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COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал постановление, в котором Президенту рекомендуется создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующая информация указывается в карточке проекта постановления №4228, опубликованном на сайте парламента.

Так, в графе "Дата и состояние прохождения" указано, что спикер подписал его 26 октября.

При этом Регламент Верховной Рады не предусматривает подписания постановлений Президентом. Согласно статье 139, подписанные спикером постановления и другие акты парламента не позднее следующего дня аппарат ВР передает для опубликования в газете "Голос Украины" и в Ведомостях ВР. Постановление №4228 вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщалось, 20 октября Верховная Рада приняла постановление №4282, согласно которым рекомендовала Президенту создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

Главными задачами Нацштаба определено введение единой всеукраинской многоканальной телефонной линии для всех больных COVID-19 или тех граждан, которые обнаружили симптомы, обеспечение эффективной бесплатной диагностики и тестирования на коронавирус, восстановление системы неотложной медицинской помощи - медицинских бригад минимального состава, а также предоставление дополнительной доплаты в размере до 300% месячной зарплаты на немедицинских работников бригад экстренной медицинской помощи и на всех работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19.
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Топ комментарии
+31
Во главе биологических угроз зеленский?
Согласен!!!
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27.10.2020 11:06
+26
Угрозы во главе с Зеленским - это реальность.
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27.10.2020 11:06
+24
Биологические угрозы во главе с Зеленским?!! Очень метко подмечено...
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27.10.2020 11:07
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все капец COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским - Цензор.НЕТ 2936
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27.10.2020 11:05 Ответить
для противодействия так будет не хватать денег закатанных в асфальт
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27.10.2020 11:09 Ответить
все капец !
мудрий український нарід загризуть воші....
а може так і треба ? COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 8532
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27.10.2020 11:24 Ответить
Такі думки, про "може так і треба" останнім часом важко вигнати з голови.
Але потрібно гнати.
Ще не вечір!
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27.10.2020 12:01 Ответить
чим більше "мудрий нарід" гризтимуть різні ЗЕльоні паразіти,
тим менше у нього буде часу на ржаки Кварталу і стимулів дійсно помудрішати
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27.10.2020 12:59 Ответить
Якщо раніше і була якась надія, тепер вона пропала. Все, до чого торкається Зєля, перетворюється на лайно.
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27.10.2020 11:30 Ответить
У головного работодавця ху&ла вчиться,кудись йому заглядає.
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27.10.2020 14:15 Ответить
COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским - Цензор.НЕТ 9672
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27.10.2020 11:05 Ответить
Валерия Ларченко:читаю и перечитываю приведенные Вами откровения дубинеску - как бальзам на душу!
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27.10.2020 11:50 Ответить
вазелин и есть биологическая угроза...
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27.10.2020 11:06 Ответить
В заголовке так и написано...😁
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27.10.2020 11:09 Ответить
Ну всё, я спокоен теперь...
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27.10.2020 11:06 Ответить
Во главе биологических угроз зеленский?
Согласен!!!
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27.10.2020 11:06 Ответить
И логично, он же физиологически отличается от предыдущего президента.
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27.10.2020 11:49 Ответить
эта паскуда только гадит - от нее все проблемы
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27.10.2020 12:07 Ответить
Головне - дуже вчасно.))
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27.10.2020 11:06 Ответить
Угрозы во главе с Зеленским - это реальность.
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27.10.2020 11:06 Ответить
Бубачка гельминт в организме Украины.
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27.10.2020 11:09 Ответить
Бычий цепень
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27.10.2020 11:11 Ответить
гныда он !
звачайна вошача гныда ! COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 6454
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27.10.2020 11:26 Ответить
Биологические угрозы во главе с Зеленским?!! Очень метко подмечено...
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27.10.2020 11:07 Ответить
а що Зеленський вже становить біологічну загрозу ? так каструйте його і в намордник !
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27.10.2020 11:07 Ответить
Главное 300% поделить по чесноку...
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27.10.2020 11:09 Ответить
по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским........ COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским - Цензор.НЕТ 9435
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27.10.2020 11:09 Ответить
Всё верно. Если биологические угрозы нельзя предотвратить,- их нужно возглавить.
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27.10.2020 11:15 Ответить
Это бесплатно всё?или деньги копейки что остались из ковид фонда заберут,на дороги забрали из денег что должны быть онкобольным,Аваков на мусоров взял,также на дороги + откаты,с онокобольных откатов не возьмеш же,власть моральных уродов и тварей
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27.10.2020 11:11 Ответить
Зеленский - вонючая зеленая угроза!
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27.10.2020 11:12 Ответить
Биологическую угрозу во главе с Зеленским!!)))
Шедеврально!!!!!!)))
Вонючка ЗЕля и есть самая главная биологическая угроза!!!))
Надо его положить в яму и хлоркой засыпать в два слоя!!!!)))
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27.10.2020 11:18 Ответить
т.е. харант в списке как главная биологическая угроза?
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27.10.2020 11:18 Ответить
Ще треба створити фонд для протидії біологічним загрозам.
Бо ж як це вони без грошей?
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27.10.2020 11:19 Ответить
как метко - биологическая угроза во главе с Зеленским.
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27.10.2020 11:19 Ответить
"... на чолі із Зеленським", а хто він такий?..
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27.10.2020 12:16 Ответить
Головна біологічна загроза. Читати треба як слід!
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27.10.2020 14:08 Ответить
Коронавирус уже испугался и самоликвидировался.
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27.10.2020 11:20 Ответить
биологическим угрозам во главе с Зеленским COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 6971 или нацштаб во главе с Зеленским
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27.10.2020 11:27 Ответить
Сначала отчитайтесь за это:

Зеленский создал координационный совет по противодействию COVID-19

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА 2020, 14:14
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27.10.2020 11:27 Ответить
И когда будет отчет об использовании денег из анти-ковидного фонда.
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27.10.2020 11:28 Ответить
"COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским". Фраза должна наверное выглядеть приблизительно так: "COVID-19: Разумков подписал постановление о создании во главе с Зеленским Нацштаба по противодействию биологическим угрозам". В первом случае смысл очень , я бы сказал, странный COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 1945
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27.10.2020 11:31 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 березня 2020 р. № 211
Київ
№ 215 від 16.03.2020, № 255 від 02.04.2020}
№ 215 від 16.03.2020
№ 239 від 25.03.2020
№ 241 від 29.03.2020
№ 242 від 20.03.2020
№ 255 від 02.04.2020
№ 262 від 08.04.2020
№ 284 від 15.04.2020
№ 291 від 22.04.2020
№ 313 від 29.04.2020
№ 332 від 04.05.2020
№ 343 від 04.05.2020
№ 377 від 14.05.2020
№ 392 від 20.05.2020
№ 641 від 22.07.2020
№ 760 від 26.08.2020
№ 956 від 13.10.2020}
№ 392 від 20.05.2020, № 500 від 17.06.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 13.10.2020}
№ 392 від 20.05.2020, № 500 від 17.06.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 13.10.2020}
статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:
№ 291 від 22.04.2020, № 343 від 04.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 215 від 16.03.2020, № 255 від 02.04.2020}
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
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27.10.2020 11:48 Ответить
Зато правильньій! Чмошник не только политическая,но и биологическая угроза.
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27.10.2020 14:06 Ответить
создали угрозу, штаб, дальше что деньги на распил потребуются, а на местах забыли спросить. И почему не эпидемиологи а политики лезут нас лечить.
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27.10.2020 11:32 Ответить
ну всё, капец, теперь станет намного хуже
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27.10.2020 11:33 Ответить
COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 4940
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27.10.2020 11:38 Ответить
Даёшь ещё больше дорог хороших и разных!
Жертвам COVID-19 отправляться в последний путь необходимо с комфортом.
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27.10.2020 11:41 Ответить
Это - дно, или уже магма?
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27.10.2020 11:55 Ответить
Лечить будут выборочно, а строить дороги - это важнее чем жизнь людей.
Как "вовремя" создается штаб и особенно со "спецом" во главе. COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 7572 COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 6269
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27.10.2020 12:03 Ответить
Насмешил....
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27.10.2020 12:22 Ответить
Ну, раніше цим займалися СЕС. Вчасно їх ліквідували.
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27.10.2020 12:23 Ответить
Беня балуется. Теперь все на зеленском, уже официально виновником всех проблем назначен он.
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27.10.2020 12:25 Ответить
******
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27.10.2020 12:25 Ответить
ну що...разумков официально назначил ответственного за состояние дел по ковиду COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 7821.мабуть бубочка не ожидал такой пакости
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27.10.2020 12:42 Ответить
чт только не придумают, что бы грабить.
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27.10.2020 12:56 Ответить
верно.
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27.10.2020 13:09 Ответить
Точно написано. Про биологическую угрозу! Зелибоба все просирает и засирает.
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27.10.2020 14:03 Ответить
"Клоп протиа **********." Украинский блокбастер...
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27.10.2020 15:08 Ответить
Зеленский биологическая угроза, подмечено верно.
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27.10.2020 15:56 Ответить
Первый удар Коломойского по Зеленскому в рамках "принуждения к переформатированию коалиции". Разумков подписал, принятый Верховной Радой постановление "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" Данное постановление рекомендует Зеленскому создать и возглавить "Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" . При этом ни согласия самого Зеленского, ни его подписи не требуется. Вся ответственность за эпидемию и ее последствия красиво перекладывается на президента. timeze2019.blogspot.com
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27.10.2020 17:56 Ответить
 
 