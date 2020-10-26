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Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму

У рамках навчань на чергових кораблях Чорноморського флоту РФ привели в бойову готовність засоби ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

"Центр управління Чорноморського флоту (ЧФ) отримав розвіддані щодо зльоту групи літаків умовного противника в напрямку Кримського півострова. Засоби ППО на чергових кораблях ЧФ були приведені в бойову готовність, на корабельні сили флоту був переданий сигнал про наближення авіагрупи умовного противника", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що розрахунки ППО кораблів у пунктах базування взяли на супровід і знищили повітряні цілі умовного противника зенітною ракетною зброєю, призначеним для протиповітряної оборони кораблів від всіх засобів повітряного нападу.

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Повідомляється, що цілі було імітовано електронним способом системами управління озброєнням кораблів і умовно знищено до здійснення заходу літаків на бойовий курс.

Як пише Крим.Реалії, після окупації півострова в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

МЗС України висловило раніше протест Росії через військові навчання, які вона проводить в Криму. Реакції Москви на це так і не було.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив про початок будівництва двох військово-морських баз для більш ефективного захисту Чорноморського регіону. У Кремлі у відповідь заявили, що мають намір "проаналізувати" заяву президента Зеленського про нові бази ВМС України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
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НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА . .
.
,,,
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26.10.2020 17:36
+11


Блудный Сыч...

СССР 1930-х.
Пассажиры поезда, обутые в лапти, обсуждают грядущий неминуемый крах капитализма...

Оккупанты тренировались прикрывать корабли от авиаудара у берегов Крыма - Цензор.НЕТ 7427
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26.10.2020 17:40
+7
Обычно, по сложившейся многовековой традиции, корабли черноморского флота топятся в бухтах свиностополя
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26.10.2020 17:55
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НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА . .
.
,,,
!
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26.10.2020 17:36 Відповісти
Пропонуб провести спільні навчання з російськими піратами по бойовим стрільбам протикорабельними ракетами Нептун по російським піратським кораблям!
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26.10.2020 17:45 Відповісти


Блудный Сыч...

СССР 1930-х.
Пассажиры поезда, обутые в лапти, обсуждают грядущий неминуемый крах капитализма...

Оккупанты тренировались прикрывать корабли от авиаудара у берегов Крыма - Цензор.НЕТ 7427
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26.10.2020 17:40 Відповісти
Дроны-камикадзе это тоже авиаудары. Но корабли обычно тренируются сбивать противокорабельные крылатые ракеты типа "Нептун", "Гарпун", "Экзосет" и т.п.
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26.10.2020 17:44 Відповісти
Йшли на дно?
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26.10.2020 17:48 Відповісти
Тренувались строєм йти на дно?
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26.10.2020 17:49 Відповісти
Тренувались строєм йти на дно?)))
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26.10.2020 17:50 Відповісти
хоть пару утопили своих лаптей?
или они от стенки не отходили)))
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26.10.2020 20:11 Відповісти
Обычно, по сложившейся многовековой традиции, корабли черноморского флота топятся в бухтах свиностополя
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26.10.2020 17:55 Відповісти
Либо топят турков в Синопе, либо топят сами себя в Севастополе. У флота роисси история простая Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 5266
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26.10.2020 18:37 Відповісти
Предыдущая тренировка в Керченском проливе прошла неудачно.
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26.10.2020 17:56 Відповісти
Испугались рашисты Байрактаров...
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26.10.2020 18:20 Відповісти
это не поможет, понимаю что им в геах самим затопить свой флот чтоб противник не захватил, но ведь если они тренововались быстро убегать, то какое то время корабли остались б над водой.
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26.10.2020 18:20 Відповісти
Тренировка прошла успешно. Уничтожены стая чаек и десяток крабов.
Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 2213
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26.10.2020 18:22 Відповісти
Тренируйтесь, тренируйтесь... Байрактар прийдет порядок наведет! Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 6613
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26.10.2020 18:50 Відповісти
Баевые мощи ЧФ
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26.10.2020 19:16 Відповісти
В понимании московитских стратегов корабль - это, что можно прикрыть
от удара ракет и беспилотников. На корабль натяивается презерватив "стелс".
Проверено электроникой.
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26.10.2020 19:16 Відповісти
Смешно выглядит , как кремлёвская крыса своими нищенскими, допотопными и примитивными средствами пытается запугать Америку и заявить о себе , как о мировом лидере....
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26.10.2020 19:48 Відповісти
Изменяем условия военной задачи. Как насчет того, что ВСЕ военные и экономические обьекты одновременно подвергаются перекрестному удару : С Средиземного моря крылатые ракеты с десятка, другого эсминцев и фрегатов + стайка Стелсов. С черного моря и с Турции масса зарядов любых видов и форм, а со стороны Украины - те же крылатые ракеты + тучи Байроктаров. которые днем закрывают солнце, у Румынии тоже есть вопросы по Молдове. поэтому кое-что прилетит и отсюда.
Ну а В-52 имеют полное юридическое право сбрасывать на крымнаш все, что угодно, ведь рашисты нарушили Будапешт 1994 и кроме того разместили там ядерное оружие.
При этом само Черное море заблокировано и ЧФ мордора превращается в плавучие мишени.
Все как хотел гном - тренировки так по полной. Пленных наверное не будет.
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26.10.2020 20:21 Відповісти
 
 