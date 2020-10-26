"Слуга народу" оприлюднила попередні результати "опитування Зеленського". ІНФОГРАФІКА
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Партія "Слуга народу" оприлюднила результати майже 80% підрахованих бюлетенів опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у день місцевих виборів.
Про це повідомив під час брифінгу голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Результати опитування, які у нас зараз є, вони не на 100 відсотків. Це 80 відсотків бюлетенів щодо опитування пораховано. Екзитпол, який учора був, він, у принципів, був дуже валідним за цими результатами. Хочемо наголосити, що це не було референдумом, і не було соцдослідженням, бо жодної вибірки і так далі не було. Це було загальнонаціональне опитування в схожому форматі на екзитпол. В принципі, опитування відбулося на дуже високому рівні на більшості дільниць", - сказав Корнієнко.
За словами Корнієнка, в опитуванні взяли участь до 5 млн громадян.
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Проти прийняття Закону про ВЕЗ «Крим» від початку виступали громадські організації[1].
Правовий режим ВЕЗ спричинився до масового безмитного ввезення товарів та електроенергетики на окуповану територію та - через неї - до Росії. Це поєдналося з широким поширенням контрабанди та корупції на пунктах пропуску на півострів. Міністр економіки України заявив, що «вільна економічна зона в Криму неефективна через корупцію»[2].=========Єдина мета цього документа - дозволити українським олігархам працювати в Криму, уникаючи виниклих юридичних перепон (у багатьох із них лишилися на півострові торгово-роздрібні мережі і заводи). Завдяки СЕЗ вони змогли безмитно ввозити товари до Криму, продавати їх там, а податки платити в кримський російський бюджет. Чорна діра з сумарним товарообігом до одного мільярда доларів на рік.===========Комітет Верховної Ради рекомендував включити в Закон про реінтеграцію Донбасу від 18 січня 2018 року положення про скасування Закону про ВЕЗ "Крим". Проте ці рекомендації не були враховані в остаточній редакції закону
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