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В Азербайджані відкрили перше почесне консульство України

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В Азербайджані відкрили перше почесне консульство України

В азербайджанському місті Шемахи відкрилося перше почесне консульство України. 27 жовтня відбулася урочиста церемонія з нагоди призначення почесного консула України.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Азербайджані, передає Цензор.НЕТ.

"Під час церемонії Посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський передав новопризначеному почесному консулу України в м.Шемахи Мехралі Гасимову консульський патент та вручив службове посвідчення. Сторони підписали Угоду про функції та обов’язки Почесного консула України у місті Шемахи", - повідомляє посольство.

Консульський округ Почесного консула України у місті Шемахи охоплюватиме Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гьойчайський, Ісмаіллинський та Шема хинський райони АР.

"Відкриття першого почесного консульства України в Азербайджані є свідченням високої динаміки співпраці між обома країнами та створює сприятливі умови для подальшого розширення торгово-економічних, культурно-гуманітарних та регіональних зав’язків між нашими державами", - зазначили в українському посольстві.

Мехралі Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин. Обіймав різні посади в міжнародних компаніях SAP і DeGolyer & MacNaughton Corporation, приватний підприємець.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Ждем открытия почетного консульства Украины в Азербайджанском городе Ханкенди...
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27.10.2020 11:40
+7
ХО-РО-ШО ... В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины - Цензор.НЕТ 7746
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27.10.2020 11:38
+7
Степанокерт - это совково-армянское название. Нормальное название - Ханкенди.
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27.10.2020 11:46
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ХО-РО-ШО ... В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины - Цензор.НЕТ 7746
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27.10.2020 11:38 Відповісти
Ждем открытия почетного консульства Украины в Азербайджанском городе Ханкенди...
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27.10.2020 11:40 Відповісти
А я думал уже в Степанакерте...
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27.10.2020 11:40 Відповісти
Степанокерт - это совково-армянское название. Нормальное название - Ханкенди.
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27.10.2020 11:46 Відповісти
Как возьмут так и будет Ханкенди.. а пока по старинке как в школе учили.
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27.10.2020 11:49 Відповісти
Чей Крым?
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27.10.2020 12:03 Відповісти
Украинский.. как тоже в школе учили с 1954 года ( ну т.е. я другого не знал). А что... Вот возьмут город ( если возьмут) переименуют ну и флаг в руки ( выучим новое название). Это равносильно что мы сейчас объявим Севастополь - его историческим названиям Ахтиар, ну и толку... Тут как говорится " не хвались идучи на рать , а хвались идучи с..." Его еще сначала нужно взять, что бы называть по свойски ( чего я им и желаю)"
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27.10.2020 12:28 Відповісти
Отличная новость!!! Это не со всякими вонючими предателями и русскими фриками ёшкаться!!!
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27.10.2020 11:41 Відповісти
И зачем? В Баку уже не справляется?
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27.10.2020 11:42 Відповісти
Думаю чисто политический шаг. "Почётное консульство" - это скорее всего какой-то небольшой частный дом, или офис в бизнес-центре каком. Не факт, что оно визы выдаёт.
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27.10.2020 11:48 Відповісти
Факт...не выдает...
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27.10.2020 11:50 Відповісти
ормянам на бутилці не йорзатися...
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27.10.2020 13:29 Відповісти
 
 