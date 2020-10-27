Припиніть політизацію пандемії COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус
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Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не політизувати пандемію коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час брифінгу.
"Коли лідери діють швидко і усвідомлено, вірус можна придушити. Але там, де був політичний поділ на національному рівні; там, де мала місце кричуща неповага до науки і фахівців у галузі охорони здоров'я, поширилася плутанина, збільшилася кількість випадків захворювання і смерті. Ось чому я неодноразово казав: припиніть політизацію COVID-19", - зазначив глава ВООЗ.
За словами Гебреєсуса, ми маємо робити все можливе, щоб захистити працівників охорони здоров'я, і найкращий спосіб зробити це - вжити всіх можливих заходів обережності для зниження ризику передачі інфекції.
"Ніхто не хоче більше так званих локдаунів. Але якщо ми хочемо уникнути їх, ми всі маємо зіграти свою роль. Боротися з цією пандемією - справа кожного. Ми не можемо домогтися бажаного економічного відновлення і жити так, як ми жили до пандемії. Ми можемо тримати наших дітей у школі, ми можемо підтримувати бізнес, ми можемо зберігати життя і засоби для існування. Ми можемо зробити це! Але ми все маємо йти на компроміси, компроміси і жертви", - наголосив глава ВООЗ.
Будь ласка, зачекайте...
а содействовал распространению...
ВООЗ всего лишь один из элементов ...
ВООЗ же сознательно и умышленно содействовала развитию пандемии.
Не понимаю с какой целью ты уводишь в сторону? Слишком мелок чтобы быть даже мизерным элементом той машины. ну разве что "мышебрат"...
"...чей то злой умысел, он бы был бы уже не жилец" - потому паРашке и готовят кирдык...
Затем всячески мешая выходу информации (вплоть до убийства врачей, сообщавших в ВООЗ о опасности) пустили по планете. ... ... ...
Научись гуглить и анализировать...
І де можна побачити науку чи вчених в боротьбі з пандемією?
Комп'ютерне моделювання геному?
где статистика и где результаты вскрытий?
"на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную" Лук.21:26
очень даже похоже
бо усім із застудними симптомами ставлять один діагноз - ковід19
Вирус создал лично Зе и его 95-я шайка.
Они делают всё, чтоб исчезла жизнь во Вселенной.