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В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины

В азербайджанском городе Шемахы открылось первое почетное консульство Украины. 27 октября состоялась торжественная церемония по случаю назначения почетного консула Украины.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Азербайджане, передает Цензор.НЕТ.

"Во время церемонии посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в г.Шемахы Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Шемахы", - сообщает посольство.

Консульский округ почетного консула Украины в г.Шемахы будет охватывать Агдашский, Ахсуйский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы АР.

"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей между нашими государствами", - отметили в украинском посольстве.

Мехрали Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, частный предприниматель.

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Топ комментарии
+10
Ждем открытия почетного консульства Украины в Азербайджанском городе Ханкенди...
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27.10.2020 11:40
+7
ХО-РО-ШО ... В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины - Цензор.НЕТ 7746
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27.10.2020 11:38
+7
Степанокерт - это совково-армянское название. Нормальное название - Ханкенди.
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27.10.2020 11:46
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ХО-РО-ШО ... В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины - Цензор.НЕТ 7746
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27.10.2020 11:38 Ответить
Ждем открытия почетного консульства Украины в Азербайджанском городе Ханкенди...
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27.10.2020 11:40 Ответить
А я думал уже в Степанакерте...
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27.10.2020 11:40 Ответить
Степанокерт - это совково-армянское название. Нормальное название - Ханкенди.
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27.10.2020 11:46 Ответить
Как возьмут так и будет Ханкенди.. а пока по старинке как в школе учили.
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27.10.2020 11:49 Ответить
Чей Крым?
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27.10.2020 12:03 Ответить
Украинский.. как тоже в школе учили с 1954 года ( ну т.е. я другого не знал). А что... Вот возьмут город ( если возьмут) переименуют ну и флаг в руки ( выучим новое название). Это равносильно что мы сейчас объявим Севастополь - его историческим названиям Ахтиар, ну и толку... Тут как говорится " не хвались идучи на рать , а хвались идучи с..." Его еще сначала нужно взять, что бы называть по свойски ( чего я им и желаю)"
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27.10.2020 12:28 Ответить
Отличная новость!!! Это не со всякими вонючими предателями и русскими фриками ёшкаться!!!
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27.10.2020 11:41 Ответить
И зачем? В Баку уже не справляется?
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27.10.2020 11:42 Ответить
Думаю чисто политический шаг. "Почётное консульство" - это скорее всего какой-то небольшой частный дом, или офис в бизнес-центре каком. Не факт, что оно визы выдаёт.
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27.10.2020 11:48 Ответить
Факт...не выдает...
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27.10.2020 11:50 Ответить
ормянам на бутилці не йорзатися...
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27.10.2020 13:29 Ответить
 
 