його намагаються показати продажні **********....
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16.09.2020 17:22 Ответить
Очень страшный Вирус с нулевой летальностью....
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16.09.2020 18:08 Ответить
Конкурент москальский конкурент Филарета заявил, что коронавирус болезнь содомитов и грешников...иии заболел короной...теперь Филарет заболел...наверное контачился кацапским коллегой...
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16.09.2020 21:36 Ответить
Слава Богу !
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16.09.2020 23:11 Ответить
зрада анти-кондитерская.
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17.09.2020 02:31 Ответить
и слава Богу
"Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны"
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17.09.2020 13:04 Ответить
 
 