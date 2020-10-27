Дебиторская задолженность Минобороны составляет 9,3 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По состоянию на 31 августа 2020 дебиторская задолженность Министерства обороны Украины составляла 9,3 млрд грн, из которой просроченная - 2,4 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Министерства обороны в Кабинет Министров Украины, который обнародовала экспертная организация StateWatch.
В письме также говорится о том, что по состоянию на 31 августа 2020 из общей суммы просроченной дебиторской задолженности работы фактически выполнены на общую сумму 417,2 млн грн, продолжается согласование договорной цены и осуществляется документальное их оформления.
В Минобороны отмечают, что во всех случаях несоблюдения поставщиками продукции и исполнителями работ взятых обязательств, Министерством обороны ведется претензионно-исковая работа и принимаются меры по применению штрафных санкций, предусмотренных условиями договоров и государственных контрактов.
Кроме того, в течение августа 2020 Министерством обороны было получено на условиях авансирования предметы закупки и погашена дебиторская задолженность на общую сумму 414,1 млн грн, в том числе:
198,5 млн грн - продукция (работы, услуги) получены в сроки, определенные условиями договоров и государственных контрактов.
215,6 млн грн - поставка продукции (выполнения работ, оказания услуг) проведена раньше сроков, на которые предоставлялся аванс.
Также в течение августа предприятиями-должниками была поставлена продукция (выполнение работ, предоставление услуг) в счет погашения просроченной задолженности прошлых периодов на сумму 40,5 млн грн.
На официальном сайте Минобороны среди компаний, которые не вовремя осуществляют поставку ведомству товаров и услуг, числятся 97 предприятий.
Пожалуйста, подождите...
Порадіємо за асфальтові заводи Коломойського, Юзіка та тата нашої першої леді!
Зе влада хоче обанкротити ЗСУ ?
Теперь в бюджете страны не хватает денег ни на что, а остатки средств полоумный презЕдент , с маниакальным упорством тратит на дороги, которые после ремонта тут же разбиваются перегруженными фурами.
Это потому что кожен з 73% президент, кожен голоснул париколу, кожен зробив це разом, и только теперь на местных выборах одумался и дал партии клоуна 7,3%.