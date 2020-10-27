Название спецфонда "COVID-фонд" это "коммуникационный промах", - глава "Укравтодора" Кубраков

Руководитель Укравтодора Александр Кубраков заявил, что фонд борьбы с COVID-19 случайно получил свое название.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

В декабре 2019 года проводили секвестр бюджета и планировали выделить средства в отдельный фонд, "который удачно назвали COVID-фондом". Тогда планировалось, что 35 миллиардов получат из средств, которые "Газпром" в виде штрафов выплатил "Нафтогазу". Также планировали выделить стабилизационный фонд для экономики, который направлен на преодоление последствий коронакризиса не только в сфере здравоохранения, но и в экономике.

"На самом деле "Нафтогаз" перечислил 27-28 миллиардов в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 миллиардов. Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд", - пояснил Кубраков.

Отмечается, что в этом году строительство и ремонт дорог финансируется на 85 миллиардов гривен из трех источников: 31,5 миллиарда от Дорожного фонда, 19,3 миллиарда - деньги под госгарантии и 35 миллиардов с начала 2020 года анонсировали как "дополнительное бюджетное финансирование".

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