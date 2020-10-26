"Задай вопрос министру": Кабмин анонсировал новый формат общения с чиновниками

В Кабинете Министров заявили, что хотят наладить публичную коммуникацию с чиновниками и предлагают новый формат общения.

Об этом сообщил в Facebook представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем новый формат интерактивного общения с министрами и другими высокопоставленными чиновниками Кабмина. В течение 30-минутного диалога в рамках проекта будем говорить с министрами и другими должностными лицами центральных органов исполнительной власти о приоритетах в их деятельности и законодательных инициативах на ближайший год, озвучу актуальные вопросы от народных депутатов, экспертов и активных граждан", - сообщил Мокан.

По его словам, цель проекта - "наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками, информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти".

Первый анонсированный гость такого формата - министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Мокан сообщил, что задать свой вопрос можно в комментариях к его посту в Facebook. Диалог должны показать на YouTube-канале представителя Кабмина, где он планирует задать "рейтинговые вопросы".

Представитель Кабмина не уточнил как часто будут проходить подобные встречи.

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