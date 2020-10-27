У разі переобрання Трампа президентом США можуть вийти з НАТО, - Болтон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що в разі переобрання президентом Дональда Трампа на другий термін США можуть вийти з НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Дождь".
За його словами, якщо Трамп переможе на виборах, "політичні обмеження для нього здебільшого спадуть".
"Думаю, на другому терміні це можливо. Думаю, це буде дуже великою помилкою для Сполучених Штатів. Але багато рішень Трампа щодо питань внутрішньої безпеки не ґрунтуються на критеріях конкретних варіантів політики, з яких він вибирає. Вони ґрунтуються на його особистих судженнях про те, до яких результатів для внутрішньої політики призведе те чи інше рішення", - сказав Джон Болтон.
Також Болтон зазначив, що вважає, що без США альянс існувати не зможе: "Я думаю, це буде помилка, дуже велика помилка для Заходу в цілому. Так що фактичний розвал НАТО, про який зараз ми, очевидно, можемо говорити тільки гіпотетично, - але якщо він трапиться, це створить набагато більш хаотичний світ, ніж ми маємо сьогодні".
Нагадаємо, Джон Болтон обіймав посаду радника Дональда Трампа з нацбезпеки з квітня 2018 року по вересень 2019 року. Його звільнили через розбіжності з президентом.
Книгу Болтона "Кімната, де все сталося: мемуари про Білий дім", в якій він жорстко критикував президента, намагався заборонити Мін'юст США. У ній він, зокрема, писав про те, що Дональд Трамп хотів вийти з НАТО через позицію країн Альянсу щодо "Північного потоку-2".
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В этой статье продемонстрировали предвыборный механизм , то есть, указали на отрицательные последствия повторного выбора его президентом .
Ну кроме его непримиримой борьбы с мексиканцами и секс-меньшинствами.
Но без НАТО у Роиси вобще рычагов сдерживания не останется.
Так как ЕС уж очень мягок а Россия это чувствует и этим пользуется
НАТО без США просто перестанет существовать.
Роися конечно же вежливо подождет пока Трамп шото новое вместо НАТО придумает. Ага.
Без какого либо альянса по примеру НАТО, Россия развяжет себе руки окончательно
Т.е. бурная деятельность Трампа на руку Роисе и во вред Украине.
Глубокая озабоченность, 200 матрасов для военных госпиталей, коррупция и крышевание кацапской агентуры типо разных наемов.
Точка.
Более того, даже их Трамп умудрился зажопить, шоб продавить преследование Байденов в Украине.
Обама официально отказался помагать Украине летальным оружием и только с приходом Трампа пошли поставки джевелинов, катеров и прочей военной техники.
Кацапские скунсы обсирают за это Трампа и нагло врут в надежде на деменцию у большей части населения
Если у него ***** в друзьях.
прав был Байден. 100% прав, щенок Путина
Ну да, Байден после взяток от путлера мешать Северному Потоку 2 точно не будет.
за незалежність України і відновленням її в колишніх кордонах,то цим "нащадкам" євреї Голодомор визнають і засудять організаторів,то цим "патріотам"німецькі,французькі та американські провідні концерни будуть
промисловість відновлювати(суперечки тільки з чого почнуть з Антонова,Південьмаша,Миколаївського судобудівного,чи зі скупки землі і цеха по пакуванню кабелів та виготовленню бамперів),то цим"гунам,скіфам,берсекерам і сарматам" НАТО відвоює у кацапів ордло..
Якщо і розпадеться ната(яка захищати нас не буде ніколи і немає навіть таких намірів),то легше буде повернути шельф
навкруги о.Зміїний,який є так само територією України як і загарбані москалями Крим і лугандон.От які це матиме для нас наслідки,і все. А Україні крім фізичного повернення цих територій необхідно повернути для початку культурний вплив,використовуючи діючу міжнародну правову базу,на українців від Сяну до Дону,з метою подальшого возз'єднання усіх під єдиним центром.
и начать АТО против кремлято
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На 100% згодний з Вами.
"Не ракеты, а микробы. Отчасти это произойдет, потому что мы вложили огромные средства в ядерное устрашение. Мы вложили очень мало в систему предотвращения эпидемий. Мы не готовы к следующей эпидемии", - сказал тогда миллиардер.
При этом Фонд Билла Гейтса в октябре 2019 года профинасировал крупные антиэпидемические учения под названием "Событие 201". Там моделировалось заражение планеты новым типом коронавируса, который передается от летучих мышей.
Это печальное наблюдение,а не утверждение .
Многие страны НАТО обладают огромным потенциалом и вклад в безопасность их должен быть соответствующим. И тут Трамп абсолютно прав, требуя от них не прятаться за американским зонтиком.
Кое каким странам нужно покинуть НАТО, а других принять. Например Турции.
Якщо вже говорити про загрозу НАТО то, вона скоріше виходить від Німеччини та Франції, які тепер себе почувають досить безпечно будучи захищеними колишніми країнами Варшавського блоку і починають сачкувати.