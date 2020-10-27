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У разі переобрання Трампа президентом США можуть вийти з НАТО, - Болтон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У разі переобрання Трампа президентом США можуть вийти з НАТО, - Болтон

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що в разі переобрання президентом Дональда Трампа на другий термін США можуть вийти з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

За його словами, якщо Трамп переможе на виборах, "політичні обмеження для нього здебільшого спадуть".

"Думаю, на другому терміні це можливо. Думаю, це буде дуже великою помилкою для Сполучених Штатів. Але багато рішень Трампа щодо питань внутрішньої безпеки не ґрунтуються на критеріях конкретних варіантів політики, з яких він вибирає. Вони ґрунтуються на його особистих судженнях про те, до яких результатів для внутрішньої політики призведе те чи інше рішення", - сказав Джон Болтон.

Також Болтон зазначив, що вважає, що без США альянс існувати не зможе: "Я думаю, це буде помилка, дуже велика помилка для Заходу в цілому. Так що фактичний розвал НАТО, про який зараз ми, очевидно, можемо говорити тільки гіпотетично, - але якщо він трапиться, це створить набагато більш хаотичний світ, ніж ми маємо сьогодні".

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Нагадаємо, Джон Болтон обіймав посаду радника Дональда Трампа з нацбезпеки з квітня 2018 року по вересень 2019 року. Його звільнили через розбіжності з президентом.

Книгу Болтона "Кімната, де все сталося: мемуари про Білий дім", в якій він жорстко критикував президента, намагався заборонити Мін'юст США. У ній він, зокрема, писав про те, що Дональд Трамп хотів вийти з НАТО через позицію країн Альянсу щодо "Північного потоку-2".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
накручивают? А может это сам Трамп перед рашкой прогибается?
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27.10.2020 08:23
+11
очередное доказательство шо трамп ни хрена не ***********, лол
прав был Байден. 100% прав, щенок Путина
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27.10.2020 08:21
+11
А есть положительные?

Ну кроме его непримиримой борьбы с мексиканцами и секс-меньшинствами.
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27.10.2020 08:29
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І прощавай колективна безпека...
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27.10.2020 08:17 Відповісти
От это точное повторение сюжета норвежского сериала "Оккупация", который так долго был запрещен к показу в раше. Зачем это нужно понятно из фабулы фильма. Долго объяснять.
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27.10.2020 09:04 Відповісти
Накручивают против Трампа
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27.10.2020 08:19 Відповісти
накручивают? А может это сам Трамп перед рашкой прогибается?
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27.10.2020 08:23 Відповісти
Какая разница перед кем он прогибается ?
В этой статье продемонстрировали предвыборный механизм , то есть, указали на отрицательные последствия повторного выбора его президентом .
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27.10.2020 08:27 Відповісти
А есть положительные?

Ну кроме его непримиримой борьбы с мексиканцами и секс-меньшинствами.
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27.10.2020 08:29 Відповісти
Мне по барабану что он там делает с мексиканцами, мне важней как ( не он, а Америка) будет в дальнейшем помогать Украине
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27.10.2020 08:30 Відповісти
Так же, как и Байден.

Но без НАТО у Роиси вобще рычагов сдерживания не останется.
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27.10.2020 08:32 Відповісти
Америка ни куда не денется , создадут другую структуру (надеюсь)
Так как ЕС уж очень мягок а Россия это чувствует и этим пользуется
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27.10.2020 08:36 Відповісти
Тада. Вот только смысл создавать то, от чего отказались.

НАТО без США просто перестанет существовать.

Роися конечно же вежливо подождет пока Трамп шото новое вместо НАТО придумает. Ага.
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27.10.2020 08:39 Відповісти
Смысл будет создавать что то новое, если Трамп выйдет из НАТО и вся это структура рассыплется к чертовой матери.
Без какого либо альянса по примеру НАТО, Россия развяжет себе руки окончательно
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27.10.2020 08:41 Відповісти
Молодец. Полностью другими словами повторил написанное мной выше.

Т.е. бурная деятельность Трампа на руку Роисе и во вред Украине.
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27.10.2020 08:43 Відповісти
То може пора Європі не годувати дармоїдів зі всього світу, а подумати про свою безпеку? Не можна покладатися лише на техаських рейнджерів і зводити військові витрати нанівець.
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27.10.2020 10:14 Відповісти
Как помогали дерьмократы, напомнить?
Глубокая озабоченность, 200 матрасов для военных госпиталей, коррупция и крышевание кацапской агентуры типо разных наемов.
Точка.
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27.10.2020 08:38 Відповісти
Все, чем помогал Трамп - это договоренности, достигнутые еще при демократах и не столько президентом, сколько конгрессом.

Более того, даже их Трамп умудрился зажопить, шоб продавить преследование Байденов в Украине.
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27.10.2020 08:41 Відповісти
Для кацапских скунсов дублирую.
Обама официально отказался помагать Украине летальным оружием и только с приходом Трампа пошли поставки джевелинов, катеров и прочей военной техники.
Кацапские скунсы обсирают за это Трампа и нагло врут в надежде на деменцию у большей части населения
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27.10.2020 09:47 Відповісти
Як виявилось на полігоні , "джавеліни" браковані .
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27.10.2020 10:26 Відповісти
Засунь свою методичку в задницу куратору.
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27.10.2020 11:33 Відповісти
Много трамп напомогал Украине?
Если у него ***** в друзьях.
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27.10.2020 08:36 Відповісти
Для Украины это принципиально важно. Если Трамп прогибается перед нашим врагом, что в этом хорошего для нас? Поэтому не надо разводить демагогию
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27.10.2020 08:34 Відповісти
в тексте сказанно что Трамп так хотел сделать: Дональд Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции стран альянса по "Северному потоку-2" Источник: https://censor.net/ru/n3227264
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27.10.2020 08:47 Відповісти
Трампу і США плювати на рашку. Він не вважає її якоюсь важливою фігурою на світовій шахівниці. Там думають про Китай в основному.
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27.10.2020 09:34 Відповісти
Татьяна! Обычно с женщинами не дискуссирую. Это все равно что спорить с Вами. Но ответьте на один вопрос. Это Вам Трамп сказал что он плюет на Рашку? мне например известно, что трмп вообще избегает любых вопросов связанных с Мордором и путлером.
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27.10.2020 09:58 Відповісти
Я дивлюся його передвиборчі виступи. По Росію не згадує. Про Китай часто. Звинувачує Байдена в дружбі з Китаєм.
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29.10.2020 11:09 Відповісти
очередное доказательство шо трамп ни хрена не ***********, лол
прав был Байден. 100% прав, щенок Путина
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27.10.2020 08:21 Відповісти
Вата иди в стойло
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27.10.2020 08:29 Відповісти
_Для того его кремль в кресло и воткнул. На десяток выборщиков легче повлиять (запугать, подкупить или шантажировать) чем на десятки миллионов избирателей. Задача кремля трумпу - уничтожение НАТО и беззащитная перед людоедской расией Европа.
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27.10.2020 08:28 Відповісти
на самом деле на выборщиков невозможно "повлиять". Их роль техническая - они тупо голосуют так,как проголосовал их штат
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27.10.2020 10:53 Відповісти
Нет, не так как проголосовал штат. Фактически.
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27.10.2020 10:55 Відповісти
В принципе союзнички из европейцев хреновые - у многих русской икрой морды запачканы...
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27.10.2020 08:29 Відповісти
Погоджуюся з Вами. Було б дуже добре, якби Трамп зміг здійснити свій намір. Може привів би до тями всю цю проплачену "ґазпромом" євронаволоч.
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27.10.2020 10:16 Відповісти
Поэтому к власти должны прийти коммунисты?
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27.10.2020 08:29 Відповісти
Коммунисты могут разве что на кладбище и не факт что своим ходом.
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27.10.2020 08:38 Відповісти
Всі Президенти демократи у США були комуністами??
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27.10.2020 08:41 Відповісти
C 1964 года когда Линдон Джонсон переформатировал демократическую партию все президенты демократы скрытые комуняки
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27.10.2020 14:35 Відповісти
И вступить в ОДКБ...🤣🤣🤣
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27.10.2020 08:30 Відповісти
Давайте дождёмся финала выборов в США,вот загляните во внутрь Украины, если ОПЗЖ есть в Раде и есть уже в местных советах то напрашивается вопрос у 73% ,зачем содержать контрактную Украинскую армию ,если есть соседняя армия от ОПЗЖ,вот эта ползучесть рюсько мира опасна, У разі переобрання Трампа президентом США можуть вийти з НАТО, - Болтон - Цензор.НЕТ 478
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27.10.2020 08:40 Відповісти
туфта.
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27.10.2020 08:41 Відповісти
В ней он в том числе писал о том, что Дональд Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции стран альянса по "Северному потоку-2".
Ну да, Байден после взяток от путлера мешать Северному Потоку 2 точно не будет.
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27.10.2020 08:41 Відповісти
Да ладно ,американцы своё умею считать
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27.10.2020 08:46 Відповісти
Запятые нынче не в моде.
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27.10.2020 08:43 Відповісти
Мечта Путина сбывается
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27.10.2020 08:44 Відповісти
Все гораздо сложней и серьезней, чем кажется на первый взгляд. Участие США в НАТО, где доля остальных участников просто мизерная,- это фактически узаконенное мировое лидерство, с очень неоднозначными правами. Выход из НАТО повлечет не кажущуюся огромную финансовую экономию для США, скорее наоборот - наряду с потерей узаконенного авторитета это может стать буквально катастрофой, и не только для одной страны. И в итоге Штаты могут оказаться уже даже не на третьих ролях. Мировой хаос - не такая уж и призрачная перспектива, особенно если учитывать вариант лидерства Китая с его мутированными коммунистическими взглядами.
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27.10.2020 08:46 Відповісти
А при Байдену хіба щось інше?Хохлам заполонившим Україну мозок розірве,вони ж без "союзів"стають безпомічними...То цим,"козакам",турки Крим відвоюють і віддадуть,то цим "воїнам УПА"поляки з угорцями стали ярими союзниками в боротьбі
за незалежність України і відновленням її в колишніх кордонах,то цим "нащадкам" євреї Голодомор визнають і засудять організаторів,то цим "патріотам"німецькі,французькі та американські провідні концерни будуть
промисловість відновлювати(суперечки тільки з чого почнуть з Антонова,Південьмаша,Миколаївського судобудівного,чи зі скупки землі і цеха по пакуванню кабелів та виготовленню бамперів),то цим"гунам,скіфам,берсекерам і сарматам" НАТО відвоює у кацапів ордло..
Якщо і розпадеться ната(яка захищати нас не буде ніколи і немає навіть таких намірів),то легше буде повернути шельф
навкруги о.Зміїний,який є так само територією України як і загарбані москалями Крим і лугандон.От які це матиме для нас наслідки,і все. А Україні крім фізичного повернення цих територій необхідно повернути для початку культурний вплив,використовуючи діючу міжнародну правову базу,на українців від Сяну до Дону,з метою подальшого возз'єднання усіх під єдиним центром.
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27.10.2020 08:53 Відповісти
Знакомая путлеровская песенка: внеблоковость, без союзников и т. п.
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27.10.2020 10:17 Відповісти
Сходи попий зеленки,телепню.
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27.10.2020 11:23 Відповісти
Не моё это, я по чаю. Квас тоже хорошо.
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27.10.2020 11:25 Відповісти
Вже добре.
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27.10.2020 11:28 Відповісти
Где?! Оглянись вокруг уже, что ли.
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27.10.2020 11:31 Відповісти
Ви такі цікаві люди...От ти зібрався в НАТО вступати на яких умовах?От яка чисельність військ залишиться,які рода військ зникнуть,кому будуть підпорядковуватися ЗСУ,плани звільнення ордло та Криму,плани оборони при вторгненні,в яких" гарячих точках"прийматимемо участь,і головне-як це гарантується.Особливо коли напад здійснила ядерна держава,як зараз кацапи.
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27.10.2020 12:03 Відповісти
Может мне в одкб вступить? Или сразу в расию губернией?!
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27.10.2020 12:13 Відповісти
Такому ж як ти немає різниці куди вступати,можеш ще раз про себе перечитати перший пост.
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27.10.2020 12:19 Відповісти
У тебя трудности с пониманием прочитанного? Это печально.
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27.10.2020 12:22 Відповісти
для дальнейшей борьбы с ватой - предлагаю США выйти из НАТО и войти в ВАТО...
и начать АТО против кремлято
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27.10.2020 09:07 Відповісти
У Трампа есть формальный повод для такого шага-ведущие европейские страны-члены НАТО на протяжении многих последних лет не выполняют обязательства перед альянсом,не оплачивая значительную часть своих чеченских взносов,поэтому большую часть платят штаты
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27.10.2020 09:12 Відповісти
...членских взносов...
===
На 100% згодний з Вами.
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27.10.2020 10:18 Відповісти
Трамп понятно что выиграет, но из НАТО не выйдет. Обычные страшилки перед выборами.
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27.10.2020 09:12 Відповісти
Світова пандемія ідіотизму. Трамп дозволив приватній особі Біллу Гейтсу фінансувати замість держави США - ВООЗ і отримав, що фармкорпоарації стали крутити хабарями керівництвом тієї ВООЗ, як уряди України з астрономічним часом, та отримали штучний ковід, за мовчазної згоди хабарників з ВООЗ. Тобто, корпорації зробили ставки на дураків, при яких вони отримають надприбуткі , а на світову безпеку їм плювати бо вони вже транснаціональні і завжди можна втекти з їми ж роздмуханого полум'я в іншу країну, а капітали швидко перекинути.
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27.10.2020 09:17 Відповісти
Можно подумать, Трамп царь и единолично что то решает.
У разі переобрання Трампа президентом США можуть вийти з НАТО, - Болтон - Цензор.НЕТ 5611
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27.10.2020 09:22 Відповісти
И Вы в чем то правы, есть в США говермент, но фишка в том, что Дональд исходя из популистских соображений как бы сэкономил бюджет США , а Билл Гейтс вложил с его супругой в ВООЗ 2,4 млдр доларов как частное лицо (10 % бюджета ВОЗ), и ВООЗ исполняло все его просьбы, а закончилось все печально для всего мира и для США в частности. Я к тому, что политика это искусство улучшения качества общества (полиса), а не профанация и популизм полуграмотных людей. Пять лет назад в ходе выступления перед публикой он предположил, что если в течение следующих десятилетий что-нибудь и убьет десять миллионов людей, то это будет острозаразный вирус, а не война.
"Не ракеты, а микробы. Отчасти это произойдет, потому что мы вложили огромные средства в ядерное устрашение. Мы вложили очень мало в систему предотвращения эпидемий. Мы не готовы к следующей эпидемии", - сказал тогда миллиардер.
При этом Фонд Билла Гейтса в октябре 2019 года профинасировал крупные антиэпидемические учения под названием "Событие 201". Там моделировалось заражение планеты новым типом коронавируса, который передается от летучих мышей.
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27.10.2020 15:33 Відповісти
Если у США есть ощутимые проблемы,то это всё реально и в большей степени правильно. США уходит от политики "мирового полицейского" и будет сосредоточина на своих внутренних проблемах. А Европе это будет урок, и вечные поцелуи в зад их любимчику. А Украина возвращается потихоньку под покровительство России. Рожденный ползать,летать не сможет.
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27.10.2020 09:28 Відповісти
флажок поменяй кацап
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27.10.2020 09:46 Відповісти
Флажок не в моей компетенции.
Это печальное наблюдение,а не утверждение .
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27.10.2020 09:51 Відповісти
Сумно, але для таких Ваших висновків існують усі підстави. Останнє речення підтверджено результатами виборів 2019 та й 2020.
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27.10.2020 10:20 Відповісти
Болтон можливо розсварився з Трампом, бо той його звільнив. Але я дивився 2 дебати Трампа з байденом, і нічого подібного там не було. Ви ж дивіться кому Болтон дав інтерв'ю, російському медіа-каналу "Дождь". Вирішив закрутити сенсацію аби гойднути хвилю пліток та hearsay.
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27.10.2020 09:34 Відповісти
З такими приколами Трамп ще може вступити і в військовий союз з паРашею...
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27.10.2020 09:42 Відповісти
Ні - два автократа в одному човні не уживуться, тому він з Ердоганом не дуже...
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27.10.2020 09:57 Відповісти
НАТО нуждается в реформе. Не должны только США нести основную нагрузку по защите демократии и западных ценностей.
Многие страны НАТО обладают огромным потенциалом и вклад в безопасность их должен быть соответствующим. И тут Трамп абсолютно прав, требуя от них не прятаться за американским зонтиком.
Кое каким странам нужно покинуть НАТО, а других принять. Например Турции.
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27.10.2020 09:48 Відповісти
Я не знаю як там Трамп - но бл" з таки союзниками по NATO як Німеччина "Північний потік-2 має бути добудований", Італія, Угорщина (***** все їх притісняють на Закарпатті), Франція (Макрон хіба ще в зад х"йла на людях не цілував) мені було би бридко на одному гектарі ср"ти сісти ... Я бачу три стовпа США, Великабританія, Турція - от міжн ними можливе нове "нато" куди ввійдуть ті ж Польща і країни балтійського регіону ... А решта хоче с х"йлом в десна довбитися ...
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27.10.2020 09:56 Відповісти
А і якщо в Україні провести референдум по вступу - я би не був таким впевненим в результатах ...
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27.10.2020 09:58 Відповісти
Маючи такий буфер, як Турція, Польща та Україна вони можуть бикувати.
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27.10.2020 10:53 Відповісти
Поділяю вашу думку і тому вважаю, що для України краще перемога Джо Байдена. Але, ми маємо чергові вибори в США в рік, який закінчується на "0" - 2020. Можна вірити чи не вірити розповідям про прокляття індіанців (Текумсе), але факти - річ уперта. Вільям Гаррісон, 9-й президент США, переміг на президентських виборах у 1840 році, тобто у "нульовому році". Вже через місяць після прийняття присяги - неочікувано помер. А потім було вбито президентів США - Лінкольна, Гарфілда, МакКінлі, які також були обрані у "нульові роки".
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27.10.2020 14:42 Відповісти
Да здравствует махновщина на планете Земля! Китаю только это и надо.
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27.10.2020 10:05 Відповісти
Те що, ми спостерігаємо зараз говорить якраз про протилежне. Трамп сильними кроками оживляє НАТО примушуючи партнерів збільшувати витрати на колективну оборону і поширює оборонній потенціал НАТО на Схід до кордонів з ерефією.
Якщо вже говорити про загрозу НАТО то, вона скоріше виходить від Німеччини та Франції, які тепер себе почувають досить безпечно будучи захищеними колишніми країнами Варшавського блоку і починають сачкувати.
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27.10.2020 10:52 Відповісти
Пора вешать мацкалов и им сочувствующих!
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27.10.2020 10:53 Відповісти
Через тиждень Дональд розпочне пакувати особисті речі, які завозив в Білий Дім протягом 4-х років. І Болтон цим в'ю цьому сприяє.
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27.10.2020 13:27 Відповісти
не реально. дональдушка единолично не сможет решать такие вопросы общенациональной безопасности, а сенат ему не даст упороть такую херь, как бы ***** не мечтал.
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27.10.2020 22:54 Відповісти
 
 