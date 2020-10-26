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Гладковський Олег (158) Антикорупційний суд (1103)

Антикорупційний суд відмовився змінювати запобіжний захід ексзаступникові секретаря РНБО Гладковському

Новини Цензор.НЕТ Події

Антикорупційний суд відмовився змінювати запобіжний захід ексзаступникові секретаря РНБО Гладковському

Вищий антикорупційний суд залишив без зміни запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У понеділок, 26 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду за результатами розгляду відмовила в задоволенні клопотання захисникові колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України про зміну запобіжного заходу", - сказано в повідомленні.

У суді нагадали, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК (зловживання владою або службовим становищем).

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.
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Топ коментарі
+9
ну какая, нахрен, политика у клоунов ?

так, истерическая месть и не более.
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26.10.2020 18:03
+7
Никого не смущает, что задержан Гладковский за ошибку в декларации? Гораздо меньшую, чем была у Зеленского?..
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26.10.2020 19:24
+4
скоро сбудется желание и всю зеленую плесень можно будет расстрелять по всем статьям сразу
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26.10.2020 20:11
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А в глазах Секты Виртуальных Пэрэмог это выглядит политическими репрессиями?
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26.10.2020 17:46 Відповісти
ну какая, нахрен, политика у клоунов ?

так, истерическая месть и не более.
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26.10.2020 18:03 Відповісти
а кому репрессии ?
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26.10.2020 20:21 Відповісти
Це кумир лолиботов , вони його обожнюють Антикоррупционный суд отказался менять меру пресечения экс-замсекретаря СНБО Гладковскому - Цензор.НЕТ 31
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26.10.2020 17:52 Відповісти
это твой жупел )))
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26.10.2020 18:02 Відповісти
Как, ещё не внёс 10 миллионов? Нищеброд...
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26.10.2020 18:54 Відповісти
В нормальной правовой стране его б давно расстреляли и забыли.
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26.10.2020 19:15 Відповісти
скоро сбудется желание и всю зеленую плесень можно будет расстрелять по всем статьям сразу
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26.10.2020 20:11 Відповісти
Никого не смущает, что задержан Гладковский за ошибку в декларации? Гораздо меньшую, чем была у Зеленского?..
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26.10.2020 19:24 Відповісти
не смущает- читать учись, адвокатишко, это малая часть обвинения, там ещё есть перед этой хней---чти!!!
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26.10.2020 23:00 Відповісти
Треба заносити суддівські рішення в окремий реєстр.
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26.10.2020 20:25 Відповісти
Что там по коррупции в Приватбанке и облэнерго?
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27.10.2020 07:57 Відповісти
А як інакше можна розукомплектовувати російську бронетехнику і завозити запчастини в Україну, як не контрабандою?
Гладковський створив схему, яка виводила з ладу бронетехніку ворога і переправляла його запчастини в українську армію. За це треба давати звання Героя України, а не переслідувати людей.
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27.10.2020 13:05 Відповісти
 
 