Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "опрос Зеленского" проводила сторонняя компания "Зе Медиа".
Об этом сказал Корниенко во время брифинга 26 октября, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что "Слуга народа" взяла на себя финансирование опроса.
"Но для того, чтобы избежать обвинения в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", - рассказал Корниенко.
Глава "СН" отмечает, компания "Зе Медиа" имеет "полную аккредитацию и способности проводить социологические исследования". По словам Корниенко, одним из основателей компании является профессиональный социолог.
"С этой компанией мы работаем уже не первую предвыборную кампанию. Работали на парламентской с ними. Они согласились организовать этот опрос. Это не социологический опрос, поэтому здесь нет особых требований. Но просто организовать количество волонтеров, интервьюеров, организовать логистику и так далее - эта компания за это взялась. И одно из важных условий, которое компания нам предоставила - это отсрочка платежа. Поэтому полностью все расчеты по этому проекту происходят постфактум", - сказал Александр Корниенко.
Председатель "СН" рассказал, что сейчас исследуют количество волонтеров, график их работы. По его словам, волонтеры получат возмещение. Также партия оплатит расходы на логистику и печать полиграфии и ящиков.
"Об источниках происхождения средств - еще раз подчеркиваю, что это не государственное финансирование, потому что мы отказались от государственного финансирования. Это спонсорская помощь наших доноров, которых много, они представляют малый и средний бизнес, их более 300 в последнее время было. И в отчете НАПК, когда мы его представим, на все эти вопросы можно будет получить ответ", - отметил Корниенко.
Пожалуйста, подождите...
В Одессе опрос Зеленского" проводят местные структуры объединения "Доверяй делам".
По Одесской области занимаются главы районных государственных администраций.
В Черниговской, Сумской, Волынской, Днепропетровской (кроме г. Днепр, там непонятно кто) областях "опрос Зеленского" проводят местные структуры партии "За майбутнє".
"сторонние организации" - из кремля...
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35370145/
Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:"УДАР" - 21,3%,"Европейская Солидарность" - 18%,"Слуга Народа" - 9,5%,"Голос" - 7,2%,Партия "Единство Александра Омельченко" - 6,8%,"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,7%,ВО "Батькивщина" - 6,6%.
https://vybory.24tv.ua/ru/rezultaty-jekzit-polov-kieve-reakcija-prituly-golosa-novosti-kieva_n1443278
То мрій далі!)))
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35370145/
И вид деятельности далекий от социологии
"Основний:
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний)".
Значення
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ МЕДІА" (ТОВ "ЗЕ МЕДІА")
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи
"ЗЕ МЕДІА"
Ідентифікаційний код юридичної особи
35370145
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі
Місцезнаходження юридичної особи
Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)
Розмір : 263524,50 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА , 87556, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛІНСЬКОГО, БУДИНОК 47. ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 87556, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ЗЕЛІНСЬКОГО, будинок 47, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 263524,50
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника
Види діяльності
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний); 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок; 59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 59.14 Демонстрація кінофільмів; 73.11 Рекламні агентства; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
Сидеть вам дебилам на бутылках - не пересидеть
и не говори.. тупость корниенко - известна) Но насколькло ж тупые такие как ты - приведшие его к власти))
Источник: https://censor.net/ru/n3227163
Журики! Ваш вихід! Де, коли, ким, як "кампанія" зареєстрована, який профільдіяльності, чим відома, хто власники, керівники, пофамільно!
Види діяльності
Основний:
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний)
про опросы ничего нет. налоговая тоже должна заинтересовацца
Название совсем не паливное!!!!!!
Коли вам кажуть, що тіпа, "не бійтеся непрофесіоналів". Мовляв, непрофесіонал побудував Ковчег, а професіонали "Титанік" - знайте вами маніпулюють. І вам брешуть.
Бо професіонали, які побудували "Титанік" не мають жодного стосунку до його загибелі. Вони навіть не могли помислити, що якийсь придурок пожене корабель крізь темну ніч і густий туман здобувати рекорд швидкості. При цьому сам піде спати, а "Титанік" залишить на шостого помічника.
Що придурки-радісти не доправлять в рубку керування радіограму з попередженнями про айсберги, яку отримали. Що придурок-боцман не надасть матросові на спостережному майданчику бінокль (хоча як він міг допомогти уночі та ще й в тумані) і той помітив айсберг коли вже нічого вдіяти не можна було. Утім, біноклями забезпечити екіпаж просто забули.
Конструктори "Титаніка" не могли передбачити, що придурок-капітан не проведе передбачене циркуляром тренування з евакуації (а це перший рейс) пасажирів та екіпажу.
Творці "Титаніка" навіть помислити не могли, що придурки з капітанського містка просто проігнорують льодову небезпеку, сподіваючись на те, що "борти у корабля міцні".
І вже зовсім не могли передбачити, що "Титанік" на швидкості 22 вузли (40 кілометрів на годину) в наслідок невдалого маневру (утім, шостий помічник зробив усе можливе) усіма своїми 53 тисячами тонн навалиться на айсберг вагою 420 тисяч тонн і пропоре обшивку зразу на шести(!) відсіках, отримавши шість пробоїн сумарною довжиною 90 метрів. Тут ніяка броня не витримає.
Так що про "непрофесіоналів, котрі навчаться" - це з тієї самої опери що й про "Рейган тоже бил актером".
Павло Бондаренко
ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
Адрес учредителя: УКРАЇНА , 87556, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛІНСЬКОГО, БУДИНОК
зеленский совсем за идиотов считает Украинцев??
Пам'ятається, я писав і про те що, жодна політсила не подала позив до суду про заборону такого опитування в день виборів? Жоден ахвігєнний апазіціанєр не подав і тим самим благословили Зеленського. Привіт соєвим борцунам.
ЖРІ - ТЕ !!!
Тож ідіть у сраку!
Так он на брехне и в презеденты пролез.
Послал бы сразу на х..., чё пристали?
Код ЕГРПОУ 35370145
Виды деятельности
Основной:
59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ
Другие:82.30 Организация конференций и торговых выставок
59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программ
59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ
Что-то я развидел там проведение социологических исследований.
С таким же успехом мог Киевский Зоопарк соцопросы проводить.