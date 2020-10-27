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23-25 ​​жовтня на Донбасі зафіксовано 48 обстрілів, - ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

23-25 ​​жовтня на Донбасі зафіксовано 48 обстрілів, - ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала в період із вечора 23 до вечора 25 жовтня 48 обстрілів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті № 255/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2020 року.

"У період з вечора 23 до вечора 25 жовтня в Донецькій області Місія зафіксувала 39 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких трапилася в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня в Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню.

Нагадується, що протягом попереднього звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

Також читайте: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень на Донбасі за добу, від початку перемир'я - 1735

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Расскажите это глухому наркоману, у которого только тишина.
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27.10.2020 02:42
+11
На відміну від сина "солдафона", КГБшника Алієва, наш "найвеличніший лідер **********" має тонку, артистичну натуру, здатну розрізнять багату палітру відтінків реальності... Він, наприклад, здатен відрізнить "системні обстріли" від "несистемних", тоді як "солдафон" на будь-який постріл з боку "братів-великовірменів" реагує грубо і неадекватно, засипаючи місце, звідки був вчинений обстріл, купою снарядів... Ні, щоб глянуть в очі Пашиняну і спробувать відшукать в них бажання миру...
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27.10.2020 06:20
+7
Пошла жара !!!! Что скажет ослик?
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27.10.2020 04:35
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Расскажите это глухому наркоману, у которого только тишина.
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27.10.2020 02:42 Відповісти
И напомните ему,что у нас территории-оккупированы.Какое накуй перемирие. За выходные 23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 нарушений режима перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5819
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27.10.2020 07:09 Відповісти
Пошла жара !!!! Что скажет ослик?
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27.10.2020 04:35 Відповісти
На відміну від сина "солдафона", КГБшника Алієва, наш "найвеличніший лідер **********" має тонку, артистичну натуру, здатну розрізнять багату палітру відтінків реальності... Він, наприклад, здатен відрізнить "системні обстріли" від "несистемних", тоді як "солдафон" на будь-який постріл з боку "братів-великовірменів" реагує грубо і неадекватно, засипаючи місце, звідки був вчинений обстріл, купою снарядів... Ні, щоб глянуть в очі Пашиняну і спробувать відшукать в них бажання миру...
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27.10.2020 06:20 Відповісти
Нелох побачив в очах ***** несистемні обстріли.
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27.10.2020 06:33 Відповісти
За выходные 23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 нарушений режима перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1305
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27.10.2020 06:36 Відповісти
Харашо шо ни стриляют.
Правда зебилы?
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27.10.2020 07:01 Відповісти
у них траур. Сказка про Голобородько закончилась.
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27.10.2020 07:15 Відповісти
Брехня, на Домбасі вже мЬІр. Наш пабідун пабіділ всіх і вся.
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27.10.2020 07:02 Відповісти
За выходные 23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 нарушений режима перемирия, - ОБСЕ
=============
И это говорят слепые ОБСЕ, которые работают только днём.
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27.10.2020 07:14 Відповісти
штаб ООС взагалі доповідав, що 25-е минуло без обстрілів.
як то кажуть: в країні сліпих й одноокий король. тож ОБСЄ ще зрячі в порівняні з "українським" керівництвом.
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27.10.2020 08:48 Відповісти
Їм ніколи свіляку фігню рахувати. У верховного говнокомандувача - 5 питань, у говнокомандувача хомчака- новосілля.
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27.10.2020 09:36 Відповісти
в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Источник: https://censor.net/ru/n3227258
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27.10.2020 07:24 Відповісти
Теперь у нас штаб и главнокомандующий слепые и глухие и врут каждый день а ОБСЕ прозрело и их мордой по асфальту
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27.10.2020 09:10 Відповісти
Касапы....
. А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?... ....
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27.10.2020 09:28 Відповісти
 
 