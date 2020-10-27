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Сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии на Сумщине, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии на Сумщине, - Нацполиция

В селе Сосновка Конотопского района, 25 октября была организована и работала самостоятельно созданный незаконный избирательный участок. Работники полиции в рамках открытого уголовного производства устанавливают организаторов участка-"двойника" и другие обстоятельства этого дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Сумской области.

Как установили следователи, часть местных жителей не были согласны на присоединение их деревни к Поповской объединенной территориальной громаде, и решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и председателя Сосновского сельсовета. Для этого собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещения под участок предоставил местный предприниматель. В качестве реквизитов "фейкового" участка организаторы указали номер официальной УИК 590211 и адрес фиктивного участка, в то время как настоящая УИК работала по другому адресу. Тем самым они ввели в заблуждение большую часть избирателей, которые в итоге так и не смогли реализовать свое право выбора.

26 октября работники следственного управления ГУНП в Сумской области по согласованию с прокуратурой Сумской области голове фиктивной участковой избирательной комиссии объявили подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ч.1 ст.353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки.

Также читайте: Протоколы "из будущего": ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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так, тово гляди, скоро в онлайне фейковый зеля штрих заведется
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27.10.2020 09:32 Ответить
Фейковое голосование - єто опрос зеленского. А єто очень даже легитимное Сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8988 Сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3679
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27.10.2020 09:34 Ответить
Буратіні мона, а їм ні?
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27.10.2020 09:42 Ответить
Це поліція аваківська фейкова.
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27.10.2020 09:47 Ответить
Людей незаконно проти їхньої волі анексують у якесь отг та ще здійснюють кримінальне переслідування за не згоду входження в таке отг. ******* більшовицька колективізація з подачі гетьмана педро у поєднанні з насильством, шантажем, дискримінацією.
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27.10.2020 10:02 Ответить
23 жовтня по всіх новинних ресурсах пройшло повідомлення про затримання одного з лідерів ОЖПЗ Сумської облради за здирництво. Цей депутат, і кандидат в депутати вимагав з керівника комунального підприємства 4 тисячі доларів на вибори. Його, наче затримали. А що далі? Всі ЗМІ наче язика проковтнули. Цей ожпзовець засідатиме в наступній обласній раді? Чи він таки сидить? Чи був суд, щоб його заарештувати? Чи відкрита кримінальна справа? Чому "патріотичні" ЗМІ не розкрутили цю тему? Завдяки пасивності "патріотичних" ЗМІ, п'ята колона отримала впевнену загальну перемогу на виборах до місцевих рад Сумщини.
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27.10.2020 10:26 Ответить
 
 