Прекратите политизацию пандемии COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус
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Всемирная организация здравоохранения призывает не политизировать пандемию коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус во время брифинга.
"Когда лидеры действуют быстро и осознанно, вирус можно подавить. Но там, где было политическое разделение на национальном уровне; там, где имело место вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, распространилась путаница, увеличилось число случаев заболевания и смерти. Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19", - отметил глава ВОЗ.
По словам Гебрейесуса, мы должны делать все возможное, чтобы защитить работников здравоохранения, и лучший способ сделать это - принять все возможные меры предосторожности для снижения риска передачи инфекции.
"Никто не хочет больше так называемых локдаунов. Но если мы хотим избежать их, мы все должны сыграть свою роль. Бороться с этой пандемией - дело каждого. Мы не можем добиться желаемого экономического восстановления и жить так, как мы жили до пандемии. Мы можем держать наших детей в школе, мы можем поддерживать бизнес, мы можем сохранять жизни и средства к существованию. Мы можем сделать это! Но мы все должны идти на компромиссы, компромиссы и жертвы", - подчеркнул глава ВОЗ.
Пожалуйста, подождите...
а содействовал распространению...
ВООЗ всего лишь один из элементов ...
ВООЗ же сознательно и умышленно содействовала развитию пандемии.
Не понимаю с какой целью ты уводишь в сторону? Слишком мелок чтобы быть даже мизерным элементом той машины. ну разве что "мышебрат"...
"...чей то злой умысел, он бы был бы уже не жилец" - потому паРашке и готовят кирдык...
Затем всячески мешая выходу информации (вплоть до убийства врачей, сообщавших в ВООЗ о опасности) пустили по планете. ... ... ...
Научись гуглить и анализировать...
І де можна побачити науку чи вчених в боротьбі з пандемією?
Комп'ютерне моделювання геному?
где статистика и где результаты вскрытий?
"на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную" Лук.21:26
очень даже похоже
бо усім із застудними симптомами ставлять один діагноз - ковід19
Вирус создал лично Зе и его 95-я шайка.
Они делают всё, чтоб исчезла жизнь во Вселенной.