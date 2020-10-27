В случае переизбрания Трампа президентом США могут выйти из НАТО , - Болтон

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае переизбрания президентом Дональда Трампа на второй срок США могут выйти из НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дождь".

По его словам, если Трамп победит на выборах, "политические ограничения для него по большей части спадут".

"Думаю, на втором сроке это возможно. Думаю, это будет очень большой ошибкой для Соединенных Штатов. Но многие решения Трампа относительно вопросов внутренней безопасности не основываются на критериях конкретных вариантов политики, из которых он выбирает. Они основываются на его личных суждениях о том, к каким результатам для внутренней политики приведет то или иное решение", - сказал Джон Болтон

Также Болтон отметил, что считает, что без США альянс существовать не сможет: "Я думаю, это будет ошибка, очень большая ошибка для Запада в целом. Так что фактический развал НАТО, о котором сейчас мы, очевидно, можем говорить только гипотетически, - но если он случится, это создаст гораздо более хаотичный мир, чем мы имеем сегодня".

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Напомним, Джон Болтон занимал должность советника Дональда Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. Его уволили из-за разногласий с президентом.

Книгу Болтона "Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме", в которой он жестко критиковал президента, пытался запретить Минюст США. В ней он в том числе писал о том, что Дональд Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции стран альянса по "Северному потоку-2".