В случае переизбрания Трампа президентом США могут выйти из НАТО , - Болтон
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае переизбрания президентом Дональда Трампа на второй срок США могут выйти из НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дождь".
По его словам, если Трамп победит на выборах, "политические ограничения для него по большей части спадут".
"Думаю, на втором сроке это возможно. Думаю, это будет очень большой ошибкой для Соединенных Штатов. Но многие решения Трампа относительно вопросов внутренней безопасности не основываются на критериях конкретных вариантов политики, из которых он выбирает. Они основываются на его личных суждениях о том, к каким результатам для внутренней политики приведет то или иное решение", - сказал Джон Болтон
Также Болтон отметил, что считает, что без США альянс существовать не сможет: "Я думаю, это будет ошибка, очень большая ошибка для Запада в целом. Так что фактический развал НАТО, о котором сейчас мы, очевидно, можем говорить только гипотетически, - но если он случится, это создаст гораздо более хаотичный мир, чем мы имеем сегодня".
Напомним, Джон Болтон занимал должность советника Дональда Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. Его уволили из-за разногласий с президентом.
Книгу Болтона "Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме", в которой он жестко критиковал президента, пытался запретить Минюст США. В ней он в том числе писал о том, что Дональд Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции стран альянса по "Северному потоку-2".
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В этой статье продемонстрировали предвыборный механизм , то есть, указали на отрицательные последствия повторного выбора его президентом .
Ну кроме его непримиримой борьбы с мексиканцами и секс-меньшинствами.
Но без НАТО у Роиси вобще рычагов сдерживания не останется.
Так как ЕС уж очень мягок а Россия это чувствует и этим пользуется
НАТО без США просто перестанет существовать.
Роися конечно же вежливо подождет пока Трамп шото новое вместо НАТО придумает. Ага.
Без какого либо альянса по примеру НАТО, Россия развяжет себе руки окончательно
Т.е. бурная деятельность Трампа на руку Роисе и во вред Украине.
Глубокая озабоченность, 200 матрасов для военных госпиталей, коррупция и крышевание кацапской агентуры типо разных наемов.
Точка.
Более того, даже их Трамп умудрился зажопить, шоб продавить преследование Байденов в Украине.
Обама официально отказался помагать Украине летальным оружием и только с приходом Трампа пошли поставки джевелинов, катеров и прочей военной техники.
Кацапские скунсы обсирают за это Трампа и нагло врут в надежде на деменцию у большей части населения
Если у него ***** в друзьях.
прав был Байден. 100% прав, щенок Путина
Ну да, Байден после взяток от путлера мешать Северному Потоку 2 точно не будет.
за незалежність України і відновленням її в колишніх кордонах,то цим "нащадкам" євреї Голодомор визнають і засудять організаторів,то цим "патріотам"німецькі,французькі та американські провідні концерни будуть
промисловість відновлювати(суперечки тільки з чого почнуть з Антонова,Південьмаша,Миколаївського судобудівного,чи зі скупки землі і цеха по пакуванню кабелів та виготовленню бамперів),то цим"гунам,скіфам,берсекерам і сарматам" НАТО відвоює у кацапів ордло..
Якщо і розпадеться ната(яка захищати нас не буде ніколи і немає навіть таких намірів),то легше буде повернути шельф
навкруги о.Зміїний,який є так само територією України як і загарбані москалями Крим і лугандон.От які це матиме для нас наслідки,і все. А Україні крім фізичного повернення цих територій необхідно повернути для початку культурний вплив,використовуючи діючу міжнародну правову базу,на українців від Сяну до Дону,з метою подальшого возз'єднання усіх під єдиним центром.
и начать АТО против кремлято
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На 100% згодний з Вами.
"Не ракеты, а микробы. Отчасти это произойдет, потому что мы вложили огромные средства в ядерное устрашение. Мы вложили очень мало в систему предотвращения эпидемий. Мы не готовы к следующей эпидемии", - сказал тогда миллиардер.
При этом Фонд Билла Гейтса в октябре 2019 года профинасировал крупные антиэпидемические учения под названием "Событие 201". Там моделировалось заражение планеты новым типом коронавируса, который передается от летучих мышей.
Это печальное наблюдение,а не утверждение .
Многие страны НАТО обладают огромным потенциалом и вклад в безопасность их должен быть соответствующим. И тут Трамп абсолютно прав, требуя от них не прятаться за американским зонтиком.
Кое каким странам нужно покинуть НАТО, а других принять. Например Турции.
Якщо вже говорити про загрозу НАТО то, вона скоріше виходить від Німеччини та Франції, які тепер себе почувають досить безпечно будучи захищеними колишніми країнами Варшавського блоку і починають сачкувати.