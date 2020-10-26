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Оккупанты тренировались прикрывать корабли от авиаудара у берегов Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты тренировались прикрывать корабли от авиаудара у берегов Крыма

В рамках учений на дежурных кораблях Черноморского флота РФ привели в боевую готовность средства ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Центр управления Черноморского флота (ЧФ) получил разведданные по взлету группы самолетов условного противника в направлении Крымского полуострова. Средства ПВО на дежурных кораблях ЧФ были приведены в боевую готовность, на корабельные силы флота был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника", – сказано в сообщении.

Указано, что расчеты ПВО кораблей в пунктах базирования взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны кораблей от всех средств воздушного нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты провели у берегов Крыма ракетные стрельбы

Сообщается, что цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолетов на боевой курс.

Как пишет Крым.Реалии, после оккупации полуострова в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

МИД Украины выразил ранее протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму. Реакции Москвы на это так и не последовало.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона. В Кремле в ответ заявили, что намерены "проанализировать" заявление президента Зеленского о новых базах ВМС Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
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НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА . .
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26.10.2020 17:36
+11


Блудный Сыч...

СССР 1930-х.
Пассажиры поезда, обутые в лапти, обсуждают грядущий неминуемый крах капитализма...

Оккупанты тренировались прикрывать корабли от авиаудара у берегов Крыма - Цензор.НЕТ 7427
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26.10.2020 17:40
+7
Обычно, по сложившейся многовековой традиции, корабли черноморского флота топятся в бухтах свиностополя
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26.10.2020 17:55
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НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА . .
.
,,,
!
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26.10.2020 17:36 Ответить
Пропонуб провести спільні навчання з російськими піратами по бойовим стрільбам протикорабельними ракетами Нептун по російським піратським кораблям!
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26.10.2020 17:45 Ответить


Блудный Сыч...

СССР 1930-х.
Пассажиры поезда, обутые в лапти, обсуждают грядущий неминуемый крах капитализма...

Оккупанты тренировались прикрывать корабли от авиаудара у берегов Крыма - Цензор.НЕТ 7427
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26.10.2020 17:40 Ответить
Дроны-камикадзе это тоже авиаудары. Но корабли обычно тренируются сбивать противокорабельные крылатые ракеты типа "Нептун", "Гарпун", "Экзосет" и т.п.
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26.10.2020 17:44 Ответить
Йшли на дно?
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26.10.2020 17:48 Ответить
Тренувались строєм йти на дно?
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26.10.2020 17:49 Ответить
Тренувались строєм йти на дно?)))
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26.10.2020 17:50 Ответить
хоть пару утопили своих лаптей?
или они от стенки не отходили)))
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26.10.2020 20:11 Ответить
Обычно, по сложившейся многовековой традиции, корабли черноморского флота топятся в бухтах свиностополя
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26.10.2020 17:55 Ответить
Либо топят турков в Синопе, либо топят сами себя в Севастополе. У флота роисси история простая Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 5266
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26.10.2020 18:37 Ответить
Предыдущая тренировка в Керченском проливе прошла неудачно.
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26.10.2020 17:56 Ответить
Испугались рашисты Байрактаров...
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26.10.2020 18:20 Ответить
это не поможет, понимаю что им в геах самим затопить свой флот чтоб противник не захватил, но ведь если они тренововались быстро убегать, то какое то время корабли остались б над водой.
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26.10.2020 18:20 Ответить
Тренировка прошла успешно. Уничтожены стая чаек и десяток крабов.
Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 2213
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26.10.2020 18:22 Ответить
Тренируйтесь, тренируйтесь... Байрактар прийдет порядок наведет! Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 6613
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26.10.2020 18:50 Ответить
Баевые мощи ЧФ
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26.10.2020 19:16 Ответить
В понимании московитских стратегов корабль - это, что можно прикрыть
от удара ракет и беспилотников. На корабль натяивается презерватив "стелс".
Проверено электроникой.
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26.10.2020 19:16 Ответить
Смешно выглядит , как кремлёвская крыса своими нищенскими, допотопными и примитивными средствами пытается запугать Америку и заявить о себе , как о мировом лидере....
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26.10.2020 19:48 Ответить
Изменяем условия военной задачи. Как насчет того, что ВСЕ военные и экономические обьекты одновременно подвергаются перекрестному удару : С Средиземного моря крылатые ракеты с десятка, другого эсминцев и фрегатов + стайка Стелсов. С черного моря и с Турции масса зарядов любых видов и форм, а со стороны Украины - те же крылатые ракеты + тучи Байроктаров. которые днем закрывают солнце, у Румынии тоже есть вопросы по Молдове. поэтому кое-что прилетит и отсюда.
Ну а В-52 имеют полное юридическое право сбрасывать на крымнаш все, что угодно, ведь рашисты нарушили Будапешт 1994 и кроме того разместили там ядерное оружие.
При этом само Черное море заблокировано и ЧФ мордора превращается в плавучие мишени.
Все как хотел гном - тренировки так по полной. Пленных наверное не будет.
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26.10.2020 20:21 Ответить
 
 