Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що "опитування Зеленського" проводила стороння компанія "Зе Медіа".

Про це сказав Корнієнко під час брифінгу 26 жовтня, передає Цензор.

"Як ви знаєте, партія "Слуга народу" взяла на себе фінансування, але для того, щоб уникнути звинувачень в передвиборчій агітації, ми свідомо відмовилися від будь-якої організації опитування. Його організовувала стороння компанія, яку ми запросили, підібрали. Вона називається "Зе Медіа", - розповів Корнієнко.

Голова "СН" наголошує, у компанії "Зе Медіа" є "повна акредитація і спроможності проводити соціологічні дослідження. За словам Корнієнка, одним із засновників компанії є професійний соціолог.

"З цією компанією ми працюємо уже не першу передвиборчу кампанію. Працювали на парламентській з ними. Вони погодилися організувати це опитування. Це не є соціологічне опитування, тому тут немає якихось особливих вимог. Але просто організувати кількість волонтерів, інтерв'юерів, організувати логістику і так далі - ця компанія за це взялася. І одна з важливих умов, яку компанія нам надала - це відстрочка платежу. Тому що повністю всі розрахунки по цьому проекту відбуваються постфактум", - сказав Олександр Корнієнко.

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Голова "СН" розповів, що зараз досліджують кількість волонтерів, графік їх роботи. За його словами, волонтери отримають відшкодування. Також партія оплатить витрати за логістику і друк поліграфії і скриньок.

"Щодо джерел походження коштів - ще раз наголошую, що це не державне фінансування, тому що ми відмовилися від державного фінансування. Це спонсорська допомога наших донорів, яких багато, вони представляють малий і середній бізнес, їх більше 300 за останній час було. І в звіті НАЗК, коли ми його подамо, на всі ці питання можна буде отримати відповідь", - зазначив Корнієнко.