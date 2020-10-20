91-летний Филарет о COVID-19: Две недели лежал в реанимации, ожил
Почетный патриарх ПЦУ и предстоятель УПЦ КП Филарет рассказал об опыте преодоления коронавирусной болезни.
Своей историей выздоровления Филарет поделился в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Две недели лежал в реанимации. Но Господь помог побороть эту эпидемию коронавируса и, видите, – ожил. Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь. И если Богу угодно, чтобы я закончил земную жизнь – ну, я согласно воле Божией перейду в иную жизнь. А если Богу угодно, чтобы я еще пожил тут, значит, он даст силу и врачам мудрость вывести меня из этого состояния. Наша медицина находится в тяжелом состоянии, но мы должны благодарить врачей за то, что они делают великое святое дело", - сказал Филарет.
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Как сообщалось, 4 сентября стало известно, что у патриарха УПЦ КП Филарета диагностирован COVID-19, его госпитализировали. Состояние патриарха на тот момент оценивалось как удовлетворительное. Позднее стало известно, что у патриарха диагностировали воспаление легких. 16 сентября стало известно, что патриарх Филарет выздоровел.
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он заявлял , что заболеют ..-
не хорошие люди..
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Біографи кажуть, що атеїст Вольтер, коли вмирав, вив як тварина.
«Суд и казнь (1592-1600)[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE&veaction=edit§ion=6 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE&action=edit§ion=6 править код ]
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giordano_Bruno_BW_1.JPG?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE Памятник Джордано Бруно в Риме на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8 Кампо деи Фиори , месте его казни.
В 1591 году Бруно принял приглашение от молодого венецианского аристократа Джованни Мочениго по обучению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 искусству памяти и переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Венецию . Однако вскоре отношения Бруно и Мочениго испортились. 23 мая 1592 года Мочениго направил венецианскому https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F инквизитору свой первый донос на Бруно, в котором писал:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE#cite_note-_20de036191af02ff-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE#cite_note-_c1553cebdc81527d-19 [19]
«Я, Джованни Мочениго, доношу по долгу совести и по приказанию духовника, что много раз слышал от Джордано Бруно, когда беседовал с ним в своём доме, что ...https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Христос совершал мнимые чудеса и был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD магом , что Христос умирал не по доброй воле и, насколько мог, старался избежать смерти; что возмездия за грехи не существует; что души, сотворённые природой, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F переходят из одного живого существа в другое . »
25 и 26 мая 1592 года Мочениго направил новые доносы на Бруно, после чего философ был арестован и заключён в тюрьму. »
Про Джордано Бруно?
Ти в школі вчишся ?
В Краматорске после 60 отправили лечиться домой - переполнено....
Уже решают, кому жить, а кто сам по себе.
А дебилам говорилось - носите маски! Но у них же пожилых родственников нет, нет родных и друзей с низким иммунитетом!
Презираю и ненавижу тупых мразей.......