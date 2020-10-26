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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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ЦИК: Обнародуем результаты местных выборов после получения их от теризбиркомов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК: Обнародуем результаты местных выборов после получения их от теризбиркомов

Центральная избирательная комиссия разъяснила, что в настоящее время у них нет данных по результатам местных выборов, поскольку эти данные поступят в ЦИК от территориальных избирательных комиссий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦИК в Facebook.

"Вчера состоялись местные выборы. Их организовывают соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно ТИК устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК", - говорится в разъяснении Центризбиркома.

Отмечается, что как только ЦИК получит результаты, установленные ТИК, - эти данные сразу появятся на официальном сайте комиссии.

В ЦИК напомнили, что президентские или парламентские выборы организовывает и проводит непосредственно ЦИК. "Тогда мы следим за ходом и получаем всю актуальную информацию в обязательном порядке через систему ИАС "Выборы", - добавили в комиссии.

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Выборы незаконные!
Нет графы "Против всех", а она должна быть обязательно т. к. сами епутаты голосуют с пунктом "воздержался", а скотонароду, получается такая фича не по рылу )))))
Но скот возмушается, мычит че-то типа такого:
ЦИК: Обнародуем результаты местных выборов после получения их от теризбиркомов - Цензор.НЕТ 8578
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26.10.2020 15:04 Ответить
ЦИК: Обнародуем результаты местных выборов после получения их от теризбиркомов - Цензор.НЕТ 8945
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26.10.2020 15:04 Ответить
Мне не нравится то что творится с ЦИК. Раньше у них были обновления онлайн по округам. Теперь инфы не могу найти вообще. Что они сделали со своим сайтом? 15 лет можно было отслеживать голоса, а сейчас нет.
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26.10.2020 15:08 Ответить
Вибори треба проводити через мобільний додаток "Дія" . І референдуми теж . І опитування . А не бігати по дільницях , як в 16 столітті , розносячи заразу по довжелезних чергах . І волочити мішки з макулатурою до Києва не треба буде з усієї країни 👍😎🇺🇦
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26.10.2020 15:38 Ответить
Если не будет системы одного сервера , а сделают это через block-chains ...

А с одним сервером нехай "Дія" всместе со всеми фальсификаторами идут экстернно накуй !

И вообще кто мыслить "мобилами" у того мозг размером с мобилу .
Никогда мобила с экраном размера с ладонь не заменит обычный PC ...

На клаве набирать текст удобнее и экран у персоналки больше !
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27.10.2020 17:20 Ответить
 
 