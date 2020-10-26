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В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа заявляет о катастрофической эпидемиологической ситуации в оккупированном Россией Крыму, вызванной высокими темпами распространением коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук главы Меджлиса Рефата Чубарова.

"Количество ежедневных случаев заболеваемости COVID-19 на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя давно уже превысило уровень, который может быть обеспечен возможностями существующих медицинских учреждений и имеющегося персонала врачей, в результате чего многим пациентам, больным коронавирусом в его тяжелой форме, отказывают в госпитализации, обрекая человека на верную смерть", - говорится в заявлении.

Отмечается , что оккупационная власть Крыма скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности вследствие COVID-19, а медперсоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одну из сопутствующих болезней пациента без указания на COVID-19.

Кроме того, информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных засекречена, а в медицинских и аптечных учреждениях наблюдается постоянная нехватка наиболее востребованных лекарств и препаратов, необходимых для лечения от COVID-19.

Смотрите: Активисты напомнили об исчезновениях и похищениях в оккупированном Крыму на акции под посольством России в Киеве. ВИДЕО

"Президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетить временно оккупированную РФ территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя с целью изучения ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, в частности по охране здоровья и оказания медицинской помощи в случае заболевания", - сказано в заявлении.

Также в Меджлисе призывают Всемирную организацию здравоохранения и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца во взаимодействии с правительством Украины принять безотлагательные меры по оказанию жителям временно оккупированного Крыма качественного медобслуживания в условиях пандемии COVID-19.

Также смотрите: России нужна Днепровская вода, чтобы вытеснить крымских татар из оккупированного полуострова, - Чубаров. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Честно говоря, всю ответственность за медобеспечение дарагих крысчан самовольно взяла на себя Раша, поэтому пусть и несёт в полной мере этот тягар. Уверен, финансовое участие загнивающей Европы в этом не требуется, а тем более Украины В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 5232
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26.10.2020 20:54
+15
Ничего, камни с неба побьют коронавирус. А репа под боярку и молитва на икону ***** творят скрепные чудеса. Держитесь там, мля.
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26.10.2020 20:57
+14
В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 1003
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26.10.2020 21:06
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Честно говоря, всю ответственность за медобеспечение дарагих крысчан самовольно взяла на себя Раша, поэтому пусть и несёт в полной мере этот тягар. Уверен, финансовое участие загнивающей Европы в этом не требуется, а тем более Украины В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 5232
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26.10.2020 20:54 Ответить
та всім криссіян забезпечили - і коронавірусом, і безводієм, і безсєзонієм.
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26.10.2020 20:58 Ответить
Уринотерапия скрепная им в помощь В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 7747
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26.10.2020 21:02 Ответить
Пусть больше пьют воды ,это должно помочь .... В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 5478
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26.10.2020 20:55 Ответить
Ничего, камни с неба побьют коронавирус. А репа под боярку и молитва на икону ***** творят скрепные чудеса. Держитесь там, мля.
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26.10.2020 20:57 Ответить
В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 943
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26.10.2020 21:23 Ответить
Вообще фиолетово.
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26.10.2020 20:58 Ответить
Татары в частном секторе живут, и в середине полуострова - там ситуация нормальная.
А, вот, вата путинская с курортов пусть вся там загнётся...
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26.10.2020 20:59 Ответить
Это - украинский форум.
А вата отсюда перенаправляется на форум по боярышнику.
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26.10.2020 22:58 Ответить
Був час,коли кримчани плювали на Україну,настав час українцям плюнути на кримчан.
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26.10.2020 21:00 Ответить
В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 1003
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26.10.2020 21:06 Ответить
В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 7419
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26.10.2020 21:10 Ответить
Та...тоже мне ситуация... Я то думал уже камни с неба сыпятся.
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26.10.2020 21:10 Ответить
Вчера говорил со своей бабушкой...Как дела и как живешь?(риторические вопросы)...Да все хорошо внучик ..А как ты там?(она мне)Может я чего и не понимаю но моя бабуленция на позитиве...Или она мощная женщина или я Живу хуже в Америке чем она в Крыму)...
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26.10.2020 21:13 Ответить
А что в 2013 хуже жила?
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26.10.2020 21:38 Ответить
При кровавом режиме Януковича???
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26.10.2020 23:41 Ответить
При Украине, овощ тут ни причём.
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26.10.2020 23:44 Ответить
Ну тогда в 1978 ей жилось намного лучше. В окупованому Криму складається катастрофічна ситуація, викликана високими темпами поширення COVID-19, - Меджліс - Цензор.НЕТ 1266
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26.10.2020 23:53 Ответить
Бабульке по молодости конечно лучше жилось, потому как молодая, все, перед олимпиадой мацковской простыней было не купишь, да что там гречки в магазинах не было, всё перли на Мацкву, за обоями в Ленинград ездили. А при свободной Украине туристов тьма, крымчане на сьеме квартир и торговле хорошо зарабатывали, отдыхали по иностранным курортам, вот и расслабились, понесло их и эх.. в штопор с ******.
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27.10.2020 00:03 Ответить
Это гонево ты пионэрам втюхивай. В окупованому Криму складається катастрофічна ситуація, викликана високими темпами поширення COVID-19, - Меджліс - Цензор.НЕТ 4986
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27.10.2020 00:06 Ответить
Ну раз ты не пионер, тогда это должен помнить, как и я. Но может ты у партийного корыта был или родственники завмаги. "Грюндик четыре дорожки".
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27.10.2020 00:09 Ответить
Петя так нет правды на расии, подтерлись давно, ещё при совке.
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26.10.2020 21:39 Ответить
А как же Знаменитая Прививка , должна бы Уже помочь. А как хотели Украинцев какой то Гадостью Напичкать. Нигде в Мире еще нет , а тут развитая страна блин. Некого уже переселять , а то за Счет Украинцев исправляли демографию , бо спивались Быстрее , чем что то Делали.
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26.10.2020 21:39 Ответить
Прививать начнут в середине декабря, сейчас третий этап испытаний. Вакцину разработали в той же лаборатории, где и вакцину от вируса Эбола. Ту вакцину, никто разработать не смог. НИИ им. Гамалеи, очень авторитетная контора.
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26.10.2020 22:03 Ответить
Петя, Діма, визначтесь зі своєю орієнтацією.
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26.10.2020 21:51 Ответить
Расплата
в этом мире наступает всегда. Есть два генеральных прокурора: один - тот, кто
стоит у ваших дверей и наказывает за проступки против общества... другой - Природа, ибо только Природе известны все пороки, ускользающие от человеческих законов.Дени Дидро
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26.10.2020 22:13 Ответить
Уря - уря товарищи уря - говень будет скрепно лечится урино-терапией:

В окупованому Криму складається катастрофічна ситуація, викликана високими темпами поширення COVID-19, - Меджліс - Цензор.НЕТ 4693

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26.10.2020 22:25 Ответить
Крым должен стать солончаковой ПУСТЫНЕЙ!
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26.10.2020 22:39 Ответить
В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, которая вызвана не только высокими темпами распространения COVID-19, но и использованием некачественной воды. Фактически качают своду с водоемом с наполнением менее 15 процентов, то есть качают воду со дна водоемов, где накопились придонные отложения, соли, грязь и прочая зараза. От такой воды не выдержит любой организм. Сюда следует довить плохое продовольственное снабжение с России. Крым мог только в составе Украины жить и развиваться, в составе страны оккупанта он долго не протянет.
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27.10.2020 09:42 Ответить
 
 