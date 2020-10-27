Сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии на Сумщине, - Нацполиция

В селе Сосновка Конотопского района, 25 октября была организована и работала самостоятельно созданный незаконный избирательный участок. Работники полиции в рамках открытого уголовного производства устанавливают организаторов участка-"двойника" и другие обстоятельства этого дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Сумской области.

Как установили следователи, часть местных жителей не были согласны на присоединение их деревни к Поповской объединенной территориальной громаде, и решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и председателя Сосновского сельсовета. Для этого собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещения под участок предоставил местный предприниматель. В качестве реквизитов "фейкового" участка организаторы указали номер официальной УИК 590211 и адрес фиктивного участка, в то время как настоящая УИК работала по другому адресу. Тем самым они ввели в заблуждение большую часть избирателей, которые в итоге так и не смогли реализовать свое право выбора.

26 октября работники следственного управления ГУНП в Сумской области по согласованию с прокуратурой Сумской области голове фиктивной участковой избирательной комиссии объявили подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ч.1 ст.353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки.

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