УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16717 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
9 411 60
ВООЗ (710) карантин (16095) Гебреєсус (166) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Ми в критичній точці пандемії, попереду важкі місяці, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ми в критичній точці пандемії, попереду важкі місяці, - ВООЗ

Ситуація із COVID-19 є особливо важкою в Північній півкулі. Найближчі кілька місяців там будуть дуже непростими.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми перебуваємо в критичній точці пандемії COVID-19, особливо в Північній півкулі. Наступні кілька місяців будуть дуже важкими", - підкреслив він.

За словами Гебреєсуса, у багатьох країнах світу спостерігається вкрай швидке поширення вірусу.

"У дуже багатьох країнах спостерігається експоненціальне збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, і зараз це призводить до того, що лікарні та відділення інтенсивної терапії працюють на межі можливостей", - розповів директор ВООЗ.

Читайте також: Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати на госпіталі, - Арахамія

Гебреєсус звернувся до керівників країн із проханням запроваджувати заходи, спрямовані на уповільнення розповсюдження інфекції.

"Ми закликаємо керівників негайно вжити заходів, щоб запобігти подальшим смертям і зберегти основні медичні послуги. У мене є конкретне повідомлення для тих країн, які успішно взяли поширення COVID-19 під контроль: зараз саме час подвоїти зусилля, щоб зберегти передачу на низькому рівні, бути пильними, бути готовими виявляти випадки і кластери інфекції і вживати швидких заходів", - сказав він.

Читайте також: Жителі ОРДЛО везуть у Росію коронавірус, - представник ФСБ Кудряшов

Директор ВООЗ закликав усіх докласти максимальних зусиль, щоб не дозволити вірусу знову поширитися.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Нет, ребята, вы свою партию не выиграете. Вся эта дуродэмия идёт к своему закономерному финалу.
показати весь коментар
24.10.2020 03:22
+9
любой базар это самый надежный тест там все знают и все видят он отражение самочуствия и пульс города или поселка. Так вот там все без масок и никто не болеет, а то бы знали. А ВОЗ это челядь а не ученые, причеим самозванцы на иждевении у хозяев денег. Договора между странами мира на его содержани нет.Плацебо улучшает состояние в 40% слкчаев. Значит и накручивание негатива тот же эфект дает для тех же людей. ВОЗ этого не может не знать. Эпидемиологов знищили как класс их не видно и не слышно. На слуху только политшаманы. Кавер который создал тесты и получил за них нобелевскую премию скзал,что определить болен или здоров человек тестами не возможно, тесты для иследований. Но люди не способны даже с этого его высказывания сделать выводы. Что говорит о глубоком страусино-шизоидном состоянии ума у большинства.
показати весь коментар
24.10.2020 06:46
+7
Шо ему сказали, то и говорит.
показати весь коментар
24.10.2020 01:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже все давно не контрольовано, але подивитися на графіки хвороба ******** сезонність і там розповсюджується, так що носимо маски і тримаємося... Не будьте байдужими.
показати весь коментар
24.10.2020 00:49 Відповісти
И этот еще Тедрос *****-*** утешил.. мАлАдец ... Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3936
показати весь коментар
24.10.2020 00:51 Відповісти
А шо в твоем южном полушарии - тишина? Так пандемии не работают. Ты им тестов, в южное, подвези, не жмотись.
показати весь коментар
24.10.2020 00:52 Відповісти
И "мы" - это кто? Денег мало? Ну, тут уж или пан, или пропав. Скорее пропав, если так заговорил.
показати весь коментар
24.10.2020 00:55 Відповісти
Танунах!
показати весь коментар
24.10.2020 00:54 Відповісти
Знову закриють землю на замок, а ключ віддадуть цьому Ісусу.
показати весь коментар
24.10.2020 00:59 Відповісти
А чем тебе не мессия, ты же ему веришь.
показати весь коментар
24.10.2020 01:01 Відповісти
похоже что снова Мир поставят на паузу ...пздц
показати весь коментар
24.10.2020 01:02 Відповісти
Я тільки вчора подумав,щось давно цього ефіопця не було видно.Взагалі то,щось не віриться,щоб якийсь Тедрос,за незнайомих людей переживав.
показати весь коментар
24.10.2020 01:01 Відповісти
А на батьківщіні тим часом тестів брак.
показати весь коментар
24.10.2020 01:03 Відповісти
"Мы призываем руководителей немедленно принять меры, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и сохранить основные медицинские услуги. У меня есть конкретное сообщение для тех стран, которые успешно взяли распространения COVID-19 под контроль: сейчас самое время удвоить усилия, чтобы сохранить передачу на низком уровне, быть бдительным, быть готовым выявлять случаи и кластеры инфекции и принимать быстрые меры", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3226787

Це які міри? Кинути війська на власне населення?
показати весь коментар
24.10.2020 01:02 Відповісти
С надеждой жду, что зеленое говно таки заболеет и, дай Бог, покинет нас навсегда. Хотя, конечно, тюрьма - было бы веселее всей Украине.
показати весь коментар
24.10.2020 01:10 Відповісти
А далі в тебе по плану хто має бути?
показати весь коментар
24.10.2020 01:19 Відповісти
Далі всі по списку з його ОПГ.
Мама ріма і діти - хай живуть.
показати весь коментар
24.10.2020 08:56 Відповісти
Вы можете перенять тактику борьбы наших мастеров спорта по ковиду и начать латать дороги. Не спрашивайте как это работает, просто латайте и повторяте "Большая мойка, большая мойка..."
показати весь коментар
24.10.2020 01:14 Відповісти
Знайдено на Поеторії, якось має відношення до "слуг-ремонтників":

нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
показати весь коментар
24.10.2020 02:26 Відповісти
Пипец старшное заявление. Они же вроде медики а не рептилоиды в ВОЗе что же они идиоты творят. Любой медик учил такое явление как Ятрогении - это когда слова медработников вызывают ухудшение состояние больного и даже провоцируют саму болезнь или более тяжелые ее формы.
Это целый раздел в медицине крайне интересный для обывателя и очень нелюбимый самими медиками. Почитайте хоть Википедии про ятрогении, сейчас это важно знать и понимать.

И вот ВОЗ своими заявлениями как раз занимается этим - усиливает негативное влияние на развитие пандемии, фрустрирует население и даже правительства стран, психогенный фактор в развититии непростой и недоизученной вирусной инфекции никто не отменял.
показати весь коментар
24.10.2020 01:24 Відповісти
Пришлось почитать. Почему нелюбимый? Это как раз то, чем врачи любят заниматься. Не все, конечно.
показати весь коментар
24.10.2020 01:32 Відповісти
Propan Они же вроде медики а не рептилоиды в ВОЗе что же они идиоты творят

Ви впевнені,що вони не рептілоїди? Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9611
показати весь коментар
24.10.2020 01:52 Відповісти
Давно пора понять,что короновирус лохотрон,а глава ВОЗ намеренно разгоняет панику.
показати весь коментар
24.10.2020 08:39 Відповісти
Ну, Украине бояться нечего. Наивеличайший жеж сказал, шо у вас лучше всех научились бороться с ковидом. А он жеж брехать не будет.
показати весь коментар
24.10.2020 01:33 Відповісти
Шо ему сказали, то и говорит.
показати весь коментар
24.10.2020 01:37 Відповісти
Він знає як лікують в Європі, а як в Україні він не знає. Тому і доводиться Янелоху вигадувати нездійсненне та неможливе. Він же під кайфом регулярно, шо з накармана взяти, окрім аналізів. Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1804
показати весь коментар
24.10.2020 01:39 Відповісти
Та з цього наркомана навіть паркан сечі взяти проблематично - усе через свою клініку...
показати весь коментар
24.10.2020 02:23 Відповісти
А он У НАС только написанные кем-то сценарии обыгрывает, на что-то свое у него нет ни времени, ни интеллекта.
показати весь коментар
24.10.2020 13:31 Відповісти
Учитывая что этот "директор" ВОЗ ранее всячески прикрывал Китай... Желаю ему на себе испытать все "прелести" китайского вируса.
показати весь коментар
24.10.2020 01:38 Відповісти
А точно КИТАЙСКИЙ? А не СИБИРСКИЙ? Ведь никто точно и не знает, а только предполагают, что нулевым заболевшим был товарищ из Уханя. А может, товарищ привез этот вирус допустим, из Челябинска или еще какого-нибудь задрищенска?
показати весь коментар
24.10.2020 13:40 Відповісти
А может из Вашингтона? Или Адис-Абебы?
показати весь коментар
24.10.2020 14:04 Відповісти
В Plague Inc переиграл?
показати весь коментар
24.10.2020 01:51 Відповісти
ВОЗ в течении 10 месяцев, уверенно к этому всю планету вёл..
показати весь коментар
24.10.2020 01:55 Відповісти
ето вы там на возе находитесь в критической точке - остальные еще нет,
но стремимся туда с ентузиазмом идиотов.
показати весь коментар
24.10.2020 02:58 Відповісти
"У меня есть конкретное сообщение для тех стран, которые успешно взяли распространения ЦОВИД-19 под контроль: сейчас самое время удвоить усилия, чтобы сохранить передачу на низком уровне, быть бдительным, быть готовым выявлять случаи и кластеры инфекции и принимать быстрые меры"
ето конкретное собщение?
поднять, углубить, уширить, увеличить вдвое с уменьшением и конечно бдить.
спс док - шо б мы без тебя делали?

де жа вю - де та я все ето уже слышал...
показати весь коментар
24.10.2020 03:07 Відповісти
Нет, ребята, вы свою партию не выиграете. Вся эта дуродэмия идёт к своему закономерному финалу.
показати весь коментар
24.10.2020 03:22 Відповісти
тут ясно - заговор всемирных банкиров
показати весь коментар
24.10.2020 03:27 Відповісти
Да; и у них закончились бабки на эту авантюру, после того как две килотонны гашиша сдетонировали в бейрутском порту, а потом ещё и покрышки сгорели.
показати весь коментар
24.10.2020 03:50 Відповісти
спасибо кэп, при всем уважении, дальнейшее общение бесполезно...
не хворайте...
показати весь коментар
24.10.2020 03:56 Відповісти
Aга, всех благ.
показати весь коментар
24.10.2020 07:39 Відповісти
ВОЗ возбудилась и озаботилась? Вот только чем? США деньги перестали перечислять?
показати весь коментар
24.10.2020 05:01 Відповісти
любой базар это самый надежный тест там все знают и все видят он отражение самочуствия и пульс города или поселка. Так вот там все без масок и никто не болеет, а то бы знали. А ВОЗ это челядь а не ученые, причеим самозванцы на иждевении у хозяев денег. Договора между странами мира на его содержани нет.Плацебо улучшает состояние в 40% слкчаев. Значит и накручивание негатива тот же эфект дает для тех же людей. ВОЗ этого не может не знать. Эпидемиологов знищили как класс их не видно и не слышно. На слуху только политшаманы. Кавер который создал тесты и получил за них нобелевскую премию скзал,что определить болен или здоров человек тестами не возможно, тесты для иследований. Но люди не способны даже с этого его высказывания сделать выводы. Что говорит о глубоком страусино-шизоидном состоянии ума у большинства.
показати весь коментар
24.10.2020 06:46 Відповісти
Мы Вы все умрете!
(с) ВОЗ
показати весь коментар
24.10.2020 09:42 Відповісти
Ми в критичній точці пандемії, попереду важкі місяці, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3003
показати весь коментар
24.10.2020 10:18 Відповісти
очередная "критическая точка" от лукавого громкоговорящего рупора ВОЗ ,мировой говорящий шарлатан
показати весь коментар
24.10.2020 10:19 Відповісти
ВОЗ это преступная организация.
Ее девиз:"Век живи,и век лечись".
показати весь коментар
24.10.2020 13:14 Відповісти
 
 