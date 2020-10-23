Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов

Начальник прикордонного управління ФСБ Росії у Ростовській області Сергій Кудряшов закликає поставити на кордоні з окупованими українськими територіями співробітників Росспоживнагляду, які вимірювали б температуру жителям ОРДЛО, що прибувають у РФ.

Про це він заявив на засіданні регіонального штабу по боротьбі з поширенням коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання DonDay.

"Епідситуація в Луганській, Донецькій областях та в Україні важка. І це один із каналів, через який до нас можуть надходити хворі на коронавірус і поширювати його. Прошу прийняти рішення щодо відрядження на постійній основі туди співробітників Росспоживнагляду", - сказав Кудряшов.

За його словами, щодня з особливих районів Донецької та Луганської областей в Росію приїжджають близько 2 тисяч осіб. У цих пунктах немає фітосанітарного, санітарно-епідемічного і митного контролю.

Губернатор донського регіону Василь Голубєв пообіцяв порушити це питання на рівні керівництва Росспоживнагляду РФ.

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