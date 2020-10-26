"Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "опроса Зеленского". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" обнародовала результаты около 80% подсчитанных бюллетеней опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов.
Об этом сообщил во время брифинга председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
"Результаты опроса, которые у нас сейчас есть, они не на 100 процентов. Это 80 процентов бюллетеней опроса подсчитано. Экзит-пол, который вчера был, он, в принципе, был очень валидным по этим результатам. Хотим подчеркнуть, что это не было референдумом, и не было социсследованием, потому что никакой выборки и т.д. не было. Это был общенациональный опрос в похожем формате на экзит-пол. В принципе, опрос состоялся на очень высоком уровне на большинстве участков", - сказал Корниенко.
По словам Корниенко, в опросе приняли участие до 5 млн граждан.
Пожалуйста, подождите...
Проти прийняття Закону про ВЕЗ «Крим» від початку виступали громадські організації[1].
Правовий режим ВЕЗ спричинився до масового безмитного ввезення товарів та електроенергетики на окуповану територію та - через неї - до Росії. Це поєдналося з широким поширенням контрабанди та корупції на пунктах пропуску на півострів. Міністр економіки України заявив, що «вільна економічна зона в Криму неефективна через корупцію»[2].=========Єдина мета цього документа - дозволити українським олігархам працювати в Криму, уникаючи виниклих юридичних перепон (у багатьох із них лишилися на півострові торгово-роздрібні мережі і заводи). Завдяки СЕЗ вони змогли безмитно ввозити товари до Криму, продавати їх там, а податки платити в кримський російський бюджет. Чорна діра з сумарним товарообігом до одного мільярда доларів на рік.===========Комітет Верховної Ради рекомендував включити в Закон про реінтеграцію Донбасу від 18 січня 2018 року положення про скасування Закону про ВЕЗ "Крим". Проте ці рекомендації не були враховані в остаточній редакції закону
избирательные бюллетени это бланки строгой отчетности