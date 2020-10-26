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В окупованому Криму складається катастрофічна ситуація, викликана високими темпами поширення COVID-19, - Меджліс

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В окупованому Криму складається катастрофічна ситуація, викликана високими темпами поширення COVID-19, - Меджліс

Президія Меджлісу кримськотатарського народу заявляє про катастрофічну епідеміологічну ситуацію в окупованому Росією Криму, викликану високими темпами поширенням коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук глави Меджлісу Рефата Чубарова.

"Кількість щоденних випадків захворюваності COVID-19 на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя давно вже перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями існуючих медичних установ і наявного персоналу лікарів, унаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у його важкій формі, відмовляють у госпіталізації, прирікаючи людину на вірну смерть", - сказано в заяві.

Зазначається, що окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19, а медперсоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хвороб пацієнта без вказівки на COVID-19.

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Крім того, інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров'я незаконно утримуваних у них кримських політв'язнів засекречена, а в медичних і аптечних установах спостерігається постійна нестача найбільш затребуваних ліків і препаратів, необхідних для лікування COVID-19.

"Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та моніторингову місії ООН з прав людини в Україні відвідати тимчасово окуповану РФ територію Автономної Республіки Крим та м.Севастополя з метою вивчення ситуації з дотриманням прав людини на півострові, зокрема з охорони здоров'я і надання медичної допомоги в разі захворювання", - сказано в заяві.

Також у Меджлісі закликають Всесвітню організацію охорони здоров'я і Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у взаємодії з урядом України вжити невідкладних заходів щодо надання жителям тимчасово окупованого Криму якісного медобслуговування в умовах пандемії COVID-19.
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Топ коментарі
+15
Честно говоря, всю ответственность за медобеспечение дарагих крысчан самовольно взяла на себя Раша, поэтому пусть и несёт в полной мере этот тягар. Уверен, финансовое участие загнивающей Европы в этом не требуется, а тем более Украины В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 5232
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26.10.2020 20:54
+15
Ничего, камни с неба побьют коронавирус. А репа под боярку и молитва на икону ***** творят скрепные чудеса. Держитесь там, мля.
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26.10.2020 20:57
+14
В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 1003
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26.10.2020 21:06
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Честно говоря, всю ответственность за медобеспечение дарагих крысчан самовольно взяла на себя Раша, поэтому пусть и несёт в полной мере этот тягар. Уверен, финансовое участие загнивающей Европы в этом не требуется, а тем более Украины В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 5232
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26.10.2020 20:54 Відповісти
та всім криссіян забезпечили - і коронавірусом, і безводієм, і безсєзонієм.
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26.10.2020 20:58 Відповісти
Уринотерапия скрепная им в помощь В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 7747
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26.10.2020 21:02 Відповісти
Пусть больше пьют воды ,это должно помочь .... В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 5478
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26.10.2020 20:55 Відповісти
Ничего, камни с неба побьют коронавирус. А репа под боярку и молитва на икону ***** творят скрепные чудеса. Держитесь там, мля.
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26.10.2020 20:57 Відповісти
В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 943
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26.10.2020 21:23 Відповісти
Вообще фиолетово.
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26.10.2020 20:58 Відповісти
Татары в частном секторе живут, и в середине полуострова - там ситуация нормальная.
А, вот, вата путинская с курортов пусть вся там загнётся...
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26.10.2020 20:59 Відповісти
Это - украинский форум.
А вата отсюда перенаправляется на форум по боярышнику.
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26.10.2020 22:58 Відповісти
Був час,коли кримчани плювали на Україну,настав час українцям плюнути на кримчан.
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26.10.2020 21:00 Відповісти
В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 1003
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26.10.2020 21:06 Відповісти
В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения COVID-19, - Меджлис - Цензор.НЕТ 7419
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26.10.2020 21:10 Відповісти
Та...тоже мне ситуация... Я то думал уже камни с неба сыпятся.
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26.10.2020 21:10 Відповісти
Вчера говорил со своей бабушкой...Как дела и как живешь?(риторические вопросы)...Да все хорошо внучик ..А как ты там?(она мне)Может я чего и не понимаю но моя бабуленция на позитиве...Или она мощная женщина или я Живу хуже в Америке чем она в Крыму)...
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26.10.2020 21:13 Відповісти
А что в 2013 хуже жила?
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26.10.2020 21:38 Відповісти
При кровавом режиме Януковича???
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26.10.2020 23:41 Відповісти
При Украине, овощ тут ни причём.
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26.10.2020 23:44 Відповісти
Ну тогда в 1978 ей жилось намного лучше. В окупованому Криму складається катастрофічна ситуація, викликана високими темпами поширення COVID-19, - Меджліс - Цензор.НЕТ 1266
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26.10.2020 23:53 Відповісти
Бабульке по молодости конечно лучше жилось, потому как молодая, все, перед олимпиадой мацковской простыней было не купишь, да что там гречки в магазинах не было, всё перли на Мацкву, за обоями в Ленинград ездили. А при свободной Украине туристов тьма, крымчане на сьеме квартир и торговле хорошо зарабатывали, отдыхали по иностранным курортам, вот и расслабились, понесло их и эх.. в штопор с ******.
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27.10.2020 00:03 Відповісти
Это гонево ты пионэрам втюхивай. В окупованому Криму складається катастрофічна ситуація, викликана високими темпами поширення COVID-19, - Меджліс - Цензор.НЕТ 4986
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27.10.2020 00:06 Відповісти
Ну раз ты не пионер, тогда это должен помнить, как и я. Но может ты у партийного корыта был или родственники завмаги. "Грюндик четыре дорожки".
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27.10.2020 00:09 Відповісти
Петя так нет правды на расии, подтерлись давно, ещё при совке.
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26.10.2020 21:39 Відповісти
А как же Знаменитая Прививка , должна бы Уже помочь. А как хотели Украинцев какой то Гадостью Напичкать. Нигде в Мире еще нет , а тут развитая страна блин. Некого уже переселять , а то за Счет Украинцев исправляли демографию , бо спивались Быстрее , чем что то Делали.
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26.10.2020 21:39 Відповісти
Прививать начнут в середине декабря, сейчас третий этап испытаний. Вакцину разработали в той же лаборатории, где и вакцину от вируса Эбола. Ту вакцину, никто разработать не смог. НИИ им. Гамалеи, очень авторитетная контора.
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26.10.2020 22:03 Відповісти
Петя, Діма, визначтесь зі своєю орієнтацією.
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26.10.2020 21:51 Відповісти
Расплата
в этом мире наступает всегда. Есть два генеральных прокурора: один - тот, кто
стоит у ваших дверей и наказывает за проступки против общества... другой - Природа, ибо только Природе известны все пороки, ускользающие от человеческих законов.Дени Дидро
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26.10.2020 22:13 Відповісти
Уря - уря товарищи уря - говень будет скрепно лечится урино-терапией:

В окупованому Криму складається катастрофічна ситуація, викликана високими темпами поширення COVID-19, - Меджліс - Цензор.НЕТ 4693

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26.10.2020 22:25 Відповісти
Крым должен стать солончаковой ПУСТЫНЕЙ!
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26.10.2020 22:39 Відповісти
В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, которая вызвана не только высокими темпами распространения COVID-19, но и использованием некачественной воды. Фактически качают своду с водоемом с наполнением менее 15 процентов, то есть качают воду со дна водоемов, где накопились придонные отложения, соли, грязь и прочая зараза. От такой воды не выдержит любой организм. Сюда следует довить плохое продовольственное снабжение с России. Крым мог только в составе Украины жить и развиваться, в составе страны оккупанта он долго не протянет.
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27.10.2020 09:42 Відповісти
 
 