23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 обстрелов, - ОБСЕ
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СММ ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23 до вечера 25 октября 48 обстрелов на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 255/2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 26 октября 2020 года.
"В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Донецкой области Миссия зафиксировала 39 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых случилась в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.
В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня.
Напоминается, что в течение предыдущего отчетного периода СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.
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Правда зебилы?
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И это говорят слепые ОБСЕ, которые работают только днём.
як то кажуть: в країні сліпих й одноокий король. тож ОБСЄ ще зрячі в порівняні з "українським" керівництвом.
"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Источник: https://censor.net/ru/n3227258
. А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?... ....