В Азербайджані відкрили перше почесне консульство України
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В азербайджанському місті Шемахи відкрилося перше почесне консульство України. 27 жовтня відбулася урочиста церемонія з нагоди призначення почесного консула України.
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Азербайджані, передає Цензор.НЕТ.
"Під час церемонії Посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський передав новопризначеному почесному консулу України в м.Шемахи Мехралі Гасимову консульський патент та вручив службове посвідчення. Сторони підписали Угоду про функції та обов’язки Почесного консула України у місті Шемахи", - повідомляє посольство.
Консульський округ Почесного консула України у місті Шемахи охоплюватиме Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гьойчайський, Ісмаіллинський та Шема хинський райони АР.
"Відкриття першого почесного консульства України в Азербайджані є свідченням високої динаміки співпраці між обома країнами та створює сприятливі умови для подальшого розширення торгово-економічних, культурно-гуманітарних та регіональних зав’язків між нашими державами", - зазначили в українському посольстві.
Мехралі Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин. Обіймав різні посади в міжнародних компаніях SAP і DeGolyer & MacNaughton Corporation, приватний підприємець.
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