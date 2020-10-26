ЦИК: Обнародуем результаты местных выборов после получения их от теризбиркомов
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Центральная избирательная комиссия разъяснила, что в настоящее время у них нет данных по результатам местных выборов, поскольку эти данные поступят в ЦИК от территориальных избирательных комиссий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦИК в Facebook.
"Вчера состоялись местные выборы. Их организовывают соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно ТИК устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК", - говорится в разъяснении Центризбиркома.
Отмечается, что как только ЦИК получит результаты, установленные ТИК, - эти данные сразу появятся на официальном сайте комиссии.
В ЦИК напомнили, что президентские или парламентские выборы организовывает и проводит непосредственно ЦИК. "Тогда мы следим за ходом и получаем всю актуальную информацию в обязательном порядке через систему ИАС "Выборы", - добавили в комиссии.
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Нет графы "Против всех", а она должна быть обязательно т. к. сами епутаты голосуют с пунктом "воздержался", а скотонароду, получается такая фича не по рылу )))))
Но скот возмушается, мычит че-то типа такого:
А с одним сервером нехай "Дія" всместе со всеми фальсификаторами идут экстернно накуй !
И вообще кто мыслить "мобилами" у того мозг размером с мобилу .
Никогда мобила с экраном размера с ладонь не заменит обычный PC ...
На клаве набирать текст удобнее и экран у персоналки больше !