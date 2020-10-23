Жители ОРДЛО везут в Россию коронавирус, - представитель ФСБ Кудряшов

Начальник погрануправления ФСБ России по Ростовской области Сергей Кудряшов призывает поставить на границе с оккупированными украинскими территориями сотрудников Роспотребнадзора, которые измеряли бы температуру прибывающим в РФ жителям ОРДЛО.

Об этом он заявил на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание DonDay.

"Эпидситуация в Луганской, Донецкой областях и в Украине тяжелая. И это один из каналов, через который к нам могут поступать больные коронавирусом и распространять его. Прошу принять решение по командированию на постоянной основе туда сотрудников Роспотребнадзора", - сказал Кудряшов.

По его словам, каждый день из особых районов Донецкой и Луганской областей в Россию приезжают около 2 тысяч человек. В этих пунктах нет фитосанитарного, санитарно-эпидемического и таможенного контроля.

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Губернатор донского региона Василий Голубев пообещал поднять этот вопрос на уровне руководства Роспотребнадзора РФ.