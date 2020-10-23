Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Начальник прикордонного управління ФСБ Росії у Ростовській області Сергій Кудряшов закликає поставити на кордоні з окупованими українськими територіями співробітників Росспоживнагляду, які вимірювали б температуру жителям ОРДЛО, що прибувають у РФ.
Про це він заявив на засіданні регіонального штабу по боротьбі з поширенням коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання DonDay.
"Епідситуація в Луганській, Донецькій областях та в Україні важка. І це один із каналів, через який до нас можуть надходити хворі на коронавірус і поширювати його. Прошу прийняти рішення щодо відрядження на постійній основі туди співробітників Росспоживнагляду", - сказав Кудряшов.
За його словами, щодня з особливих районів Донецької та Луганської областей в Росію приїжджають близько 2 тисяч осіб. У цих пунктах немає фітосанітарного, санітарно-епідемічного і митного контролю.
Губернатор донського регіону Василь Голубєв пообіцяв порушити це питання на рівні керівництва Росспоживнагляду РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Они в Украину через Белгород прут.
Вони так чи інакше в Україні.
Из Марьянки видно терриконы Донецка. Чтоб попасть нужно сутки и 1000 км отмахать + загранпаспорт + тест на короновирус.
а как Украине выйти на свою границу в Луганской и Донецкой области и срасии - так сразу самопроголошенные рецпублики....
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(і мені філіжанку кави, будь ласка)
Верните наши территории , скоты паганые
Крым и часть Донбасса русский мир превратил в помойки, теперь ещё и жалуются