"Постав запитання міністру": Кабмін анонсував новий формат спілкування з чиновниками

У Кабінеті Міністрів заявили, що хочуть налагодити публічну комунікацію з чиновниками і пропонують новий формат спілкування.

Про це повідомив у Facebook представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

"Започатковуємо новий формат інтерактивного спілкування з міністрами та іншими високопосадовцями Кабміну. Протягом 30-хвилинного діалогу в межах проєкту говоритимемо з міністрами та іншими посадовими особами центральних органів виконавчої влади про пріоритети в їхній діяльності та законодавчі ініціативи на найближчий рік, озвучу актуальні запитання від народних депутатів, експертів та активних громадян", - повідомив Мокан.

За його словами, мета проєкту - "налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з урядовцями, інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики у різних сферах життєдіяльності країни, а також сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками влади".

Перший анонсований гість такого формату - міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Мокан повідомив, що поставити своє запитання можна в коментарях до його посту у Facebook. Діалог мають показати на YouTube-каналі представника Кабміну, де він планує поставити "рейтингові запитання".

Представник Кабміну не уточнив, як часто відбуватимуться подібні зустрічі.

Також читайте: Кабмін призначив Король т.в.о. голови Держархбудінспекції