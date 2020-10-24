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Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ

Ситуация с COVID-19 является особенно тяжелой в Северном полушарии. Ближайшие несколько месяцев там будут очень непростыми.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации охраны здоровья Тедрос Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы находимся в критической точке пандемии COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми", - подчеркнул он.

По словам Гебрейесуса, во многих странах мира наблюдается крайне быстрое распространение вируса.

"В слишком многих странах наблюдается экспоненциальное увеличение количества случаев заболевания COVID-19, и сейчас это приводит к тому, что больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе возможностей", - рассказал директор ВОЗ.

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Гебрейесус обратился к руководителям стран с просьбой внедрять меры, направленные на замедление распространения инфекции.

"Мы призываем руководителей немедленно принять меры, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и сохранить основные медицинские услуги. У меня есть конкретное сообщение для тех стран, которые успешно взяли распространения COVID-19 под контроль: сейчас самое время удвоить усилия, чтобы сохранить передачу на низком уровне, быть бдительным, быть готовым выявлять случаи и кластеры инфекции и принимать быстрые меры", - сказал он.

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Директор ВОЗ призвал всех приложить максимальные усилия, чтобы не позволить вирусу снова распространиться.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Нет, ребята, вы свою партию не выиграете. Вся эта дуродэмия идёт к своему закономерному финалу.
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24.10.2020 03:22
+9
любой базар это самый надежный тест там все знают и все видят он отражение самочуствия и пульс города или поселка. Так вот там все без масок и никто не болеет, а то бы знали. А ВОЗ это челядь а не ученые, причеим самозванцы на иждевении у хозяев денег. Договора между странами мира на его содержани нет.Плацебо улучшает состояние в 40% слкчаев. Значит и накручивание негатива тот же эфект дает для тех же людей. ВОЗ этого не может не знать. Эпидемиологов знищили как класс их не видно и не слышно. На слуху только политшаманы. Кавер который создал тесты и получил за них нобелевскую премию скзал,что определить болен или здоров человек тестами не возможно, тесты для иследований. Но люди не способны даже с этого его высказывания сделать выводы. Что говорит о глубоком страусино-шизоидном состоянии ума у большинства.
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24.10.2020 06:46
+7
Шо ему сказали, то и говорит.
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24.10.2020 01:37
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Вже все давно не контрольовано, але подивитися на графіки хвороба ******** сезонність і там розповсюджується, так що носимо маски і тримаємося... Не будьте байдужими.
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24.10.2020 00:49 Ответить
И этот еще Тедрос *****-*** утешил.. мАлАдец ... Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3936
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24.10.2020 00:51 Ответить
А шо в твоем южном полушарии - тишина? Так пандемии не работают. Ты им тестов, в южное, подвези, не жмотись.
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24.10.2020 00:52 Ответить
И "мы" - это кто? Денег мало? Ну, тут уж или пан, или пропав. Скорее пропав, если так заговорил.
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24.10.2020 00:55 Ответить
Танунах!
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24.10.2020 00:54 Ответить
Знову закриють землю на замок, а ключ віддадуть цьому Ісусу.
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24.10.2020 00:59 Ответить
А чем тебе не мессия, ты же ему веришь.
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24.10.2020 01:01 Ответить
похоже что снова Мир поставят на паузу ...пздц
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24.10.2020 01:02 Ответить
Я тільки вчора подумав,щось давно цього ефіопця не було видно.Взагалі то,щось не віриться,щоб якийсь Тедрос,за незнайомих людей переживав.
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24.10.2020 01:01 Ответить
А на батьківщіні тим часом тестів брак.
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24.10.2020 01:03 Ответить
"Мы призываем руководителей немедленно принять меры, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и сохранить основные медицинские услуги. У меня есть конкретное сообщение для тех стран, которые успешно взяли распространения COVID-19 под контроль: сейчас самое время удвоить усилия, чтобы сохранить передачу на низком уровне, быть бдительным, быть готовым выявлять случаи и кластеры инфекции и принимать быстрые меры", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3226787

Це які міри? Кинути війська на власне населення?
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24.10.2020 01:02 Ответить
С надеждой жду, что зеленое говно таки заболеет и, дай Бог, покинет нас навсегда. Хотя, конечно, тюрьма - было бы веселее всей Украине.
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24.10.2020 01:10 Ответить
А далі в тебе по плану хто має бути?
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24.10.2020 01:19 Ответить
Далі всі по списку з його ОПГ.
Мама ріма і діти - хай живуть.
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24.10.2020 08:56 Ответить
Вы можете перенять тактику борьбы наших мастеров спорта по ковиду и начать латать дороги. Не спрашивайте как это работает, просто латайте и повторяте "Большая мойка, большая мойка..."
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24.10.2020 01:14 Ответить
Знайдено на Поеторії, якось має відношення до "слуг-ремонтників":

нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
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24.10.2020 02:26 Ответить
Пипец старшное заявление. Они же вроде медики а не рептилоиды в ВОЗе что же они идиоты творят. Любой медик учил такое явление как Ятрогении - это когда слова медработников вызывают ухудшение состояние больного и даже провоцируют саму болезнь или более тяжелые ее формы.
Это целый раздел в медицине крайне интересный для обывателя и очень нелюбимый самими медиками. Почитайте хоть Википедии про ятрогении, сейчас это важно знать и понимать.

И вот ВОЗ своими заявлениями как раз занимается этим - усиливает негативное влияние на развитие пандемии, фрустрирует население и даже правительства стран, психогенный фактор в развититии непростой и недоизученной вирусной инфекции никто не отменял.
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24.10.2020 01:24 Ответить
Пришлось почитать. Почему нелюбимый? Это как раз то, чем врачи любят заниматься. Не все, конечно.
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24.10.2020 01:32 Ответить
Propan Они же вроде медики а не рептилоиды в ВОЗе что же они идиоты творят

Ви впевнені,що вони не рептілоїди? Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9611
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24.10.2020 01:52 Ответить
Давно пора понять,что короновирус лохотрон,а глава ВОЗ намеренно разгоняет панику.
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24.10.2020 08:39 Ответить
Ну, Украине бояться нечего. Наивеличайший жеж сказал, шо у вас лучше всех научились бороться с ковидом. А он жеж брехать не будет.
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24.10.2020 01:33 Ответить
Шо ему сказали, то и говорит.
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24.10.2020 01:37 Ответить
Він знає як лікують в Європі, а як в Україні він не знає. Тому і доводиться Янелоху вигадувати нездійсненне та неможливе. Він же під кайфом регулярно, шо з накармана взяти, окрім аналізів. Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1804
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24.10.2020 01:39 Ответить
Та з цього наркомана навіть паркан сечі взяти проблематично - усе через свою клініку...
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24.10.2020 02:23 Ответить
А он У НАС только написанные кем-то сценарии обыгрывает, на что-то свое у него нет ни времени, ни интеллекта.
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24.10.2020 13:31 Ответить
Учитывая что этот "директор" ВОЗ ранее всячески прикрывал Китай... Желаю ему на себе испытать все "прелести" китайского вируса.
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24.10.2020 01:38 Ответить
А точно КИТАЙСКИЙ? А не СИБИРСКИЙ? Ведь никто точно и не знает, а только предполагают, что нулевым заболевшим был товарищ из Уханя. А может, товарищ привез этот вирус допустим, из Челябинска или еще какого-нибудь задрищенска?
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24.10.2020 13:40 Ответить
А может из Вашингтона? Или Адис-Абебы?
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24.10.2020 14:04 Ответить
В Plague Inc переиграл?
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24.10.2020 01:51 Ответить
ВОЗ в течении 10 месяцев, уверенно к этому всю планету вёл..
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24.10.2020 01:55 Ответить
ето вы там на возе находитесь в критической точке - остальные еще нет,
но стремимся туда с ентузиазмом идиотов.
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24.10.2020 02:58 Ответить
"У меня есть конкретное сообщение для тех стран, которые успешно взяли распространения ЦОВИД-19 под контроль: сейчас самое время удвоить усилия, чтобы сохранить передачу на низком уровне, быть бдительным, быть готовым выявлять случаи и кластеры инфекции и принимать быстрые меры"
ето конкретное собщение?
поднять, углубить, уширить, увеличить вдвое с уменьшением и конечно бдить.
спс док - шо б мы без тебя делали?

де жа вю - де та я все ето уже слышал...
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24.10.2020 03:07 Ответить
Нет, ребята, вы свою партию не выиграете. Вся эта дуродэмия идёт к своему закономерному финалу.
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24.10.2020 03:22 Ответить
тут ясно - заговор всемирных банкиров
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24.10.2020 03:27 Ответить
Да; и у них закончились бабки на эту авантюру, после того как две килотонны гашиша сдетонировали в бейрутском порту, а потом ещё и покрышки сгорели.
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24.10.2020 03:50 Ответить
спасибо кэп, при всем уважении, дальнейшее общение бесполезно...
не хворайте...
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24.10.2020 03:56 Ответить
Aга, всех благ.
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24.10.2020 07:39 Ответить
ВОЗ возбудилась и озаботилась? Вот только чем? США деньги перестали перечислять?
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24.10.2020 05:01 Ответить
любой базар это самый надежный тест там все знают и все видят он отражение самочуствия и пульс города или поселка. Так вот там все без масок и никто не болеет, а то бы знали. А ВОЗ это челядь а не ученые, причеим самозванцы на иждевении у хозяев денег. Договора между странами мира на его содержани нет.Плацебо улучшает состояние в 40% слкчаев. Значит и накручивание негатива тот же эфект дает для тех же людей. ВОЗ этого не может не знать. Эпидемиологов знищили как класс их не видно и не слышно. На слуху только политшаманы. Кавер который создал тесты и получил за них нобелевскую премию скзал,что определить болен или здоров человек тестами не возможно, тесты для иследований. Но люди не способны даже с этого его высказывания сделать выводы. Что говорит о глубоком страусино-шизоидном состоянии ума у большинства.
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24.10.2020 06:46 Ответить
Мы Вы все умрете!
(с) ВОЗ
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24.10.2020 09:42 Ответить
Ми в критичній точці пандемії, попереду важкі місяці, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3003
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24.10.2020 10:18 Ответить
очередная "критическая точка" от лукавого громкоговорящего рупора ВОЗ ,мировой говорящий шарлатан
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24.10.2020 10:19 Ответить
ВОЗ это преступная организация.
Ее девиз:"Век живи,и век лечись".
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24.10.2020 13:14 Ответить
 
 