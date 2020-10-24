Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ
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Ситуация с COVID-19 является особенно тяжелой в Северном полушарии. Ближайшие несколько месяцев там будут очень непростыми.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации охраны здоровья Тедрос Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Мы находимся в критической точке пандемии COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми", - подчеркнул он.
По словам Гебрейесуса, во многих странах мира наблюдается крайне быстрое распространение вируса.
"В слишком многих странах наблюдается экспоненциальное увеличение количества случаев заболевания COVID-19, и сейчас это приводит к тому, что больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе возможностей", - рассказал директор ВОЗ.
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Гебрейесус обратился к руководителям стран с просьбой внедрять меры, направленные на замедление распространения инфекции.
"Мы призываем руководителей немедленно принять меры, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и сохранить основные медицинские услуги. У меня есть конкретное сообщение для тех стран, которые успешно взяли распространения COVID-19 под контроль: сейчас самое время удвоить усилия, чтобы сохранить передачу на низком уровне, быть бдительным, быть готовым выявлять случаи и кластеры инфекции и принимать быстрые меры", - сказал он.
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Директор ВОЗ призвал всех приложить максимальные усилия, чтобы не позволить вирусу снова распространиться.
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Це які міри? Кинути війська на власне населення?
Мама ріма і діти - хай живуть.
нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
Это целый раздел в медицине крайне интересный для обывателя и очень нелюбимый самими медиками. Почитайте хоть Википедии про ятрогении, сейчас это важно знать и понимать.
И вот ВОЗ своими заявлениями как раз занимается этим - усиливает негативное влияние на развитие пандемии, фрустрирует население и даже правительства стран, психогенный фактор в развититии непростой и недоизученной вирусной инфекции никто не отменял.
Ви впевнені,що вони не рептілоїди?
но стремимся туда с ентузиазмом идиотов.
ето конкретное собщение?
поднять, углубить, уширить, увеличить вдвое с уменьшением и конечно бдить.
спс док - шо б мы без тебя делали?
де жа вю - де та я все ето уже слышал...
не хворайте...
МыВы все умрете!
(с) ВОЗ
Ее девиз:"Век живи,и век лечись".