Назва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що фонд боротьби з COVID-19 випадково отримав свою назву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
У грудні 2019 року проводили секвестр бюджету й планували виділити кошти в окремий фонд, "який вдало назвали COVID-фондом". Тоді планувалось, що 35 мільярдів отримають з коштів, які "Газпром" у вигляді штрафів виплатив "Нафтогазу". Також планували виділити стабілізаційний фонд для економіки, який спрямований на подолання наслідків коронакризи не тільки у сфері охорони здоровʼя, але й в економіці.
"Насправді "Нафтогаз" переказав 27-28 мільярдів до бюджету України, їх помістили у фонд, звідки нам сумарно видали 35 мільярдів. Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд", — пояснив Кубраков.
Зазначимо, що цього року будівництво і ремонт доріг фінансується на 85 мільярдів гривень з трьох джерел: 31,5 мільярда від Дорожнього фонду, 19,3 мільярда — гроші під держгарантії, і 35 мільярдів з початку 2020 року анонсували як "додаткове бюджетне фінансування".
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Вырвано из контекста...
ковидникам надо было говорить:
"Под теплый асхвальт автобанов закатывать будем !"
чтоб без иллюзий.....
ммне красивому и ЗЕльоному
Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался на заседании правительства об использовании средств фонда борьбы с коронавирусомРада разрешила брать деньги из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог. Всего фонд составляет 64,7 миллиарда гривен.
По состоянию на 1 июля из фонда уже распределили 19 млрд грн на такие направления:9 млрд грн направлены в фонд общеобязательного соцстрахования на случай безработицы. Из них - 4,7 млрд грн для выплаты помощи по частичной безработице, еще 4,3 млрд грн - на помощь по безработице;3 млрд грн - предусмотрено на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Из них: 650 млн грн - лабораторным подразделениям Министерства здравоохранения, а 2,3 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты медучреждениям.еще 2,5 млрд грн предусмотрено на помощь фонду соцстрахования;1,7 млрд грн - на оказание помощи гражданам, в частности, пенсионерам;2,7 млрд грн - на дополнительные выплаты военнослужащим и полицейским;100 млн грн предусмотрено для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких медучреждениям, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19;23,7 млн грн - финансирование мероприятий преодоления распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного внешнего независимого оценивания.
Кроме того, из фонда также одобрили распределение еще 45,7 млрд грн. Из них 35 млрд грн выделят на ремонт и реконструкцию дорог. Еще 7,8 млрд грн на доплаты медикам и 2,9 млрд грн - на закупки оборудования для приемных отделений опорных медучреждений в госпитальных округах.В июне Верховная Рада внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год и позволила использовать деньги из фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог.Верховная Рада отказалась поддержать программу действий Кабинета министров. Конституция предусматривает, что одобрение программы правительства дает ему иммунитет от увольнения на год. Кабмин Дениса Шмыгаля работает с 4 марта 2020 года
Название спецфонда "COVID-фонд" это "коммуникационный промах", - глава "Укравтодора" Кубраков ЧЕМ ВЫШЕ ВЗЛЕТИШЬ, ТЕМ БОЛЬНЕЕ ПАДАТЬ Опять сошлись, опять промах
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