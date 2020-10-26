"Постав запитання міністру": Кабмін анонсував новий формат спілкування з чиновниками
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У Кабінеті Міністрів заявили, що хочуть налагодити публічну комунікацію з чиновниками і пропонують новий формат спілкування.
Про це повідомив у Facebook представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.
"Започатковуємо новий формат інтерактивного спілкування з міністрами та іншими високопосадовцями Кабміну. Протягом 30-хвилинного діалогу в межах проєкту говоритимемо з міністрами та іншими посадовими особами центральних органів виконавчої влади про пріоритети в їхній діяльності та законодавчі ініціативи на найближчий рік, озвучу актуальні запитання від народних депутатів, експертів та активних громадян", - повідомив Мокан.
За його словами, мета проєкту - "налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з урядовцями, інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики у різних сферах життєдіяльності країни, а також сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками влади".
Перший анонсований гість такого формату - міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Мокан повідомив, що поставити своє запитання можна в коментарях до його посту у Facebook. Діалог мають показати на YouTube-каналі представника Кабміну, де він планує поставити "рейтингові запитання".
Представник Кабміну не уточнив, як часто відбуватимуться подібні зустрічі.
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