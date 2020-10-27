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Прекратите политизацию пандемии COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Прекратите политизацию пандемии COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения призывает не политизировать пандемию коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус во время брифинга.

"Когда лидеры действуют быстро и осознанно, вирус можно подавить. Но там, где было политическое разделение на национальном уровне; там, где имело место вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, распространилась путаница, увеличилось число случаев заболевания и смерти. Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19", - отметил глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, мы должны делать все возможное, чтобы защитить работников здравоохранения, и лучший способ сделать это - принять все возможные меры предосторожности для снижения риска передачи инфекции.

"Никто не хочет больше так называемых локдаунов. Но если мы хотим избежать их, мы все должны сыграть свою роль. Бороться с этой пандемией - дело каждого. Мы не можем добиться желаемого экономического восстановления и жить так, как мы жили до пандемии. Мы можем держать наших детей в школе, мы можем поддерживать бизнес, мы можем сохранять жизни и средства к существованию. Мы можем сделать это! Но мы все должны идти на компромиссы, компромиссы и жертвы", - подчеркнул глава ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Говорящая жопа КПК говорит о прекращении политизации пандемии. Хахаха
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27.10.2020 09:25
+7
Но мы все должны идти на компромиссы, компромиссы и жертвы", - подчеркнул глава ВОЗ. - жертвуйте ради возовских аферистов,зарабатывающих на политизации и раздуванию паники, среди мирового населения ,и которые по сей день впаривают мантры о болезни,которую они придумали и не ведают как и чем ее лечить ,ибо невозможно лечить ту болезнь,которая в мозгах людей
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27.10.2020 09:34
+7
"вопиющее неуважение к науке"

І де можна побачити науку чи вчених в боротьбі з пандемією?
Комп'ютерне моделювання геному?
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27.10.2020 09:36
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Говорящая жопа КПК говорит о прекращении политизации пандемии. Хахаха
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27.10.2020 09:25 Ответить
Вернее так говорящая жопа доктора Барика і Білла Гейтса
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27.10.2020 09:47 Ответить
...комуняцька ґаварящая жопа...
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27.10.2020 10:07 Ответить
Хорошо, что природа вас не слышет и уверенно делает своё правильное дело.
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27.10.2020 09:33 Ответить
Но мы все должны идти на компромиссы, компромиссы и жертвы", - подчеркнул глава ВОЗ. - жертвуйте ради возовских аферистов,зарабатывающих на политизации и раздуванию паники, среди мирового населения ,и которые по сей день впаривают мантры о болезни,которую они придумали и не ведают как и чем ее лечить ,ибо невозможно лечить ту болезнь,которая в мозгах людей
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27.10.2020 09:34 Ответить
Не очень понял, то есть никакого ковида не существует, его придумал ВОЗ, чтобы обогатить себя и клятых фармацевтов? Между тем экономика всех стран рушится, ну что ж тут поделаешь, если ВОЗ так хочет. Как всё оказывается просто.
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27.10.2020 10:09 Ответить
НЕ "...придумал ВОЗ...",
а содействовал распространению...
ВООЗ всего лишь один из элементов ...
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27.10.2020 10:15 Ответить
Ну то, что они облажались - это понятно. Но все теории заговора-просто смешны. В мире уже потеряно из за пандемии столько бабла, что будь в этом чей то злой умысел, он бы был бы уже не жилец
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27.10.2020 10:21 Ответить
"облажались" - упустили, допустили оплошность и т.п.

ВООЗ же сознательно и умышленно содействовала развитию пандемии.
Не понимаю с какой целью ты уводишь в сторону? Слишком мелок чтобы быть даже мизерным элементом той машины. ну разве что "мышебрат"...

"...чей то злой умысел, он бы был бы уже не жилец" - потому паРашке и готовят кирдык...
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27.10.2020 10:49 Ответить
Увы не могу проследить полет твоей мысли " пандемия - создана специально ВОЗ, и ещё для того, что бы развалить рашку, а если я так не думаю, то- я ватник - мышебрат. Шизофрения какая то
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27.10.2020 14:04 Ответить
Сначала был взрыв на одной из фабрик билогического оружия в Рассее, затем была эпидемия пневмонии в Рассее, затем на соревнования в Ухани из Рассеи завезли в Китай.
Затем всячески мешая выходу информации (вплоть до убийства врачей, сообщавших в ВООЗ о опасности) пустили по планете. ... ... ...

Научись гуглить и анализировать...
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27.10.2020 16:21 Ответить
все эти данные с 100% подтверждениями есть в инете...
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27.10.2020 16:22 Ответить
"кто сейчас зарабатывает на мировой экономике ?
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27.10.2020 10:16 Ответить
Мировая экономика терпит большие убытки. Ну а как может быть иначе, если нарушается торговля, падает потребление, снижается производство? Соответственно меньше налогов в бюджеты. Ну ок, производители масок и вакцины, конечно денег поднимут. Но разве их роль в мировой экономике так уж велика по сравнению с остальным?
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27.10.2020 10:36 Ответить
кто нарушает торговлю ?,если торговля тем,что нужно для зарабатывания вирусных монет продолжается,ровно как и производство для этих же целей .ровно ,как и перераспредиление мировых денежных потоков на обслуживание "соvid@?
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27.10.2020 10:48 Ответить
надо с этим разбираться, а не тестировать всех с надежностью прц 50%
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27.10.2020 12:51 Ответить
Почему вдруг? Они же уже объявили, шо серьезно займутся психиатрией.
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27.10.2020 10:14 Ответить
"вопиющее неуважение к науке"

І де можна побачити науку чи вчених в боротьбі з пандемією?
Комп'ютерне моделювання геному?
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27.10.2020 09:36 Ответить
общее число умерших от сезонного гриппа увеличилось?
где статистика и где результаты вскрытий?
"на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную" Лук.21:26
очень даже похоже
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27.10.2020 12:50 Ответить
грипом взагалі перестали хворіти із початком пандемії
бо усім із застудними симптомами ставлять один діагноз - ковід19
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29.10.2020 11:08 Ответить
Ну шё ви такие политизигованные ?
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27.10.2020 09:48 Ответить
А слабо вернути баблішко отримане від Китая ?
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27.10.2020 09:49 Ответить
Ми вас нимношько имеем, а вам всё политика какая-то мейещится ...
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27.10.2020 11:36 Ответить
А мы будем политизировать.
Вирус создал лично Зе и его 95-я шайка.
Они делают всё, чтоб исчезла жизнь во Вселенной.
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27.10.2020 13:14 Ответить
Сначала этот ублюдок требует открыть школы, чтобы поубивать детей, а потом говорит не политизировать. Да никто тебя вешать не будет, Гебрейсус. Сам сдохнешь от уровня той медицины, которую развел.
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27.10.2020 15:22 Ответить
 
 