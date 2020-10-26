УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12610 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 408 19
Кабмін (6258) Мокан Василь (40)

"Постав запитання міністру": Кабмін анонсував новий формат спілкування з чиновниками

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Кабінеті Міністрів заявили, що хочуть налагодити публічну комунікацію з чиновниками і пропонують новий формат спілкування.

Про це повідомив у Facebook представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

"Започатковуємо новий формат інтерактивного спілкування з міністрами та іншими високопосадовцями Кабміну. Протягом 30-хвилинного діалогу в межах проєкту говоритимемо з міністрами та іншими посадовими особами центральних органів виконавчої влади про пріоритети в їхній діяльності та законодавчі ініціативи на найближчий рік, озвучу актуальні запитання від народних депутатів, експертів та активних громадян", - повідомив Мокан.

За його словами, мета проєкту - "налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з урядовцями, інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики у різних сферах життєдіяльності країни, а також сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками влади".

Перший анонсований гість такого формату - міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Мокан повідомив, що поставити своє запитання можна в коментарях до його посту у Facebook. Діалог мають показати на YouTube-каналі представника Кабміну, де він планує поставити "рейтингові запитання".

Представник Кабміну не уточнив, як часто відбуватимуться подібні зустрічі.

Також читайте: Кабмін призначив Король т.в.о. голови Держархбудінспекції

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
идиоты .. и куда его ответ на хлеб намазвать
показати весь коментар
26.10.2020 14:33
+2
снова через картонные коробки в мусорных пакетах?
показати весь коментар
26.10.2020 14:35
+2
и получи бонус - шестой вопрос от презедента...
показати весь коментар
26.10.2020 14:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
идиоты .. и куда его ответ на хлеб намазвать
показати весь коментар
26.10.2020 14:33 Відповісти
На такі запитання буде спеціально відповідати "мосЄйчку" з "Г+Г". Для цього в Кабміні планується нове Міністерство бутербродів.
показати весь коментар
26.10.2020 14:58 Відповісти
в советское время в ( если не ошибаюсь-- Литературная Газета) был такая рубрика -"Если бы директор был я"..во там испражнялись всякий народ по части-- чтобы я сделал- будь я директором... "Постав запитання міністру": Кабмін анонсував новий формат спілкування з чиновниками - Цензор.НЕТ 8686
показати весь коментар
26.10.2020 16:02 Відповісти
снова через картонные коробки в мусорных пакетах?
показати весь коментар
26.10.2020 14:35 Відповісти
так а кто говорить то будет с министрами?
показати весь коментар
26.10.2020 14:37 Відповісти
У клоунской власти общение с наридом закономерно происходит в формате stand-up comedy.
показати весь коментар
26.10.2020 14:38 Відповісти
ЗЕ вчора вже задавали питання "коли підеш на...". На черзі - міністри. В першу чергу - Аваков.
показати весь коментар
26.10.2020 14:38 Відповісти
У мене нема питань, а тільки побажання. Ви дійсне хочете їх почути? ))
показати весь коментар
26.10.2020 14:38 Відповісти
Мы, народ Украины согласны только на формат общения с властями как Мы пообщались с Шуфричем... "Задай вопрос министру": Кабмин анонсировал новый формат общения с чиновниками - Цензор.НЕТ 7851
показати весь коментар
26.10.2020 14:39 Відповісти
и получи бонус - шестой вопрос от презедента...
показати весь коментар
26.10.2020 14:44 Відповісти
Их лучче пытать...
показати весь коментар
26.10.2020 14:54 Відповісти
Вопрос: когда вы уже вспомните о совести?
показати весь коментар
26.10.2020 14:56 Відповісти
Vox populi non penis canina est - Голос народу не хер собачий,- латинське прислів'я.
показати весь коментар
26.10.2020 14:56 Відповісти
Новый формат общения с чиновниками:

"Постав запитання міністру": Кабмін анонсував новий формат спілкування з чиновниками - Цензор.НЕТ 1187
показати весь коментар
26.10.2020 15:10 Відповісти
Очередная профанация от зеленой плесени- это все что нам надо знать об этой "инициативе" от врагов народа.
показати весь коментар
26.10.2020 16:47 Відповісти
Ну держитесь, куриные потрошка.
показати весь коментар
26.10.2020 18:58 Відповісти
есть хороший способ общения с "чиновниками" - арматура 20мм, быстро, надежно, доходчиво, ну и + удовольствие ))
показати весь коментар
26.10.2020 22:27 Відповісти
 
 