Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ

Ситуация с COVID-19 является особенно тяжелой в Северном полушарии. Ближайшие несколько месяцев там будут очень непростыми.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации охраны здоровья Тедрос Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы находимся в критической точке пандемии COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми", - подчеркнул он.

По словам Гебрейесуса, во многих странах мира наблюдается крайне быстрое распространение вируса.

"В слишком многих странах наблюдается экспоненциальное увеличение количества случаев заболевания COVID-19, и сейчас это приводит к тому, что больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе возможностей", - рассказал директор ВОЗ.

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Гебрейесус обратился к руководителям стран с просьбой внедрять меры, направленные на замедление распространения инфекции.

"Мы призываем руководителей немедленно принять меры, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и сохранить основные медицинские услуги. У меня есть конкретное сообщение для тех стран, которые успешно взяли распространения COVID-19 под контроль: сейчас самое время удвоить усилия, чтобы сохранить передачу на низком уровне, быть бдительным, быть готовым выявлять случаи и кластеры инфекции и принимать быстрые меры", - сказал он.

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Директор ВОЗ призвал всех приложить максимальные усилия, чтобы не позволить вирусу снова распространиться.