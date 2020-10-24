Ми в критичній точці пандемії, попереду важкі місяці, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Ситуація із COVID-19 є особливо важкою в Північній півкулі. Найближчі кілька місяців там будуть дуже непростими.
Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Ми перебуваємо в критичній точці пандемії COVID-19, особливо в Північній півкулі. Наступні кілька місяців будуть дуже важкими", - підкреслив він.
За словами Гебреєсуса, у багатьох країнах світу спостерігається вкрай швидке поширення вірусу.
"У дуже багатьох країнах спостерігається експоненціальне збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, і зараз це призводить до того, що лікарні та відділення інтенсивної терапії працюють на межі можливостей", - розповів директор ВООЗ.
Гебреєсус звернувся до керівників країн із проханням запроваджувати заходи, спрямовані на уповільнення розповсюдження інфекції.
"Ми закликаємо керівників негайно вжити заходів, щоб запобігти подальшим смертям і зберегти основні медичні послуги. У мене є конкретне повідомлення для тих країн, які успішно взяли поширення COVID-19 під контроль: зараз саме час подвоїти зусилля, щоб зберегти передачу на низькому рівні, бути пильними, бути готовими виявляти випадки і кластери інфекції і вживати швидких заходів", - сказав він.
Директор ВООЗ закликав усіх докласти максимальних зусиль, щоб не дозволити вірусу знову поширитися.
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Це які міри? Кинути війська на власне населення?
Мама ріма і діти - хай живуть.
нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
Это целый раздел в медицине крайне интересный для обывателя и очень нелюбимый самими медиками. Почитайте хоть Википедии про ятрогении, сейчас это важно знать и понимать.
И вот ВОЗ своими заявлениями как раз занимается этим - усиливает негативное влияние на развитие пандемии, фрустрирует население и даже правительства стран, психогенный фактор в развититии непростой и недоизученной вирусной инфекции никто не отменял.
Ви впевнені,що вони не рептілоїди?
но стремимся туда с ентузиазмом идиотов.
ето конкретное собщение?
поднять, углубить, уширить, увеличить вдвое с уменьшением и конечно бдить.
спс док - шо б мы без тебя делали?
де жа вю - де та я все ето уже слышал...
не хворайте...
МыВы все умрете!
(с) ВОЗ
Ее девиз:"Век живи,и век лечись".