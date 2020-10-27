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Дебиторская задолженность Минобороны составляет 9,3 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дебиторская задолженность Минобороны составляет 9,3 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

По состоянию на 31 августа 2020 дебиторская задолженность Министерства обороны Украины составляла 9,3 млрд грн, из которой просроченная - 2,4 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Министерства обороны в Кабинет Министров Украины, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В письме также говорится о том, что по состоянию на 31 августа 2020 из общей суммы просроченной дебиторской задолженности работы фактически выполнены на общую сумму 417,2 млн грн, продолжается согласование договорной цены и осуществляется документальное их оформления.

Дебиторская задолженность Минобороны составляет 9,3 млрд грн, - StateWatch 01

В Минобороны отмечают, что во всех случаях несоблюдения поставщиками продукции и исполнителями работ взятых обязательств, Министерством обороны ведется претензионно-исковая работа и принимаются меры по применению штрафных санкций, предусмотренных условиями договоров и государственных контрактов.

Кроме того, в течение августа 2020 Министерством обороны было получено на условиях авансирования предметы закупки и погашена дебиторская задолженность на общую сумму 414,1 млн грн, в том числе:

198,5 млн грн - продукция (работы, услуги) получены в сроки, определенные условиями договоров и государственных контрактов.
215,6 млн грн - поставка продукции (выполнения работ, оказания услуг) проведена раньше сроков, на которые предоставлялся аванс.

Также в течение августа предприятиями-должниками была поставлена ​​продукция (выполнение работ, предоставление услуг) в счет погашения просроченной задолженности прошлых периодов на сумму 40,5 млн грн.

На официальном сайте Минобороны среди компаний, которые не вовремя осуществляют поставку ведомству товаров и услуг, числятся 97 предприятий.

Читайте: Более 50 совместных мероприятий проведут оборонные ведомства Украины и Германии в следующем году, - Минобороны

Автор: Богдан Гуньковський
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Закатаємо все в асфальт, аби не на оборону.
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27.10.2020 12:17 Ответить
Кабмін передав на дороги 62 мільйони із програми МОЗ по онкозахворюванням.
Порадіємо за асфальтові заводи Коломойського, Юзіка та тата нашої першої леді!
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27.10.2020 12:17 Ответить
13 жовт. 2020 р. - Після завершення реконструкції, за словами лікарів, нарешті з'явиться ... інституті раку, в ремонт якого корпорація «Рошен» вклала 50 мільйонів ... Співпраця компанії Roshen з Національним інститутом раку ... проводячи унікальні операції по трансплантації кісткового мозку
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27.10.2020 12:30 Ответить
По состоянию на 31 августа 2020 дебиторская задолженность Министерства обороны Украины составляла 9,3 млрд грн, из которой просроченная - 2,4 млрд грн. Источник: https://censor.net/ru/n3227322

Зе влада хоче обанкротити ЗСУ ? Дебиторская задолженность Минобороны составляет 9,3 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4408
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27.10.2020 12:26 Ответить
Скажем спасибо обманутым вкладчикам в зе-аферу 2019 года за их выбор.
Теперь в бюджете страны не хватает денег ни на что, а остатки средств полоумный презЕдент , с маниакальным упорством тратит на дороги, которые после ремонта тут же разбиваются перегруженными фурами.
Это потому что кожен з 73% президент, кожен голоснул париколу, кожен зробив це разом, и только теперь на местных выборах одумался и дал партии клоуна 7,3%.
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27.10.2020 12:26 Ответить
 
 