Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У рамках навчань на чергових кораблях Чорноморського флоту РФ привели в бойову готовність засоби ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.
"Центр управління Чорноморського флоту (ЧФ) отримав розвіддані щодо зльоту групи літаків умовного противника в напрямку Кримського півострова. Засоби ППО на чергових кораблях ЧФ були приведені в бойову готовність, на корабельні сили флоту був переданий сигнал про наближення авіагрупи умовного противника", - сказано в повідомленні.
Зазначено, що розрахунки ППО кораблів у пунктах базування взяли на супровід і знищили повітряні цілі умовного противника зенітною ракетною зброєю, призначеним для протиповітряної оборони кораблів від всіх засобів повітряного нападу.
Повідомляється, що цілі було імітовано електронним способом системами управління озброєнням кораблів і умовно знищено до здійснення заходу літаків на бойовий курс.
Як пише Крим.Реалії, після окупації півострова в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.
МЗС України висловило раніше протест Росії через військові навчання, які вона проводить в Криму. Реакції Москви на це так і не було.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив про початок будівництва двох військово-морських баз для більш ефективного захисту Чорноморського регіону. У Кремлі у відповідь заявили, що мають намір "проаналізувати" заяву президента Зеленського про нові бази ВМС України.
Будь ласка, зачекайте...
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА . .
.
,,,
!
Блудный Сыч...
СССР 1930-х.
Пассажиры поезда, обутые в лапти, обсуждают грядущий неминуемый крах капитализма...
или они от стенки не отходили)))
от удара ракет и беспилотников. На корабль натяивается презерватив "стелс".
Проверено электроникой.
Ну а В-52 имеют полное юридическое право сбрасывать на крымнаш все, что угодно, ведь рашисты нарушили Будапешт 1994 и кроме того разместили там ядерное оружие.
При этом само Черное море заблокировано и ЧФ мордора превращается в плавучие мишени.
Все как хотел гном - тренировки так по полной. Пленных наверное не будет.