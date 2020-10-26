Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "опрос Зеленского" проводила сторонняя компания "Зе Медиа".

Об этом сказал Корниенко во время брифинга 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что "Слуга народа" взяла на себя финансирование опроса.

"Но для того, чтобы избежать обвинения в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", - рассказал Корниенко.

Глава "СН" отмечает, компания "Зе Медиа" имеет "полную аккредитацию и способности проводить социологические исследования". По словам Корниенко, одним из основателей компании является профессиональный социолог.

"С этой компанией мы работаем уже не первую предвыборную кампанию. Работали на парламентской с ними. Они согласились организовать этот опрос. Это не социологический опрос, поэтому здесь нет особых требований. Но просто организовать количество волонтеров, интервьюеров, организовать логистику и так далее - эта компания за это взялась. И одно из важных условий, которое компания нам предоставила - это отсрочка платежа. Поэтому полностью все расчеты по этому проекту происходят постфактум", - сказал Александр Корниенко.

Председатель "СН" рассказал, что сейчас исследуют количество волонтеров, график их работы. По его словам, волонтеры получат возмещение. Также партия оплатит расходы на логистику и печать полиграфии и ящиков.

"Об источниках происхождения средств - еще раз подчеркиваю, что это не государственное финансирование, потому что мы отказались от государственного финансирования. Это спонсорская помощь наших доноров, которых много, они представляют малый и средний бизнес, их более 300 в последнее время было. И в отчете НАПК, когда мы его представим, на все эти вопросы можно будет получить ответ", - отметил Корниенко.

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