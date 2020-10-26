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Слуга народа (2547) Корниенко (651)

"Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "опроса Зеленского". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Слуга народа" обнародовала результаты около 80% подсчитанных бюллетеней опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов.

Об этом сообщил во время брифинга председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты опроса, которые у нас сейчас есть, они не на 100 процентов. Это 80 процентов бюллетеней опроса подсчитано. Экзит-пол, который вчера был, он, в принципе, был очень валидным по этим результатам. Хотим подчеркнуть, что это не было референдумом, и не было социсследованием, потому что никакой выборки и т.д. не было. Это был общенациональный опрос в похожем формате на экзит-пол. В принципе, опрос состоялся на очень высоком уровне на большинстве участков", - сказал Корниенко.

По словам Корниенко, в опросе приняли участие до 5 млн граждан.

Слуга народа обнародовала предварительные результаты опроса Зеленского 01

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Топ комментарии
+85
Опитування від президента:
За "Пішов на хєр"- 92 %
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26.10.2020 15:06
+70
"Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "опроса Зеленского" - Цензор.НЕТ 6831
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26.10.2020 15:09
+31
Да нет, не бардак, а ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
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26.10.2020 15:12
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А чому не оприлюднили кількість бюлетенів з написом пішов ха@уй наркоман?
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26.10.2020 18:24 Ответить
про ВЕЗ в Криму------Вільна економічна зона «Крим» (ВЕЗ «Крим») - вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII. Розпочала діяти 27 вересня 2014 року.ВЕЗ «Крим» запроваджено на десять повних календарних років.========
Проти прийняття Закону про ВЕЗ «Крим» від початку виступали громадські організації[1].
Правовий режим ВЕЗ спричинився до масового безмитного ввезення товарів та електроенергетики на окуповану територію та - через неї - до Росії. Це поєдналося з широким поширенням контрабанди та корупції на пунктах пропуску на півострів. Міністр економіки України заявив, що «вільна економічна зона в Криму неефективна через корупцію»[2].=========Єдина мета цього документа - дозволити українським олігархам працювати в Криму, уникаючи виниклих юридичних перепон (у багатьох із них лишилися на півострові торгово-роздрібні мережі і заводи). Завдяки СЕЗ вони змогли безмитно ввозити товари до Криму, продавати їх там, а податки платити в кримський російський бюджет. Чорна діра з сумарним товарообігом до одного мільярда доларів на рік.===========Комітет Верховної Ради рекомендував включити в Закон про реінтеграцію Донбасу від 18 січня 2018 року положення про скасування Закону про ВЕЗ "Крим". Проте ці рекомендації не були враховані в остаточній редакції закону
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26.10.2020 20:49 Ответить
основная херь кроется в вопросе №2( 46х46))))... Свой офшор под боком ( свободная экономическая зона) хотят сотворить олигархи на домбабве... уже и активы туда уходят и адреса компаний...соответственно.
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26.10.2020 18:46 Ответить
Явно підкрутили результат по цьому пункту, прям отак на півшишечки домбабве перемогло. Прям отак вся країна хоче вату годувати? "Слуга народу" оприлюднила попередні результати "опитування Зеленського" - Цензор.НЕТ 1956
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26.10.2020 19:06 Ответить
5 питань від наркомана-***********.
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26.10.2020 18:53 Ответить
Не вірю що 65% виборців України знає що таке канабіс. А про діджіталізацію й не питайте, навіть ЗЄля не знає чим відрізняються мобіли, смартфони, айфони, айпади,
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26.10.2020 19:28 Ответить
"Слуга народу" оприлюднила попередні результати "опитування Зеленського" - Цензор.НЕТ 6625
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26.10.2020 19:30 Ответить
З таким же успіхом імпотент може хвалитися розмірами свого непрацюючого "болта".
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26.10.2020 20:34 Ответить
не правда- працюючий. дивись як на піаніно виграє
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26.10.2020 20:49 Ответить
То вже не за прямим призначенням, щось схоже ніби на хоббі.
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26.10.2020 21:15 Ответить
І ще не треба казати, що можна в саду яблука збивати.
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26.10.2020 21:18 Ответить
какие "бюллетени"? это просто бумажки подтирочные.
избирательные бюллетени это бланки строгой отчетности
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26.10.2020 21:32 Ответить
Рибята, на фоне конституционного скандала все давно забыли про ваш апрос!
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04.11.2020 17:17 Ответить
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