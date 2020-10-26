УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13394 відвідувача онлайн
Новини Політика України Опитування Зеленського
5 244 82
Зеленський (17415) опитування (1403) Корнієнко (649)

Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Опитування Зеленського проводила стороння компанія

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що "опитування Зеленського" проводила стороння компанія "Зе Медіа".

Про це сказав Корнієнко під час брифінгу 26 жовтня, передає Цензор.

"Як ви знаєте, партія "Слуга народу" взяла на себе фінансування, але для того, щоб уникнути звинувачень в передвиборчій агітації, ми свідомо відмовилися від будь-якої організації опитування. Його організовувала стороння компанія, яку ми запросили, підібрали. Вона називається "Зе Медіа", - розповів Корнієнко.

Голова "СН" наголошує, у компанії "Зе Медіа" є "повна акредитація і спроможності проводити соціологічні дослідження. За словам Корнієнка, одним із засновників компанії є професійний соціолог.

"З цією компанією ми працюємо уже не першу передвиборчу кампанію. Працювали на парламентській з ними. Вони погодилися організувати це опитування. Це не є соціологічне опитування, тому тут немає якихось особливих вимог. Але просто організувати кількість волонтерів, інтерв'юерів, організувати логістику і так далі - ця компанія за це взялася. І одна з важливих умов, яку компанія нам надала - це відстрочка платежу. Тому що повністю всі розрахунки по цьому проекту відбуваються постфактум", - сказав Олександр Корнієнко.

Читайте також: "Слуга народу" оприлюднила попередні результати "опитування Зеленського". ІНФОГРАФІКА

Голова "СН" розповів, що зараз досліджують кількість волонтерів, графік їх роботи. За його словами, волонтери отримають відшкодування. Також партія оплатить витрати за логістику і друк поліграфії і скриньок.

"Щодо джерел походження коштів - ще раз наголошую, що це не державне фінансування, тому що ми відмовилися від державного фінансування. Це спонсорська допомога наших донорів, яких багато, вони представляють малий і середній бізнес, їх більше 300 за останній час було. І в звіті НАЗК, коли ми його подамо, на всі ці питання можна буде отримати відповідь", - зазначив Корнієнко.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+60
Уриноофтальмология на практике.... Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 4623
показати весь коментар
26.10.2020 16:11
+28
ЗЕ Медиа - сторонняя компания постороннего чувака ЗЕ. Уже смешно.
показати весь коментар
26.10.2020 16:13
+20
"...мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", - рассказал Корниенко.

В Одессе опрос Зеленского" проводят местные структуры объединения "Доверяй делам".
По Одесской области занимаются главы районных государственных администраций.
В Черниговской, Сумской, Волынской, Днепропетровской (кроме г. Днепр, там непонятно кто) областях "опрос Зеленского" проводят местные структуры партии "За майбутнє".
показати весь коментар
26.10.2020 16:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уриноофтальмология на практике.... Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 4623
показати весь коментар
26.10.2020 16:11 Відповісти
"...мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", - рассказал Корниенко.

В Одессе опрос Зеленского" проводят местные структуры объединения "Доверяй делам".
По Одесской области занимаются главы районных государственных администраций.
В Черниговской, Сумской, Волынской, Днепропетровской (кроме г. Днепр, там непонятно кто) областях "опрос Зеленского" проводят местные структуры партии "За майбутнє".
показати весь коментар
26.10.2020 16:14 Відповісти
Для работы над юридическим оформлением будущего "опроса Зеленского", привлекли Портнова.

"сторонние организации" - из кремля...Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 4123
показати весь коментар
26.10.2020 16:15 Відповісти
Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1617
показати весь коментар
26.10.2020 16:25 Відповісти
то ты скажи корниенко та посмейся с идиотизма зебилов (таких как ты) - голосовавших за него Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3067
показати весь коментар
26.10.2020 16:21 Відповісти
Не прибедняйся, именно за членограя ты и голосовал.
показати весь коментар
26.10.2020 17:06 Відповісти
Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 8849
показати весь коментар
26.10.2020 16:22 Відповісти
ета-же the... панімаіті - the...(старанно вимовляє |ðə|)...
показати весь коментар
26.10.2020 16:28 Відповісти
Гаварите ,,Тхе,,не выпендривайтесь
показати весь коментар
26.10.2020 20:52 Відповісти
Theлєнскій.
показати весь коментар
26.10.2020 16:42 Відповісти
Т.е. в преступлении таки замешан ЗЕ. Да он не замешан в преступлении. Он СОВЕРЩИЛ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
показати весь коментар
26.10.2020 16:12 Відповісти
Если это перевод с английського, то должно бьіть просто "Медиа".
показати весь коментар
26.10.2020 16:19 Відповісти
За інформацією Opendatabot, до 2019 року «Зе медіа» займалась оптовою торгівлею палива та мала назву «Крунекс».
показати весь коментар
26.10.2020 16:20 Відповісти
Интересно, кто не владелец?
показати весь коментар
26.10.2020 16:20 Відповісти
Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 1479
показати весь коментар
26.10.2020 16:21 Відповісти
ЗЕ Медиа - сторонняя компания постороннего чувака ЗЕ. Уже смешно.
показати весь коментар
26.10.2020 16:13 Відповісти
На і ти понюхай.
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35370145/
показати весь коментар
26.10.2020 16:25 Відповісти
Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4998
показати весь коментар
26.10.2020 16:37 Відповісти
Мы первые в киеврада,зесрань-надеюсь я тебя "обрадовала)))))
показати весь коментар
26.10.2020 16:48 Відповісти
Соя думкою багатіє! Які ж ви казкові!))))))))))))))))

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:"УДАР" - 21,3%,"Европейская Солидарность" - 18%,"Слуга Народа" - 9,5%,"Голос" - 7,2%,Партия "Единство Александра Омельченко" - 6,8%,"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,7%,ВО "Батькивщина" - 6,6%.
https://vybory.24tv.ua/ru/rezultaty-jekzit-polov-kieve-reakcija-prituly-golosa-novosti-kieva_n1443278

То мрій далі!)))
показати весь коментар
27.10.2020 08:49 Відповісти
Класс мы твою бубочку нагнули))))все,зесрань,с вами покончено,причем окончательно...
показати весь коментар
27.10.2020 09:16 Відповісти
Подыхать страшно ,зебильчик?)ничего,надо было это предвидить,тем более вас предупреждали ...
показати весь коментар
27.10.2020 10:22 Відповісти
Ти просто хвора, чи за гроші? Навіщо мені тра знати про твої жахи та комплекси? Жалюгідні 8 відсоткові лузери!)))))))))))))
показати весь коментар
27.10.2020 12:14 Відповісти
Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 400
показати весь коментар
27.10.2020 12:20 Відповісти
Вологі мрії, такі вологі!))))))))))))
показати весь коментар
27.10.2020 12:37 Відповісти
Саме ЗЕ медіа.
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35370145/
показати весь коментар
26.10.2020 16:24 Відповісти
Но там есть и название компании в украинском варианте, именно в виде ЗЕ МЕДІА.
И вид деятельности далекий от социологии
"Основний:
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний)".
показати весь коментар
26.10.2020 16:37 Відповісти
Назва атрибута

Значення

Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ МЕДІА" (ТОВ "ЗЕ МЕДІА")
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи
"ЗЕ МЕДІА"
Ідентифікаційний код юридичної особи
35370145
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі
Місцезнаходження юридичної особи
Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)
Розмір : 263524,50 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА , 87556, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛІНСЬКОГО, БУДИНОК 47. ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 87556, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ЗЕЛІНСЬКОГО, будинок 47, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 263524,50
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника
Види діяльності
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний); 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок; 59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 59.14 Демонстрація кінофільмів; 73.11 Рекламні агентства; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
показати весь коментар
26.10.2020 19:20 Відповісти
И основной вид деятельности тоже совершенно случайно: "59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм" Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7309
Сидеть вам дебилам на бутылках - не пересидеть Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9085
показати весь коментар
26.10.2020 16:41 Відповісти
"Она называется "Зе Медиа", - рассказал Корниенко."


и не говори.. тупость корниенко - известна) Но насколькло ж тупые такие как ты - приведшие его к власти))
Источник: https://censor.net/ru/n3227163
показати весь коментар
26.10.2020 16:24 Відповісти
И я посмеялась,что ты,зебил ,выбрал чуваков ,которые вместо The говорят Зе)))))
показати весь коментар
26.10.2020 16:28 Відповісти
Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 558
показати весь коментар
26.10.2020 16:37 Відповісти
Чи підтримуєте ви повернення ковбаси по 2,20?
показати весь коментар
26.10.2020 16:13 Відповісти
"Ковбаса по 2,20"..."Повернення ковбаси по 2,20"...схоже на назву фільмів жахів.
показати весь коментар
26.10.2020 16:24 Відповісти
років 45 тому почула по радіо,що фабрики по випуску ковбаси,розробили нову технологію--------на кожній тоні ковбаси економлять 100 кг м'яса.Відтоді ковбасу магазинну не їм.
показати весь коментар
26.10.2020 20:41 Відповісти
"опрос Зеленского" проводила сторонняя компания "Зе Медиа - это кипрская компания, совершенно сторонняя! Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 2481
показати весь коментар
26.10.2020 16:13 Відповісти
"РАФИК НЕУВИНОВНИК ! (С).
показати весь коментар
26.10.2020 16:28 Відповісти
Правда? Стороння? З таким логотипом? І з відстрочкою платежу?

Журики! Ваш вихід! Де, коли, ким, як "кампанія" зареєстрована, який профільдіяльності, чим відома, хто власники, керівники, пофамільно!
показати весь коментар
26.10.2020 16:14 Відповісти
Ху@дия, но это неважно. Юридически - это ничто. Практически, попытка дать ход всему этому приведет к большим проблемам. Вот зебилы, оно того стоило?
показати весь коментар
26.10.2020 16:14 Відповісти
зе медиа

Види діяльності

Основний:
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний)

про опросы ничего нет. налоговая тоже должна заинтересовацца
показати весь коментар
26.10.2020 16:15 Відповісти
есть там один из КВЕДов 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
показати весь коментар
26.10.2020 16:43 Відповісти
манатки собирайте!зеПадаль!
показати весь коментар
26.10.2020 16:16 Відповісти
Життя показало, що не можна вірити жодному слову зелених. Це не ''единожды солгав'' - постійна безсоромна брехня.
показати весь коментар
26.10.2020 16:19 Відповісти
Навіть при бажанні усіх заплутати та виставити себе дурнями кращого інтерв'ю годі і вигадати. "В кредит" вони з соціологами спрацювали, угумс...)))
показати весь коментар
26.10.2020 16:21 Відповісти
ну вот совсем не палевно... Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 9113
показати весь коментар
26.10.2020 16:22 Відповісти
Ой ржу не могу.......
Название совсем не паливное!!!!!!
показати весь коментар
26.10.2020 16:24 Відповісти
Сторонняя компания,которую зесрань искала,оказалась "зе медиа")))))))))))))
показати весь коментар
26.10.2020 16:24 Відповісти
Людей вообще считают за тупое быдло .....
показати весь коментар
26.10.2020 16:27 Відповісти
Сторонняя компания "Зе медиа" Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8694??? Они точно 73% украинцев за лохов имеют Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9732
показати весь коментар
26.10.2020 16:32 Відповісти
Уррра!Мы в Киеве победили!!!!!
показати весь коментар
26.10.2020 16:39 Відповісти
Сторонняя не значит посторонняя. Не вырывайтесь из конспекта!
показати весь коментар
26.10.2020 16:44 Відповісти
Дебилы схавают.
показати весь коментар
26.10.2020 16:45 Відповісти
Беззахисність професіоналів перед дурнями

Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8052

Коли вам кажуть, що тіпа, "не бійтеся непрофесіоналів". Мовляв, непрофесіонал побудував Ковчег, а професіонали "Титанік" - знайте вами маніпулюють. І вам брешуть.

Бо професіонали, які побудували "Титанік" не мають жодного стосунку до його загибелі. Вони навіть не могли помислити, що якийсь придурок пожене корабель крізь темну ніч і густий туман здобувати рекорд швидкості. При цьому сам піде спати, а "Титанік" залишить на шостого помічника.

Що придурки-радісти не доправлять в рубку керування радіограму з попередженнями про айсберги, яку отримали. Що придурок-боцман не надасть матросові на спостережному майданчику бінокль (хоча як він міг допомогти уночі та ще й в тумані) і той помітив айсберг коли вже нічого вдіяти не можна було. Утім, біноклями забезпечити екіпаж просто забули.

Конструктори "Титаніка" не могли передбачити, що придурок-капітан не проведе передбачене циркуляром тренування з евакуації (а це перший рейс) пасажирів та екіпажу.

Творці "Титаніка" навіть помислити не могли, що придурки з капітанського містка просто проігнорують льодову небезпеку, сподіваючись на те, що "борти у корабля міцні".

І вже зовсім не могли передбачити, що "Титанік" на швидкості 22 вузли (40 кілометрів на годину) в наслідок невдалого маневру (утім, шостий помічник зробив усе можливе) усіма своїми 53 тисячами тонн навалиться на айсберг вагою 420 тисяч тонн і пропоре обшивку зразу на шести(!) відсіках, отримавши шість пробоїн сумарною довжиною 90 метрів. Тут ніяка броня не витримає.

Так що про "непрофесіоналів, котрі навчаться" - це з тієї самої опери що й про "Рейган тоже бил актером".
Павло Бондаренко
показати весь коментар
26.10.2020 16:56 Відповісти
тогда почему опрос государственной важности( за логикой лапши от "зе") был отдан "зе" сторонней компании для Украины и ее народа,но не для него лично,а не государственной .или независимой компании .которая бы провела независимый опрос??? Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9469
показати весь коментар
26.10.2020 16:57 Відповісти
ЗЄ Медіа: Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
Адрес учредителя: УКРАЇНА , 87556, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛІНСЬКОГО, БУДИНОК
показати весь коментар
26.10.2020 16:57 Відповісти
По суті the означає це, оце...і порівняйте його з російським ета...то в кого з ким адін язик?
показати весь коментар
26.10.2020 17:06 Відповісти
я би навіть сказав потойбічна організація.
показати весь коментар
26.10.2020 17:22 Відповісти
Зе медия типа никакого отношения не имеет к Зе преЗеденту Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5864
зеленский совсем за идиотов считает Украинцев??
показати весь коментар
26.10.2020 17:29 Відповісти
Здається мені, я писав що, якщо не проголосуєте ви то, проголосує вата і таким чином легітимізує дії влади? Але багато тут кричали що, будуть рвати опитники. І що, багато нарвали? Дурники постили фотки, як вони там писали все що думають.
Пам'ятається, я писав і про те що, жодна політсила не подала позив до суду про заборону такого опитування в день виборів? Жоден ахвігєнний апазіціанєр не подав і тим самим благословили Зеленського. Привіт соєвим борцунам.
показати весь коментар
26.10.2020 17:33 Відповісти
Звичайно це "соєві" винні , що ви аж бігом біжите танцювати під дудку клоуна та радієте від чергової "роси".
ЖРІ - ТЕ !!!
показати весь коментар
26.10.2020 18:55 Відповісти
Як бачимо по ключовим питанням, якраз соя в обнімку танцює з Зеленським, для прикладуголосування по землі, але на люди виставляє себе опозицією.
показати весь коментар
27.10.2020 09:11 Відповісти
БП та ЄС завжди декларували цей намір.
Тож ідіть у сраку!
показати весь коментар
27.10.2020 09:56 Відповісти
Еще никогда зебуины не жили так плохо из за Порошенко,как при зеленском
показати весь коментар
26.10.2020 20:50 Відповісти
Що, ви й досі отямитися не можете від ганебної поразки кловуну? Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7232
показати весь коментар
27.10.2020 09:12 Відповісти
Досі пишаєтеся, що вас вкотре використали політтехнологи?
показати весь коментар
27.10.2020 10:15 Відповісти
Клоун с самого начала юлил и не хотел палить свою контору. Иначе шуму было бы ещё больше.
Так он на брехне и в презеденты пролез.
показати весь коментар
26.10.2020 18:00 Відповісти
Где хоть одно из тех, что вчера жопу рвало, убеждая в законности этого "опроса"? Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3237
показати весь коментар
26.10.2020 18:48 Відповісти
Зе медиа и Зеленский, ну что может быть общего??? Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9137
показати весь коментар
26.10.2020 18:52 Відповісти
"Корниенко заявил, что "опрос Зеленского" проводила сторонняя компания "Зе Медиа".
Послал бы сразу на х..., чё пристали?
показати весь коментар
26.10.2020 18:54 Відповісти
Гадав, що може в корабельних соснах зупиниться. Так ні, "понесло"далі, в якусь сторонню компанію. Схоже недолікувався.
показати весь коментар
26.10.2020 20:45 Відповісти
ЗЕбильная ЗЕвычка наЗЕвать все на ЗЕ у ЗЕбилов. Народ уЗЕ ЗЕлит этот праЗЕник ЗЕслабоумия
показати весь коментар
26.10.2020 20:46 Відповісти
Оргганизацией преЗЕ дентского опроса занималась сторонняя компания Зе Медиа, подсчетов голосов еще более дальняя фирма Зе Калькулятор. Ну а платила за все неведомая контора Зе Бабло прямо из карманов ЗеБилов.
показати весь коментар
26.10.2020 21:09 Відповісти
А как так вышло, что финансировалось это президентское безобразие из кармана райадминистраций?
показати весь коментар
27.10.2020 01:37 Відповісти
ТОВ ЗЕ МЕДИА,
Код ЕГРПОУ 35370145
Виды деятельности

Основной:

59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ

Другие:82.30 Организация конференций и торговых выставок
59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программ
59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ

Что-то я развидел там проведение социологических исследований.
С таким же успехом мог Киевский Зоопарк соцопросы проводить.
показати весь коментар
27.10.2020 01:41 Відповісти
И да. Какая ж она нафиг сторонняя???!!!
показати весь коментар
27.10.2020 01:42 Відповісти
 
 