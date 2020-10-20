91-летний Филарет о COVID-19: Две недели лежал в реанимации, ожил

Почетный патриарх ПЦУ и предстоятель УПЦ КП Филарет рассказал об опыте преодоления коронавирусной болезни.

Своей историей выздоровления Филарет поделился в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Две недели лежал в реанимации. Но Господь помог побороть эту эпидемию коронавируса и, видите, – ожил. Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь. И если Богу угодно, чтобы я закончил земную жизнь – ну, я согласно воле Божией перейду в иную жизнь. А если Богу угодно, чтобы я еще пожил тут, значит, он даст силу и врачам мудрость вывести меня из этого состояния. Наша медицина находится в тяжелом состоянии, но мы должны благодарить врачей за то, что они делают великое святое дело", - сказал Филарет.

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Как сообщалось, 4 сентября стало известно, что у патриарха УПЦ КП Филарета диагностирован COVID-19, его госпитализировали. Состояние патриарха на тот момент оценивалось как удовлетворительное. Позднее стало известно, что у патриарха диагностировали воспаление легких. 16 сентября стало известно, что патриарх Филарет выздоровел.