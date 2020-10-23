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Жители ОРДЛО везут в Россию коронавирус, - представитель ФСБ Кудряшов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Жители ОРДЛО везут в Россию коронавирус, - представитель ФСБ Кудряшов

Начальник погрануправления ФСБ России по Ростовской области Сергей Кудряшов призывает поставить на границе с оккупированными украинскими территориями сотрудников Роспотребнадзора, которые измеряли бы температуру прибывающим в РФ жителям ОРДЛО.

Об этом он заявил на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание DonDay.

"Эпидситуация в Луганской, Донецкой областях и в Украине тяжелая. И это один из каналов, через который к нам могут поступать больные коронавирусом и распространять его. Прошу принять решение по командированию на постоянной основе туда сотрудников Роспотребнадзора", - сказал Кудряшов.

По его словам, каждый день из особых районов Донецкой и Луганской областей в Россию приезжают около 2 тысяч человек. В этих пунктах нет фитосанитарного, санитарно-эпидемического и таможенного контроля.

Также на Цензор.НЕТ: На оккупированном Донбассе количество больных COVID-19 может составлять не менее 14 тыс., - Денисова

Губернатор донского региона Василий Голубев пообещал поднять этот вопрос на уровне руководства Роспотребнадзора РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
и ПРАВИЛЬНО! делают!!!!
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23.10.2020 22:36
+22
Молодцы . Хоть что-то полезного от них есть
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23.10.2020 22:38
+21
И не только коронавирус.... А ещё и СПИД, туберкулёз, сифилис, гепатит и много других подарков... Кушайте,не подавитесь....)))))
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23.10.2020 22:41
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и ПРАВИЛЬНО! делают!!!!
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23.10.2020 22:36 Ответить
Жители ОРДЛО везут в Россию коронавирус, - представитель ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 6606
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23.10.2020 22:45 Ответить
Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 2949 Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 5446
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23.10.2020 23:05 Ответить
В тулу со своим самоваром? Они такие...
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23.10.2020 22:37 Ответить
наградить!!!!
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23.10.2020 22:37 Ответить
Тула севернее остаётся. На 2 лаптя правее солнца. Основной маршрут Донецк - Ростов - Белгород - Харьков.
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23.10.2020 22:41 Ответить
Я, вообще-то, фигурально. Была в совке такая поговорка. А в быдлохарьков прислать бы жителей Санжар, чтоб они быдло научили маски носить...
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23.10.2020 22:44 Ответить
Так Кернес утверждает?
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23.10.2020 22:44 Ответить
Так утверждает погранслужба на Гоптовке. Единственный реальный путь попасть из ОРДЛО в Украину через Россию.
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23.10.2020 22:54 Ответить
тогда у нас дела еще хуже.
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23.10.2020 22:59 Ответить
Вот так.
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23.10.2020 23:01 Ответить
ну от кацапов к нам вирусни больше идет чем наоборот, имхо. да и завезли в самом начале - тоже от них (помимо Италии и Китая) в Харькове вон сколько сейчас (остальные бессимптомными были похоже в самом начале)
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24.10.2020 02:51 Ответить
Молодцы . Хоть что-то полезного от них есть
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23.10.2020 22:38 Ответить
ЛАЙК жителям ордло !
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23.10.2020 22:38 Ответить
Жители ОРДЛО везут в Россию коронавирус, - представитель ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 2718 Дура.
Они в Украину через Белгород прут.
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23.10.2020 22:43 Ответить
Сама дура.
Вони так чи інакше в Україні.
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23.10.2020 22:53 Ответить
За 3500 грн в одну сторону много не напрешь.... Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 4073
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24.10.2020 09:00 Ответить
Биологическое оружие Жители ОРДЛО везут в Россию коронавирус, - представитель ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 7785
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23.10.2020 22:39 Ответить
Лугандони їдуть за паребрік? Зустрічайте врятованих вами від біндер. Жители ОРДЛО везут в Россию коронавирус, - представитель ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 5961
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23.10.2020 22:39 Ответить
Чахотошные хотят посетить землю свох предков . а их не любют . услыште Данбац гады !
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23.10.2020 22:41 Ответить
Жители ОРДЛО везут в Россию коронавирус, - представитель ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 892
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23.10.2020 22:41 Ответить
ЖЫТЭЛИ АРДЛО ! НАФУЙ -ЭТА В РАСЕЮ !
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23.10.2020 22:48 Ответить
И не только коронавирус.... А ещё и СПИД, туберкулёз, сифилис, гепатит и много других подарков... Кушайте,не подавитесь....)))))
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23.10.2020 22:41 Ответить
согласен. Всегда регион был проблемным в этом плане на 100 тыс. жителей.
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23.10.2020 22:43 Ответить
Так там регион состоит на 90-95% из наркош и алкашей.
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23.10.2020 23:28 Ответить
УкраЬІнцЬІ анє очінь.Русккагавар"яшьчьєїся токьма,насільствінаукраєньєзіривіваниє.
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24.10.2020 23:24 Ответить
Ну всяких там ордлят может они ещё как то и остановят . Но радиоактивную водичку с юнкома , - навряд . ))
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23.10.2020 23:30 Ответить
вот только то же самое они везут и к нам !
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24.10.2020 08:03 Ответить
Жители ОРДЛО везут в Россию коронавирус, - представитель ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 2052 да лучше Жители ОРДЛО! чам салдатыНАТО!!!
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23.10.2020 22:42 Ответить
Спящие агенты Сороса специально едут на россиюшку чтоб привезти КОВИД . . . . а до того на россиюшке всё было за*бись!
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23.10.2020 22:42 Ответить
Каждый день На "Дровах" в 7 утра формируется колонна автобусов в Донецк. Каждый день с "Крытого" Автобусы прут в Киев. Россия ТРАНЗИТная страна. А так да за*бись!
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23.10.2020 22:48 Ответить
Чего они сюда все едут??? Русский мир в другой стороне!
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23.10.2020 22:49 Ответить
Их ОРДЛО на прямую не пускает, прут в объезд.
Из Марьянки видно терриконы Донецка. Чтоб попасть нужно сутки и 1000 км отмахать + загранпаспорт + тест на короновирус.
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23.10.2020 22:58 Ответить
УкраЬІнцЬІ анє очінь.Русккагавар"яшьчьєїся токьма,насільствінаукраєньєзіривіваниє.
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24.10.2020 23:26 Ответить
так нахера жгражаднство їм давали - хіба не для того?
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23.10.2020 22:44 Ответить
т.е. как коронавирус... так.. обстановка в Луганской и Донецкой областях и на Украине....
а как Украине выйти на свою границу в Луганской и Донецкой области и срасии - так сразу самопроголошенные рецпублики....
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23.10.2020 22:47 Ответить
"Жители ОРДЛО везут в Россию коронавирус" - до такої новини залишається тільки додати "і мені філіжанку кави, будь ласочка" Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 7862
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23.10.2020 23:11 Ответить
А в России благодать?
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23.10.2020 22:48 Ответить
Та у на 3,14здець, а у них полный 3,14здец Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 1404
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23.10.2020 22:53 Ответить
нас
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23.10.2020 22:53 Ответить
жители ордло, таки, дождались признания сруцкого мира от фсб, что они (жители ордло) агенты сбу
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23.10.2020 22:51 Ответить
Ну хоть чем то свою вину за путєнввєді искупят Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 3345
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23.10.2020 22:52 Ответить
Россия на жителях ОРДЛО будет испытывать свою галимую вакцину.
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23.10.2020 22:57 Ответить
Тоже так думаю . . . .идёт подготовка в СМИ.
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23.10.2020 23:00 Ответить
Это плата за руцке мир. Пользуйтесь кацапы😉
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23.10.2020 22:57 Ответить
УкраЬІнцЬІ анє очінь.Русккагавар"яшьчьєїся токьма,насільствінаукраєньєзіривіваниє.
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24.10.2020 23:27 Ответить
Нельзя так! А как же адинарот, граждане мышебратья? Там же и ваших ихтамнетов дохрена.
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23.10.2020 23:00 Ответить
шо характерно-кацаби їм паспорта а вони кацабам-коронавірус...ото "бартер"... Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 8804
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23.10.2020 23:03 Ответить
да пусть везут....так эти животные и даже в виде студентов детёнышей сепаров вне конкурса поступившые в вузы бесплатного обучения за наши налоги в УКРАИНЕ. ПОНАВЕЗЛИ НАМ ВСЯКОГО ТРИПЕРА И ЗАРАЗЫ С ДОНБАСЯО... ТАМ ЖЕ ПОЛНЕЙШАЯ ЖОПА С САНИТАРИЕЙ И ЛЕКАРСТВАМИ И МЕДЕЦИНОЙ. а этих детёнышей без карантина запустили на територию....своих болячек полно. а тут ещё заразу прут...((
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23.10.2020 23:04 Ответить
ОРДЛО тепер одгрібає те за що вони так "гаряче" баролись-усю "красату" рюзьге мир...Карма панове...КАРМА...!
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23.10.2020 23:04 Ответить
Вони там не пани,--"газпадамє" є всі поголовно.Хоч і в лаптях,і бухі...
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24.10.2020 23:28 Ответить
Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 7014
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23.10.2020 23:05 Ответить
"Вот и хорошо. Вот и ладушки" (c) S.T.A.L.K.E.R.
...
(і мені філіжанку кави, будь ласка)
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23.10.2020 23:09 Ответить
Нехай щастить
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23.10.2020 23:10 Ответить
Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 609
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23.10.2020 23:13 Ответить
Я бы посоветовал этому большему русскому начальнику Сергею Кудряшеву не просто проверять температуру у жителей ОРДЛО, а и сразу расстреливать лиц у которых нашли повышенное значение. Негоже заражать истинных арийских русичей из-под Таганрога болезнями заезжих обандеровшихся донбасян.
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23.10.2020 23:30 Ответить
Чехов писав:"народився я в укр. місті Таганрог".
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24.10.2020 23:30 Ответить
ватники завезли в Донбасс руский мир, а орки им взамен вирусы и прочие спиды, ватники в Крым завезли пол миллиона понаехов из мордора, те выпили всю воду у местных рускомирцев, теперь обое проклинают базы НАТО, Украину, но подыхают от жажды.
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23.10.2020 23:30 Ответить
Проклинать базы НАТО, Америку и прочих гейропейцев это признак свободы слова. В Крыму тоже можно проклинать и НАТО, и гейропейцов, и других пендосов.
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23.10.2020 23:41 Ответить
Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 2748 Треба ще націналізувати аналізи з Еврол/аба та добавляти у начинку кондітерки для реалізації у кацапстані: чого в тіх пробах тільки нема - СНІД, сіфіліс, наркота, гени гєєв, ...Текс-с би мовити повний енклюзів...
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24.10.2020 00:01 Ответить
Ну и пусть везут, нам не жалко.
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24.10.2020 00:25 Ответить
Вывод - зараженные всякой заразой : ковид, спид, мечты о вяликой расее, жаждой убийств во имя великого гнома и рускага народа, ватники и потомки русозверей должны транспортироваться обратно в мордор и там оттянутся по полной.
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24.10.2020 00:42 Ответить
"Адтянудца"--на дні ями-канави.
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24.10.2020 23:31 Ответить
Ничего страшного, зелень приютит всю лугандонию, не сортируя - вата-не вата, у нас и лечат лучше, чем в Европе. Чему вы тут так радуетесь?
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24.10.2020 00:46 Ответить
Так це ж добре .
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24.10.2020 01:06 Ответить
Хоть какая то от них польза Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов - Цензор.НЕТ 1998
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24.10.2020 02:55 Ответить
Шо посіяли, те і женуть
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24.10.2020 07:56 Ответить
Може--"жнуть"? Ще одні мені "каррьмільцє-рабатягє"...
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24.10.2020 23:33 Ответить
Так, треба жнуть. Що посіяли, те і жнуть (с). Є авто коректор, який вимушено перетворює тебе на 73%
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25.10.2020 04:50 Ответить
Мені прикро.
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25.10.2020 21:42 Ответить
А что, ордло должны везти на кацапию Нобелевских лауреатов???
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24.10.2020 08:34 Ответить
Наоборот, на нарассее ситуация с коронавирусрм ужасная , и это они завезли на оккупированные территории корону. А теперь ищут виноватых.
Верните наши территории , скоты паганые
Крым и часть Донбасса русский мир превратил в помойки, теперь ещё и жалуются
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24.10.2020 10:30 Ответить
"Нашє-нє нашє"...Всє ми -русккагавар"яшьчьїєся.Кака я разьньєдса?
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24.10.2020 23:34 Ответить
Так у вас же уже вакцина есть. Чего вы боитесь?
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24.10.2020 11:18 Ответить
 
 