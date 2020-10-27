COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал постановление, в котором Президенту рекомендуется создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующая информация указывается в карточке проекта постановления №4228, опубликованном на сайте парламента.
Так, в графе "Дата и состояние прохождения" указано, что спикер подписал его 26 октября.
При этом Регламент Верховной Рады не предусматривает подписания постановлений Президентом. Согласно статье 139, подписанные спикером постановления и другие акты парламента не позднее следующего дня аппарат ВР передает для опубликования в газете "Голос Украины" и в Ведомостях ВР. Постановление №4228 вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Как сообщалось, 20 октября Верховная Рада приняла постановление №4282, согласно которым рекомендовала Президенту создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).
Главными задачами Нацштаба определено введение единой всеукраинской многоканальной телефонной линии для всех больных COVID-19 или тех граждан, которые обнаружили симптомы, обеспечение эффективной бесплатной диагностики и тестирования на коронавирус, восстановление системы неотложной медицинской помощи - медицинских бригад минимального состава, а также предоставление дополнительной доплаты в размере до 300% месячной зарплаты на немедицинских работников бригад экстренной медицинской помощи и на всех работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
мудрий український нарід загризуть воші....
а може так і треба ?
Але потрібно гнати.
Ще не вечір!
тим менше у нього буде часу на ржаки Кварталу і стимулів дійсно помудрішати
Согласен!!!
звачайна вошача гныда !
Шедеврально!!!!!!)))
Вонючка ЗЕля и есть самая главная биологическая угроза!!!))
Надо его положить в яму и хлоркой засыпать в два слоя!!!!)))
Бо ж як це вони без грошей?
Зеленский создал координационный совет по противодействию COVID-19
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА 2020, 14:14
ПОСТАНОВА
від 11 березня 2020 р. № 211
Київ
№ 215 від 16.03.2020, № 255 від 02.04.2020}
№ 215 від 16.03.2020
№ 239 від 25.03.2020
№ 241 від 29.03.2020
№ 242 від 20.03.2020
№ 255 від 02.04.2020
№ 262 від 08.04.2020
№ 284 від 15.04.2020
№ 291 від 22.04.2020
№ 313 від 29.04.2020
№ 332 від 04.05.2020
№ 343 від 04.05.2020
№ 377 від 14.05.2020
№ 392 від 20.05.2020
№ 641 від 22.07.2020
№ 760 від 26.08.2020
№ 956 від 13.10.2020}
№ 392 від 20.05.2020, № 500 від 17.06.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 13.10.2020}
№ 392 від 20.05.2020, № 500 від 17.06.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 13.10.2020}
статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:
№ 291 від 22.04.2020, № 343 від 04.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 215 від 16.03.2020, № 255 від 02.04.2020}
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Жертвам COVID-19 отправляться в последний путь необходимо с комфортом.
Как "вовремя" создается штаб и особенно со "спецом" во главе.