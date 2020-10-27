Припиніть політизацію пандемії COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не політизувати пандемію коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час брифінгу.

"Коли лідери діють швидко і усвідомлено, вірус можна придушити. Але там, де був політичний поділ на національному рівні; там, де мала місце кричуща неповага до науки і фахівців у галузі охорони здоров'я, поширилася плутанина, збільшилася кількість випадків захворювання і смерті. Ось чому я неодноразово казав: припиніть політизацію COVID-19", - зазначив глава ВООЗ.

За словами Гебреєсуса, ми маємо робити все можливе, щоб захистити працівників охорони здоров'я, і ​​найкращий спосіб зробити це - вжити всіх можливих заходів обережності для зниження ризику передачі інфекції.

"Ніхто не хоче більше так званих локдаунів. Але якщо ми хочемо уникнути їх, ми всі маємо зіграти свою роль. Боротися з цією пандемією - справа кожного. Ми не можемо домогтися бажаного економічного відновлення і жити так, як ми жили до пандемії. Ми можемо тримати наших дітей у школі, ми можемо підтримувати бізнес, ми можемо зберігати життя і засоби для існування. Ми можемо зробити це! Але ми все маємо йти на компроміси, компроміси і жертви", - наголосив глава ВООЗ.

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