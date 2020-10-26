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Гладковский Олег (158) Антикоррупционный суд (1070)

Антикоррупционный суд отказался менять меру пресечения экс-замсекретаря СНБО Гладковскому

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Антикоррупционный суд отказался менять меру пресечения экс-замсекретаря СНБО Гладковскому

Высший антикоррупционный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В понедельник, 26 октября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда по результатам рассмотрения отказала в удовлетворении ходатайства защитника бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины об изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
ну какая, нахрен, политика у клоунов ?

так, истерическая месть и не более.
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26.10.2020 18:03
+7
Никого не смущает, что задержан Гладковский за ошибку в декларации? Гораздо меньшую, чем была у Зеленского?..
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26.10.2020 19:24
+4
скоро сбудется желание и всю зеленую плесень можно будет расстрелять по всем статьям сразу
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26.10.2020 20:11
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А в глазах Секты Виртуальных Пэрэмог это выглядит политическими репрессиями?
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26.10.2020 17:46 Ответить
ну какая, нахрен, политика у клоунов ?

так, истерическая месть и не более.
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26.10.2020 18:03 Ответить
а кому репрессии ?
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26.10.2020 20:21 Ответить
Це кумир лолиботов , вони його обожнюють Антикоррупционный суд отказался менять меру пресечения экс-замсекретаря СНБО Гладковскому - Цензор.НЕТ 31
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26.10.2020 17:52 Ответить
это твой жупел )))
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26.10.2020 18:02 Ответить
Как, ещё не внёс 10 миллионов? Нищеброд...
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26.10.2020 18:54 Ответить
В нормальной правовой стране его б давно расстреляли и забыли.
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26.10.2020 19:15 Ответить
скоро сбудется желание и всю зеленую плесень можно будет расстрелять по всем статьям сразу
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26.10.2020 20:11 Ответить
Никого не смущает, что задержан Гладковский за ошибку в декларации? Гораздо меньшую, чем была у Зеленского?..
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26.10.2020 19:24 Ответить
не смущает- читать учись, адвокатишко, это малая часть обвинения, там ещё есть перед этой хней---чти!!!
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26.10.2020 23:00 Ответить
Треба заносити суддівські рішення в окремий реєстр.
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26.10.2020 20:25 Ответить
Что там по коррупции в Приватбанке и облэнерго?
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27.10.2020 07:57 Ответить
А як інакше можна розукомплектовувати російську бронетехнику і завозити запчастини в Україну, як не контрабандою?
Гладковський створив схему, яка виводила з ладу бронетехніку ворога і переправляла його запчастини в українську армію. За це треба давати звання Героя України, а не переслідувати людей.
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27.10.2020 13:05 Ответить
 
 