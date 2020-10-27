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23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 обстрелов, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 обстрелов, - ОБСЕ

СММ ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23 до вечера 25 октября 48 обстрелов на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 255/2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 26 октября 2020 года.

"В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Донецкой области Миссия зафиксировала 39 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых случилась в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.

В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня.

Напоминается, что в течение предыдущего отчетного периода СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки, с начала перемирия - 1735

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
Расскажите это глухому наркоману, у которого только тишина.
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27.10.2020 02:42
+11
На відміну від сина "солдафона", КГБшника Алієва, наш "найвеличніший лідер **********" має тонку, артистичну натуру, здатну розрізнять багату палітру відтінків реальності... Він, наприклад, здатен відрізнить "системні обстріли" від "несистемних", тоді як "солдафон" на будь-який постріл з боку "братів-великовірменів" реагує грубо і неадекватно, засипаючи місце, звідки був вчинений обстріл, купою снарядів... Ні, щоб глянуть в очі Пашиняну і спробувать відшукать в них бажання миру...
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27.10.2020 06:20
+7
Пошла жара !!!! Что скажет ослик?
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27.10.2020 04:35
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Правила форума Совет форумчан
Расскажите это глухому наркоману, у которого только тишина.
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27.10.2020 02:42 Ответить
И напомните ему,что у нас территории-оккупированы.Какое накуй перемирие. За выходные 23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 нарушений режима перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5819
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27.10.2020 07:09 Ответить
Пошла жара !!!! Что скажет ослик?
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27.10.2020 04:35 Ответить
На відміну від сина "солдафона", КГБшника Алієва, наш "найвеличніший лідер **********" має тонку, артистичну натуру, здатну розрізнять багату палітру відтінків реальності... Він, наприклад, здатен відрізнить "системні обстріли" від "несистемних", тоді як "солдафон" на будь-який постріл з боку "братів-великовірменів" реагує грубо і неадекватно, засипаючи місце, звідки був вчинений обстріл, купою снарядів... Ні, щоб глянуть в очі Пашиняну і спробувать відшукать в них бажання миру...
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27.10.2020 06:20 Ответить
Нелох побачив в очах ***** несистемні обстріли.
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27.10.2020 06:33 Ответить
За выходные 23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 нарушений режима перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1305
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27.10.2020 06:36 Ответить
Харашо шо ни стриляют.
Правда зебилы?
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27.10.2020 07:01 Ответить
у них траур. Сказка про Голобородько закончилась.
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27.10.2020 07:15 Ответить
Брехня, на Домбасі вже мЬІр. Наш пабідун пабіділ всіх і вся.
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27.10.2020 07:02 Ответить
За выходные 23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 нарушений режима перемирия, - ОБСЕ
=============
И это говорят слепые ОБСЕ, которые работают только днём.
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27.10.2020 07:14 Ответить
штаб ООС взагалі доповідав, що 25-е минуло без обстрілів.
як то кажуть: в країні сліпих й одноокий король. тож ОБСЄ ще зрячі в порівняні з "українським" керівництвом.
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27.10.2020 08:48 Ответить
Їм ніколи свіляку фігню рахувати. У верховного говнокомандувача - 5 питань, у говнокомандувача хомчака- новосілля.
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27.10.2020 09:36 Ответить
в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Источник: https://censor.net/ru/n3227258
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27.10.2020 07:24 Ответить
Теперь у нас штаб и главнокомандующий слепые и глухие и врут каждый день а ОБСЕ прозрело и их мордой по асфальту
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27.10.2020 09:10 Ответить
Касапы....
. А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?... ....
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27.10.2020 09:28 Ответить
 
 