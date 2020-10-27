Название спецфонда "COVID-фонд" это "коммуникационный промах", - глава "Укравтодора" Кубраков
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Руководитель Укравтодора Александр Кубраков заявил, что фонд борьбы с COVID-19 случайно получил свое название.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
В декабре 2019 года проводили секвестр бюджета и планировали выделить средства в отдельный фонд, "который удачно назвали COVID-фондом". Тогда планировалось, что 35 миллиардов получат из средств, которые "Газпром" в виде штрафов выплатил "Нафтогазу". Также планировали выделить стабилизационный фонд для экономики, который направлен на преодоление последствий коронакризиса не только в сфере здравоохранения, но и в экономике.
"На самом деле "Нафтогаз" перечислил 27-28 миллиардов в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 миллиардов. Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд", - пояснил Кубраков.
Отмечается, что в этом году строительство и ремонт дорог финансируется на 85 миллиардов гривен из трех источников: 31,5 миллиарда от Дорожного фонда, 19,3 миллиарда - деньги под госгарантии и 35 миллиардов с начала 2020 года анонсировали как "дополнительное бюджетное финансирование".
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Вырвано из контекста...
ковидникам надо было говорить:
"Под теплый асхвальт автобанов закатывать будем !"
чтоб без иллюзий.....
ммне красивому и ЗЕльоному
Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался на заседании правительства об использовании средств фонда борьбы с коронавирусомРада разрешила брать деньги из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог. Всего фонд составляет 64,7 миллиарда гривен.
По состоянию на 1 июля из фонда уже распределили 19 млрд грн на такие направления:9 млрд грн направлены в фонд общеобязательного соцстрахования на случай безработицы. Из них - 4,7 млрд грн для выплаты помощи по частичной безработице, еще 4,3 млрд грн - на помощь по безработице;3 млрд грн - предусмотрено на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Из них: 650 млн грн - лабораторным подразделениям Министерства здравоохранения, а 2,3 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты медучреждениям.еще 2,5 млрд грн предусмотрено на помощь фонду соцстрахования;1,7 млрд грн - на оказание помощи гражданам, в частности, пенсионерам;2,7 млрд грн - на дополнительные выплаты военнослужащим и полицейским;100 млн грн предусмотрено для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких медучреждениям, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19;23,7 млн грн - финансирование мероприятий преодоления распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного внешнего независимого оценивания.
Кроме того, из фонда также одобрили распределение еще 45,7 млрд грн. Из них 35 млрд грн выделят на ремонт и реконструкцию дорог. Еще 7,8 млрд грн на доплаты медикам и 2,9 млрд грн - на закупки оборудования для приемных отделений опорных медучреждений в госпитальных округах.В июне Верховная Рада внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год и позволила использовать деньги из фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог.Верховная Рада отказалась поддержать программу действий Кабинета министров. Конституция предусматривает, что одобрение программы правительства дает ему иммунитет от увольнения на год. Кабмин Дениса Шмыгаля работает с 4 марта 2020 года
Название спецфонда "COVID-фонд" это "коммуникационный промах", - глава "Укравтодора" Кубраков ЧЕМ ВЫШЕ ВЗЛЕТИШЬ, ТЕМ БОЛЬНЕЕ ПАДАТЬ Опять сошлись, опять промах
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