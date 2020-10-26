РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12317 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 408 19
Кабмин (13800) Мокан Василий (44)

"Задай вопрос министру": Кабмин анонсировал новый формат общения с чиновниками

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Кабинете Министров заявили, что хотят наладить публичную коммуникацию с чиновниками и предлагают новый формат общения.

Об этом сообщил в Facebook представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем новый формат интерактивного общения с министрами и другими высокопоставленными чиновниками Кабмина. В течение 30-минутного диалога в рамках проекта будем говорить с министрами и другими должностными лицами центральных органов исполнительной власти о приоритетах в их деятельности и законодательных инициативах на ближайший год, озвучу актуальные вопросы от народных депутатов, экспертов и активных граждан", - сообщил Мокан.

По его словам, цель проекта - "наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками, информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти".

Первый анонсированный гость такого формата - министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Мокан сообщил, что задать свой вопрос можно в комментариях к его посту в Facebook. Диалог должны показать на YouTube-канале представителя Кабмина, где он планирует задать "рейтинговые вопросы".

Представитель Кабмина не уточнил как часто будут проходить подобные встречи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Король врио главы Госархстройинспекции
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
идиоты .. и куда его ответ на хлеб намазвать
показать весь комментарий
26.10.2020 14:33
+2
снова через картонные коробки в мусорных пакетах?
показать весь комментарий
26.10.2020 14:35
+2
и получи бонус - шестой вопрос от презедента...
показать весь комментарий
26.10.2020 14:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
идиоты .. и куда его ответ на хлеб намазвать
показать весь комментарий
26.10.2020 14:33 Ответить
На такі запитання буде спеціально відповідати "мосЄйчку" з "Г+Г". Для цього в Кабміні планується нове Міністерство бутербродів.
показать весь комментарий
26.10.2020 14:58 Ответить
в советское время в ( если не ошибаюсь-- Литературная Газета) был такая рубрика -"Если бы директор был я"..во там испражнялись всякий народ по части-- чтобы я сделал- будь я директором... "Постав запитання міністру": Кабмін анонсував новий формат спілкування з чиновниками - Цензор.НЕТ 8686
показать весь комментарий
26.10.2020 16:02 Ответить
снова через картонные коробки в мусорных пакетах?
показать весь комментарий
26.10.2020 14:35 Ответить
так а кто говорить то будет с министрами?
показать весь комментарий
26.10.2020 14:37 Ответить
У клоунской власти общение с наридом закономерно происходит в формате stand-up comedy.
показать весь комментарий
26.10.2020 14:38 Ответить
ЗЕ вчора вже задавали питання "коли підеш на...". На черзі - міністри. В першу чергу - Аваков.
показать весь комментарий
26.10.2020 14:38 Ответить
У мене нема питань, а тільки побажання. Ви дійсне хочете їх почути? ))
показать весь комментарий
26.10.2020 14:38 Ответить
Мы, народ Украины согласны только на формат общения с властями как Мы пообщались с Шуфричем... "Задай вопрос министру": Кабмин анонсировал новый формат общения с чиновниками - Цензор.НЕТ 7851
показать весь комментарий
26.10.2020 14:39 Ответить
и получи бонус - шестой вопрос от презедента...
показать весь комментарий
26.10.2020 14:44 Ответить
Их лучче пытать...
показать весь комментарий
26.10.2020 14:54 Ответить
Вопрос: когда вы уже вспомните о совести?
показать весь комментарий
26.10.2020 14:56 Ответить
Vox populi non penis canina est - Голос народу не хер собачий,- латинське прислів'я.
показать весь комментарий
26.10.2020 14:56 Ответить
Новый формат общения с чиновниками:

"Постав запитання міністру": Кабмін анонсував новий формат спілкування з чиновниками - Цензор.НЕТ 1187
показать весь комментарий
26.10.2020 15:10 Ответить
Очередная профанация от зеленой плесени- это все что нам надо знать об этой "инициативе" от врагов народа.
показать весь комментарий
26.10.2020 16:47 Ответить
Ну держитесь, куриные потрошка.
показать весь комментарий
26.10.2020 18:58 Ответить
есть хороший способ общения с "чиновниками" - арматура 20мм, быстро, надежно, доходчиво, ну и + удовольствие ))
показать весь комментарий
26.10.2020 22:27 Ответить
 
 