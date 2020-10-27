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Назва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Назва спецфонду

Керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що фонд боротьби з COVID-19 випадково отримав свою назву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

У грудні 2019 року проводили секвестр бюджету й планували виділити кошти в окремий фонд, "який вдало назвали COVID-фондом". Тоді планувалось, що 35 мільярдів отримають з коштів, які "Газпром" у вигляді штрафів виплатив "Нафтогазу". Також планували виділити стабілізаційний фонд для економіки, який спрямований на подолання наслідків коронакризи не тільки у сфері охорони здоровʼя, але й в економіці.

"Насправді "Нафтогаз" переказав 27-28 мільярдів до бюджету України, їх помістили у фонд, звідки нам сумарно видали 35 мільярдів. Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд", — пояснив Кубраков.

Зазначимо, що цього року будівництво і ремонт доріг фінансується на 85 мільярдів гривень з трьох джерел: 31,5 мільярда від Дорожнього фонду, 19,3 мільярда — гроші під держгарантії, і 35 мільярдів з початку 2020 року анонсували як "додаткове бюджетне фінансування".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Та знаем...
Вырвано из контекста...
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27.10.2020 12:03
+20
то есть бабки которые "злачинный барыга" с "кулейвлобом" отобрали у зарвавшейся козломордии вы невь#бенно честные и прозрачные тупо спи#дили и распилили на дорогах?
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27.10.2020 12:05
+17
Полностью согласен. Фонд надо было назвать, ну к примеру "Фонд большой ЗЕлёный распил" или "Фонд большого ЗЕлёного воровства".
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27.10.2020 12:05
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27.10.2020 12:03 Відповісти
правильно !
ковидникам надо было говорить:
"Под теплый асхвальт автобанов закатывать будем !"
чтоб без иллюзий..... Название спецфонда "COVID-фонд" это "коммуникационный промах", - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 5549
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27.10.2020 12:11 Відповісти
Полностью согласен. Фонд надо было назвать, ну к примеру "Фонд большой ЗЕлёный распил" или "Фонд большого ЗЕлёного воровства".
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27.10.2020 12:05 Відповісти
Многа букав, "зекарман" короче и точнее.
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27.10.2020 12:17 Відповісти
Вместо "закрома Родины" - Зекраманы Уродины. Назва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 8073 А тим такииие мыши...
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27.10.2020 12:51 Відповісти
Фонд "На фсьо!"
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27.10.2020 12:19 Відповісти
"На фсьо ЗЕлене!"
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27.10.2020 12:30 Відповісти
Фсем мне красивому и ЗЕльоному Назва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 5616
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27.10.2020 12:40 Відповісти
то есть бабки которые "злачинный барыга" с "кулейвлобом" отобрали у зарвавшейся козломордии вы невь#бенно честные и прозрачные тупо спи#дили и распилили на дорогах?
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27.10.2020 12:05 Відповісти
Именно так, причем корректнее говорить "скомуниздили". Это стандартный термин, обозначающий воровство общественных (бюджетных) денег представителями избранного народа. Но особенно улыбнуло то, что гениальный сын Адама, прикрыв комуниздинг короновирусом, расслабился, и даже не подумал о том, что целевое назначение фонда тоже как-то придется подтверждать.
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27.10.2020 13:38 Відповісти
это даже не общественные деньги, это считай трофейные деньги, отобранные у наших врагов через суд, их нужно было показательно пустить за закупку вооружения чтобы вышло что рф проспонсировала истребление своих собственных ихтамнетов и раскачивать потом внутри рф этот факт как зраду преступно-*************.
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27.10.2020 14:15 Відповісти
Название спецфонда "COVID-фонд" это "коммуникационный промах", - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 8878
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27.10.2020 12:05 Відповісти
Дороги надо строить, чтоб покойников легко было возить на кладбище! Название спецфонда "COVID-фонд" это "коммуникационный промах", - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 6175
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27.10.2020 12:05 Відповісти
Вот сволота. В этот фонд деньги перечисляли все госучреждения. Поснимали все надбавки. голые оклады . Люди получали по 4000 грн. Вот сволота.
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27.10.2020 12:06 Відповісти
Как фонд вы назовете, так туда он и поплывет.
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27.10.2020 12:06 Відповісти
Насправді фонд поплив по кишенях. Тому "як ви фонд не називайте - він в кишені попливе".
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27.10.2020 12:22 Відповісти
Да Фонд "Бьіло ваше, стало наше", бьіло бьі правдивее.
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27.10.2020 12:07 Відповісти
Назва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 2077Довічне ув'язнення за корупцію
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27.10.2020 12:18 Відповісти
Вопрос номер 6 - Как мы назовем фонд с которого я украду деньги?
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27.10.2020 12:31 Відповісти
1 июля 2020
Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался на заседании правительства об использовании средств фонда борьбы с коронавирусомНазва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 3717Рада разрешила брать деньги из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог. Всего фонд составляет 64,7 миллиарда гривен.
По состоянию на 1 июля из фонда уже распределили 19 млрд грн на такие направления:9 млрд грн направлены в фонд общеобязательного соцстрахования на случай безработицы. Из них - 4,7 млрд грн для выплаты помощи по частичной безработице, еще 4,3 млрд грн - на помощь по безработице;3 млрд грн - предусмотрено на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Из них: 650 млн грн - лабораторным подразделениям Министерства здравоохранения, а 2,3 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты медучреждениям.еще 2,5 млрд грн предусмотрено на помощь фонду соцстрахования;1,7 млрд грн - на оказание помощи гражданам, в частности, пенсионерам;2,7 млрд грн - на дополнительные выплаты военнослужащим и полицейским;100 млн грн предусмотрено для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких медучреждениям, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19;23,7 млн грн - финансирование мероприятий преодоления распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного внешнего независимого оценивания.
Кроме того, из фонда также одобрили распределение еще 45,7 млрд грн. Из них 35 млрд грн выделят на ремонт и реконструкцию дорог. Еще 7,8 млрд грн на доплаты медикам и 2,9 млрд грн - на закупки оборудования для приемных отделений опорных медучреждений в госпитальных округах.В июне Верховная Рада внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год и позволила использовать деньги из фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог.Верховная Рада отказалась поддержать программу действий Кабинета министров. Конституция предусматривает, что одобрение программы правительства дает ему иммунитет от увольнения на год. Кабмин Дениса Шмыгаля работает с 4 марта 2020 года

Название спецфонда "COVID-фонд" это "коммуникационный промах", - глава "Укравтодора" Кубраков ЧЕМ ВЫШЕ ВЗЛЕТИШЬ, ТЕМ БОЛЬНЕЕ ПАДАТЬ Опять сошлись, опять промах
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27.10.2020 12:53 Відповісти
Уряд передав 62 млн для лікування онкохворих на ремонт доріг

Кабінет Міністрів передав 61,55 млн грн, передбачених у 2020 році МОЗ за програмою вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, "Укравтодору" для покращення стану доріг загального значення у Львівській області, мовиться в розпорядженні уряду від 21 жовтня
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27.10.2020 12:10 Відповісти
Ковід, онкохворі, Кому доля, той відмучиться раніше за інших. А дороги потрібні усім. Так що правильно -- треба було вже давно побудувати дороги, як у Білорусі. А народу ніколи не вгодиш: голодні менше страйкують, ніж ситі.
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27.10.2020 12:37 Відповісти
когда бабло пилил название было удачно, когда стали спрашивать, "где деньги, Зин?", стал вилять опой
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27.10.2020 12:10 Відповісти
https://youtu.be/FPiqKxerfzI

Как я сидел! Золотой телёнок Назва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 4324
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27.10.2020 13:22 Відповісти
Какой ковид, когда есть он.
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27.10.2020 12:12 Відповісти
А какое отношение к наименованиям госфондов имеет автодор? Он что ли его создавал?
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27.10.2020 12:13 Відповісти
))))))))))))
Ой сук, ещё не скоро что будет нормальное ...
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27.10.2020 12:14 Відповісти
Назва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 8854
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27.10.2020 12:16 Відповісти
Все "построенные" на эти деньги дороги ведут в ад.
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27.10.2020 12:18 Відповісти
Чо он чешет ,в декабре 2019 про вирус ещё никто не знал кроме ВОЗ ,🤫🙄🤔🤦😂😂🧟
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27.10.2020 12:21 Відповісти
Правильно говорит, а бюджет Украины- это личные деньги коррупционеров и олигархов.
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27.10.2020 12:27 Відповісти
ковид-фонд - это и есть дорожный фонд. "ковид = "автошляхи.
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27.10.2020 12:49 Відповісти
Ковидорбуд
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27.10.2020 12:56 Відповісти
а Бог не фраер- на чем хотели попиариться на том и покарал, как с 5 вопросникам нашего МАО -ЗЕ-ВДУВАНА
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27.10.2020 12:52 Відповісти
Ну да. Неудачные названия - единственная проблема зеленой слизи.
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27.10.2020 13:19 Відповісти
Как же зае..ли эти зеленые ублюдки.. Похоже Преображенский поставил на поток свои операции
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27.10.2020 13:21 Відповісти
Правильнее было бы «Дерибан-откат-но-не-про-твоё-свинное-рыло-фонд».
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27.10.2020 13:50 Відповісти
Нагло тащат государственные деньги на личные нужды. Даже не переименовали воровскую контору. Так и оставили "Дорожный фонд". Ну правильно, а чего стесняться. Все равно во всем барыга будет виноват.
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27.10.2020 13:51 Відповісти
изворотливые твари
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27.10.2020 15:13 Відповісти
Та да, надо было «Дорогу ковиду»
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27.10.2020 17:42 Відповісти
 
 