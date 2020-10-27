23-25 жовтня на Донбасі зафіксовано 48 обстрілів, - ОБСЄ
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СММ ОБСЄ зафіксувала в період із вечора 23 до вечора 25 жовтня 48 обстрілів на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті № 255/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2020 року.
"У період з вечора 23 до вечора 25 жовтня в Донецькій області Місія зафіксувала 39 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких трапилася в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.
У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня в Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню.
Нагадується, що протягом попереднього звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.
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Правда зебилы?
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И это говорят слепые ОБСЕ, которые работают только днём.
як то кажуть: в країні сліпих й одноокий король. тож ОБСЄ ще зрячі в порівняні з "українським" керівництвом.
"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Источник: https://censor.net/ru/n3227258
. А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?... ....