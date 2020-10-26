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Новости Политика Украины Опрос Зеленского
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Зеленский (16519) опрос (2618) Корниенко (651)

Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Опрос Зеленского проводила сторонняя компания

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "опрос Зеленского" проводила сторонняя компания "Зе Медиа".

Об этом сказал Корниенко во время брифинга 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что "Слуга народа" взяла на себя финансирование опроса.

"Но для того, чтобы избежать обвинения в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", - рассказал Корниенко.

Глава "СН" отмечает, компания "Зе Медиа" имеет "полную аккредитацию и способности проводить социологические исследования". По словам Корниенко, одним из основателей компании является профессиональный социолог.

"С этой компанией мы работаем уже не первую предвыборную кампанию. Работали на парламентской с ними. Они согласились организовать этот опрос. Это не социологический опрос, поэтому здесь нет особых требований. Но просто организовать количество волонтеров, интервьюеров, организовать логистику и так далее - эта компания за это взялась. И одно из важных условий, которое компания нам предоставила - это отсрочка платежа. Поэтому полностью все расчеты по этому проекту происходят постфактум", - сказал Александр Корниенко.

Председатель "СН" рассказал, что сейчас исследуют количество волонтеров, график их работы. По его словам, волонтеры получат возмещение. Также партия оплатит расходы на логистику и печать полиграфии и ящиков.

"Об источниках происхождения средств - еще раз подчеркиваю, что это не государственное финансирование, потому что мы отказались от государственного финансирования. Это спонсорская помощь наших доноров, которых много, они представляют малый и средний бизнес, их более 300 в последнее время было. И в отчете НАПК, когда мы его представим, на все эти вопросы можно будет получить ответ", - отметил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "опроса Зеленского". ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+60
Уриноофтальмология на практике.... Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 4623
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26.10.2020 16:11
+28
ЗЕ Медиа - сторонняя компания постороннего чувака ЗЕ. Уже смешно.
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26.10.2020 16:13
+20
"...мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", - рассказал Корниенко.

В Одессе опрос Зеленского" проводят местные структуры объединения "Доверяй делам".
По Одесской области занимаются главы районных государственных администраций.
В Черниговской, Сумской, Волынской, Днепропетровской (кроме г. Днепр, там непонятно кто) областях "опрос Зеленского" проводят местные структуры партии "За майбутнє".
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26.10.2020 16:14
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Уриноофтальмология на практике.... Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 4623
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26.10.2020 16:11 Ответить
"...мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", - рассказал Корниенко.

В Одессе опрос Зеленского" проводят местные структуры объединения "Доверяй делам".
По Одесской области занимаются главы районных государственных администраций.
В Черниговской, Сумской, Волынской, Днепропетровской (кроме г. Днепр, там непонятно кто) областях "опрос Зеленского" проводят местные структуры партии "За майбутнє".
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26.10.2020 16:14 Ответить
Для работы над юридическим оформлением будущего "опроса Зеленского", привлекли Портнова.

"сторонние организации" - из кремля...Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 4123
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26.10.2020 16:15 Ответить
Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1617
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26.10.2020 16:25 Ответить
то ты скажи корниенко та посмейся с идиотизма зебилов (таких как ты) - голосовавших за него Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3067
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26.10.2020 16:21 Ответить
Не прибедняйся, именно за членограя ты и голосовал.
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26.10.2020 17:06 Ответить
Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 8849
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26.10.2020 16:22 Ответить
ета-же the... панімаіті - the...(старанно вимовляє |ðə|)...
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26.10.2020 16:28 Ответить
Гаварите ,,Тхе,,не выпендривайтесь
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26.10.2020 20:52 Ответить
Theлєнскій.
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26.10.2020 16:42 Ответить
Т.е. в преступлении таки замешан ЗЕ. Да он не замешан в преступлении. Он СОВЕРЩИЛ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
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26.10.2020 16:12 Ответить
Если это перевод с английського, то должно бьіть просто "Медиа".
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26.10.2020 16:19 Ответить
За інформацією Opendatabot, до 2019 року «Зе медіа» займалась оптовою торгівлею палива та мала назву «Крунекс».
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26.10.2020 16:20 Ответить
Интересно, кто не владелец?
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26.10.2020 16:20 Ответить
Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 1479
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26.10.2020 16:21 Ответить
ЗЕ Медиа - сторонняя компания постороннего чувака ЗЕ. Уже смешно.
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26.10.2020 16:13 Ответить
На і ти понюхай.
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35370145/
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26.10.2020 16:25 Ответить
Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4998
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26.10.2020 16:37 Ответить
Мы первые в киеврада,зесрань-надеюсь я тебя "обрадовала)))))
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26.10.2020 16:48 Ответить
Соя думкою багатіє! Які ж ви казкові!))))))))))))))))

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:"УДАР" - 21,3%,"Европейская Солидарность" - 18%,"Слуга Народа" - 9,5%,"Голос" - 7,2%,Партия "Единство Александра Омельченко" - 6,8%,"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,7%,ВО "Батькивщина" - 6,6%.
https://vybory.24tv.ua/ru/rezultaty-jekzit-polov-kieve-reakcija-prituly-golosa-novosti-kieva_n1443278

То мрій далі!)))
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27.10.2020 08:49 Ответить
Класс мы твою бубочку нагнули))))все,зесрань,с вами покончено,причем окончательно...
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27.10.2020 09:16 Ответить
Подыхать страшно ,зебильчик?)ничего,надо было это предвидить,тем более вас предупреждали ...
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27.10.2020 10:22 Ответить
Ти просто хвора, чи за гроші? Навіщо мені тра знати про твої жахи та комплекси? Жалюгідні 8 відсоткові лузери!)))))))))))))
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27.10.2020 12:14 Ответить
Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 400
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27.10.2020 12:20 Ответить
Вологі мрії, такі вологі!))))))))))))
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27.10.2020 12:37 Ответить
Саме ЗЕ медіа.
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35370145/
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26.10.2020 16:24 Ответить
Но там есть и название компании в украинском варианте, именно в виде ЗЕ МЕДІА.
И вид деятельности далекий от социологии
"Основний:
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний)".
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26.10.2020 16:37 Ответить
Назва атрибута

Значення

Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ МЕДІА" (ТОВ "ЗЕ МЕДІА")
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи
"ЗЕ МЕДІА"
Ідентифікаційний код юридичної особи
35370145
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі
Місцезнаходження юридичної особи
Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)
Розмір : 263524,50 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА , 87556, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛІНСЬКОГО, БУДИНОК 47. ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 87556, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ЗЕЛІНСЬКОГО, будинок 47, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 263524,50
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника
Види діяльності
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний); 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок; 59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 59.14 Демонстрація кінофільмів; 73.11 Рекламні агентства; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
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26.10.2020 19:20 Ответить
И основной вид деятельности тоже совершенно случайно: "59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм" Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7309
Сидеть вам дебилам на бутылках - не пересидеть Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9085
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26.10.2020 16:41 Ответить
"Она называется "Зе Медиа", - рассказал Корниенко."


и не говори.. тупость корниенко - известна) Но насколькло ж тупые такие как ты - приведшие его к власти))
Источник: https://censor.net/ru/n3227163
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26.10.2020 16:24 Ответить
И я посмеялась,что ты,зебил ,выбрал чуваков ,которые вместо The говорят Зе)))))
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26.10.2020 16:28 Ответить
Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 558
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26.10.2020 16:37 Ответить
Чи підтримуєте ви повернення ковбаси по 2,20?
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26.10.2020 16:13 Ответить
"Ковбаса по 2,20"..."Повернення ковбаси по 2,20"...схоже на назву фільмів жахів.
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26.10.2020 16:24 Ответить
років 45 тому почула по радіо,що фабрики по випуску ковбаси,розробили нову технологію--------на кожній тоні ковбаси економлять 100 кг м'яса.Відтоді ковбасу магазинну не їм.
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26.10.2020 20:41 Ответить
"опрос Зеленского" проводила сторонняя компания "Зе Медиа - это кипрская компания, совершенно сторонняя! Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 2481
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26.10.2020 16:13 Ответить
"РАФИК НЕУВИНОВНИК ! (С).
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26.10.2020 16:28 Ответить
Правда? Стороння? З таким логотипом? І з відстрочкою платежу?

Журики! Ваш вихід! Де, коли, ким, як "кампанія" зареєстрована, який профільдіяльності, чим відома, хто власники, керівники, пофамільно!
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26.10.2020 16:14 Ответить
Ху@дия, но это неважно. Юридически - это ничто. Практически, попытка дать ход всему этому приведет к большим проблемам. Вот зебилы, оно того стоило?
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26.10.2020 16:14 Ответить
зе медиа

Види діяльності

Основний:
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний)

про опросы ничего нет. налоговая тоже должна заинтересовацца
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26.10.2020 16:15 Ответить
есть там один из КВЕДов 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
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26.10.2020 16:43 Ответить
манатки собирайте!зеПадаль!
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26.10.2020 16:16 Ответить
Життя показало, що не можна вірити жодному слову зелених. Це не ''единожды солгав'' - постійна безсоромна брехня.
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26.10.2020 16:19 Ответить
Навіть при бажанні усіх заплутати та виставити себе дурнями кращого інтерв'ю годі і вигадати. "В кредит" вони з соціологами спрацювали, угумс...)))
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26.10.2020 16:21 Ответить
ну вот совсем не палевно... Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 9113
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26.10.2020 16:22 Ответить
Ой ржу не могу.......
Название совсем не паливное!!!!!!
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26.10.2020 16:24 Ответить
Сторонняя компания,которую зесрань искала,оказалась "зе медиа")))))))))))))
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26.10.2020 16:24 Ответить
Людей вообще считают за тупое быдло .....
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26.10.2020 16:27 Ответить
Сторонняя компания "Зе медиа" Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8694??? Они точно 73% украинцев за лохов имеют Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9732
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26.10.2020 16:32 Ответить
Уррра!Мы в Киеве победили!!!!!
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26.10.2020 16:39 Ответить
Сторонняя не значит посторонняя. Не вырывайтесь из конспекта!
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26.10.2020 16:44 Ответить
Дебилы схавают.
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26.10.2020 16:45 Ответить
Беззахисність професіоналів перед дурнями

Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8052

Коли вам кажуть, що тіпа, "не бійтеся непрофесіоналів". Мовляв, непрофесіонал побудував Ковчег, а професіонали "Титанік" - знайте вами маніпулюють. І вам брешуть.

Бо професіонали, які побудували "Титанік" не мають жодного стосунку до його загибелі. Вони навіть не могли помислити, що якийсь придурок пожене корабель крізь темну ніч і густий туман здобувати рекорд швидкості. При цьому сам піде спати, а "Титанік" залишить на шостого помічника.

Що придурки-радісти не доправлять в рубку керування радіограму з попередженнями про айсберги, яку отримали. Що придурок-боцман не надасть матросові на спостережному майданчику бінокль (хоча як він міг допомогти уночі та ще й в тумані) і той помітив айсберг коли вже нічого вдіяти не можна було. Утім, біноклями забезпечити екіпаж просто забули.

Конструктори "Титаніка" не могли передбачити, що придурок-капітан не проведе передбачене циркуляром тренування з евакуації (а це перший рейс) пасажирів та екіпажу.

Творці "Титаніка" навіть помислити не могли, що придурки з капітанського містка просто проігнорують льодову небезпеку, сподіваючись на те, що "борти у корабля міцні".

І вже зовсім не могли передбачити, що "Титанік" на швидкості 22 вузли (40 кілометрів на годину) в наслідок невдалого маневру (утім, шостий помічник зробив усе можливе) усіма своїми 53 тисячами тонн навалиться на айсберг вагою 420 тисяч тонн і пропоре обшивку зразу на шести(!) відсіках, отримавши шість пробоїн сумарною довжиною 90 метрів. Тут ніяка броня не витримає.

Так що про "непрофесіоналів, котрі навчаться" - це з тієї самої опери що й про "Рейган тоже бил актером".
Павло Бондаренко
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26.10.2020 16:56 Ответить
тогда почему опрос государственной важности( за логикой лапши от "зе") был отдан "зе" сторонней компании для Украины и ее народа,но не для него лично,а не государственной .или независимой компании .которая бы провела независимый опрос??? Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9469
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26.10.2020 16:57 Ответить
ЗЄ Медіа: Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
Адрес учредителя: УКРАЇНА , 87556, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛІНСЬКОГО, БУДИНОК
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26.10.2020 16:57 Ответить
По суті the означає це, оце...і порівняйте його з російським ета...то в кого з ким адін язик?
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26.10.2020 17:06 Ответить
я би навіть сказав потойбічна організація.
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26.10.2020 17:22 Ответить
Зе медия типа никакого отношения не имеет к Зе преЗеденту Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5864
зеленский совсем за идиотов считает Украинцев??
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26.10.2020 17:29 Ответить
Здається мені, я писав що, якщо не проголосуєте ви то, проголосує вата і таким чином легітимізує дії влади? Але багато тут кричали що, будуть рвати опитники. І що, багато нарвали? Дурники постили фотки, як вони там писали все що думають.
Пам'ятається, я писав і про те що, жодна політсила не подала позив до суду про заборону такого опитування в день виборів? Жоден ахвігєнний апазіціанєр не подав і тим самим благословили Зеленського. Привіт соєвим борцунам.
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26.10.2020 17:33 Ответить
Звичайно це "соєві" винні , що ви аж бігом біжите танцювати під дудку клоуна та радієте від чергової "роси".
ЖРІ - ТЕ !!!
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26.10.2020 18:55 Ответить
Як бачимо по ключовим питанням, якраз соя в обнімку танцює з Зеленським, для прикладуголосування по землі, але на люди виставляє себе опозицією.
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27.10.2020 09:11 Ответить
БП та ЄС завжди декларували цей намір.
Тож ідіть у сраку!
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27.10.2020 09:56 Ответить
Еще никогда зебуины не жили так плохо из за Порошенко,как при зеленском
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26.10.2020 20:50 Ответить
Що, ви й досі отямитися не можете від ганебної поразки кловуну? Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7232
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27.10.2020 09:12 Ответить
Досі пишаєтеся, що вас вкотре використали політтехнологи?
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27.10.2020 10:15 Ответить
Клоун с самого начала юлил и не хотел палить свою контору. Иначе шуму было бы ещё больше.
Так он на брехне и в презеденты пролез.
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26.10.2020 18:00 Ответить
Где хоть одно из тех, что вчера жопу рвало, убеждая в законности этого "опроса"? Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3237
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26.10.2020 18:48 Ответить
Зе медиа и Зеленский, ну что может быть общего??? Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9137
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26.10.2020 18:52 Ответить
"Корниенко заявил, что "опрос Зеленского" проводила сторонняя компания "Зе Медиа".
Послал бы сразу на х..., чё пристали?
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26.10.2020 18:54 Ответить
Гадав, що може в корабельних соснах зупиниться. Так ні, "понесло"далі, в якусь сторонню компанію. Схоже недолікувався.
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26.10.2020 20:45 Ответить
ЗЕбильная ЗЕвычка наЗЕвать все на ЗЕ у ЗЕбилов. Народ уЗЕ ЗЕлит этот праЗЕник ЗЕслабоумия
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26.10.2020 20:46 Ответить
Оргганизацией преЗЕ дентского опроса занималась сторонняя компания Зе Медиа, подсчетов голосов еще более дальняя фирма Зе Калькулятор. Ну а платила за все неведомая контора Зе Бабло прямо из карманов ЗеБилов.
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26.10.2020 21:09 Ответить
А как так вышло, что финансировалось это президентское безобразие из кармана райадминистраций?
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27.10.2020 01:37 Ответить
ТОВ ЗЕ МЕДИА,
Код ЕГРПОУ 35370145
Виды деятельности

Основной:

59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ

Другие:82.30 Организация конференций и торговых выставок
59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программ
59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ

Что-то я развидел там проведение социологических исследований.
С таким же успехом мог Киевский Зоопарк соцопросы проводить.
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27.10.2020 01:41 Ответить
И да. Какая ж она нафиг сторонняя???!!!
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27.10.2020 01:42 Ответить
 
 