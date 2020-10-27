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Словакия за несколько недель хочет протестировать на COVID-19 все население

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Словакия за несколько недель хочет протестировать на COVID-19 все население

В Словакии власти собираются провести тесты на коронавирус всем жителям страны - в эти и следующие выходные. Население страны составляет около 5,5 миллиона человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на словацкий портал Aktuality.

Речь идет обо всех гражданах Словакии, которые старше 10 лет.

Для такого общенационального тестирования планируется отвести две следующие субботы и два следующих воскресенья. Соответствующее решение принял в 26 октября кризисный штаб страны.

В Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира.

Отметим, с 24 октября по 1 ноября власти этой страны ввели комендантский час.

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Топ комментарии
+2
В нас теж би не завадило.
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27.10.2020 12:40
+2
А у нас самый низкий уровень тестирования в Европе, стоимось платного зашкальная для половины населения. Зато мы строим дороги. Эти дороги строятся на трупах.
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27.10.2020 12:56
+2
Комендантский час с 1-5 утра

закупили 13 млн тестов на двойное тестирование - проведут два раза
ВСЕ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА - люди не платят за тесты
( АУ , как там фонд Зеленского на 65 млрд для борьбы с короной? Даже ИВЛ НЕ КУПИЛИ)
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27.10.2020 14:17
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В нас теж би не завадило.
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27.10.2020 12:40 Ответить
Фирма жены Степанова такое не потянет, поэтому у нас такого не будет... Словакия за несколько недель хочет протестировать на COVID-19 все население - Цензор.НЕТ 5817
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27.10.2020 12:47 Ответить
и шо!? ну протестировали, 2 миллиона зараженных. Дальше что?
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27.10.2020 15:16 Ответить
После этого окажется что заболевших 80 процентов.
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27.10.2020 12:48 Ответить
А у нас самый низкий уровень тестирования в Европе, стоимось платного зашкальная для половины населения. Зато мы строим дороги. Эти дороги строятся на трупах.
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27.10.2020 12:56 Ответить
Пилотные тесты уже прошли в Бардееве и Ораве В пятницу субботу воскресенье

Даже премьер там находился,
Брифинги в прямом эфире каждый вечер
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27.10.2020 14:14 Ответить
Комендантский час с 1-5 утра

закупили 13 млн тестов на двойное тестирование - проведут два раза
ВСЕ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА - люди не платят за тесты
( АУ , как там фонд Зеленского на 65 млрд для борьбы с короной? Даже ИВЛ НЕ КУПИЛИ)
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27.10.2020 14:17 Ответить
Школы и магазины все закрыты , кроме банков , продуктовых и аптек
Для пенсионеров старше 65 сделали Часы посещения вроде с 9-11утра. Других в это время не пускают , чтобы не заражать пожилых
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27.10.2020 14:20 Ответить
и это в стране которая по природным ресурсам черноземам по сравнению с нами круглый ноль
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27.10.2020 14:25 Ответить
На 5,5 млн жителей ( как Киев с окрестностями)- 5 крупнейших современных автозаводов - готовят Порш Ягуар, Туарег, Ауди 7-8 и т д
3-6 % ГОДОВЫХ на недвижимость и авто
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27.10.2020 14:29 Ответить
и я о том же. люди созедают а не воруют
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27.10.2020 17:13 Ответить
Молодцы! Думаю даже, что у них все получится в отличии от некоторых.
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27.10.2020 15:05 Ответить
 
 