В окупованому Криму складається катастрофічна ситуація, викликана високими темпами поширення COVID-19, - Меджліс

Президія Меджлісу кримськотатарського народу заявляє про катастрофічну епідеміологічну ситуацію в окупованому Росією Криму, викликану високими темпами поширенням коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук глави Меджлісу Рефата Чубарова.

"Кількість щоденних випадків захворюваності COVID-19 на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя давно вже перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями існуючих медичних установ і наявного персоналу лікарів, унаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у його важкій формі, відмовляють у госпіталізації, прирікаючи людину на вірну смерть", - сказано в заяві.

Зазначається, що окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19, а медперсоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хвороб пацієнта без вказівки на COVID-19.

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Крім того, інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров'я незаконно утримуваних у них кримських політв'язнів засекречена, а в медичних і аптечних установах спостерігається постійна нестача найбільш затребуваних ліків і препаратів, необхідних для лікування COVID-19.

"Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та моніторингову місії ООН з прав людини в Україні відвідати тимчасово окуповану РФ територію Автономної Республіки Крим та м.Севастополя з метою вивчення ситуації з дотриманням прав людини на півострові, зокрема з охорони здоров'я і надання медичної допомоги в разі захворювання", - сказано в заяві.

Також у Меджлісі закликають Всесвітню організацію охорони здоров'я і Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у взаємодії з урядом України вжити невідкладних заходів щодо надання жителям тимчасово окупованого Криму якісного медобслуговування в умовах пандемії COVID-19.