ЦИК: Обнародуем результаты местных выборов после получения их от теризбиркомов

Центральная избирательная комиссия разъяснила, что в настоящее время у них нет данных по результатам местных выборов, поскольку эти данные поступят в ЦИК от территориальных избирательных комиссий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦИК в Facebook.

"Вчера состоялись местные выборы. Их организовывают соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно ТИК устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК", - говорится в разъяснении Центризбиркома.

Отмечается, что как только ЦИК получит результаты, установленные ТИК, - эти данные сразу появятся на официальном сайте комиссии.

В ЦИК напомнили, что президентские или парламентские выборы организовывает и проводит непосредственно ЦИК. "Тогда мы следим за ходом и получаем всю актуальную информацию в обязательном порядке через систему ИАС "Выборы", - добавили в комиссии.

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