Антикоррупционный суд отказался менять меру пресечения экс-замсекретаря СНБО Гладковскому
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Высший антикоррупционный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В понедельник, 26 октября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда по результатам рассмотрения отказала в удовлетворении ходатайства защитника бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины об изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.
В суде напомнили, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 УК (злоупотребление властью или служебным положением).
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.
10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
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так, истерическая месть и не более.
Гладковський створив схему, яка виводила з ладу бронетехніку ворога і переправляла його запчастини в українську армію. За це треба давати звання Героя України, а не переслідувати людей.