УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3747 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордоном Коронавірус і карантин
1 168 12
карантин (16095) Словаччина (545) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Словаччина за кілька тижнів хоче протестувати на COVID-19 усе населення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Словаччина за кілька тижнів хоче протестувати на COVID-19 усе населення

У Словаччині влада має намір провести тести на коронавірус усім жителям країни - в ці та наступні вихідні. Населення країни становить близько 5,5 мільйона осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на словацький портал Aktuality.

Ідеться про всіх громадян Словаччини, яким понад 10 років.

Для такого загальнонаціонального тестування планують відвести дві наступні суботи і дві наступні неділі. Відповідне рішення прийняв 26 жовтня кризовий штаб країни.

У Словаччині вважають, що в разі успіху цим прикладом можуть скористатися інші країни світу.

Зазначимо, з 24 жовтня по 1 листопада влада цієї країни ввела комендантську годину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Назва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
В нас теж би не завадило.
показати весь коментар
27.10.2020 12:40
+2
А у нас самый низкий уровень тестирования в Европе, стоимось платного зашкальная для половины населения. Зато мы строим дороги. Эти дороги строятся на трупах.
показати весь коментар
27.10.2020 12:56
+2
Комендантский час с 1-5 утра

закупили 13 млн тестов на двойное тестирование - проведут два раза
ВСЕ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА - люди не платят за тесты
( АУ , как там фонд Зеленского на 65 млрд для борьбы с короной? Даже ИВЛ НЕ КУПИЛИ)
показати весь коментар
27.10.2020 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В нас теж би не завадило.
показати весь коментар
27.10.2020 12:40 Відповісти
Фирма жены Степанова такое не потянет, поэтому у нас такого не будет... Словакия за несколько недель хочет протестировать на COVID-19 все население - Цензор.НЕТ 5817
показати весь коментар
27.10.2020 12:47 Відповісти
и шо!? ну протестировали, 2 миллиона зараженных. Дальше что?
показати весь коментар
27.10.2020 15:16 Відповісти
После этого окажется что заболевших 80 процентов.
показати весь коментар
27.10.2020 12:48 Відповісти
А у нас самый низкий уровень тестирования в Европе, стоимось платного зашкальная для половины населения. Зато мы строим дороги. Эти дороги строятся на трупах.
показати весь коментар
27.10.2020 12:56 Відповісти
Пилотные тесты уже прошли в Бардееве и Ораве В пятницу субботу воскресенье

Даже премьер там находился,
Брифинги в прямом эфире каждый вечер
показати весь коментар
27.10.2020 14:14 Відповісти
Комендантский час с 1-5 утра

закупили 13 млн тестов на двойное тестирование - проведут два раза
ВСЕ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА - люди не платят за тесты
( АУ , как там фонд Зеленского на 65 млрд для борьбы с короной? Даже ИВЛ НЕ КУПИЛИ)
показати весь коментар
27.10.2020 14:17 Відповісти
Школы и магазины все закрыты , кроме банков , продуктовых и аптек
Для пенсионеров старше 65 сделали Часы посещения вроде с 9-11утра. Других в это время не пускают , чтобы не заражать пожилых
показати весь коментар
27.10.2020 14:20 Відповісти
и это в стране которая по природным ресурсам черноземам по сравнению с нами круглый ноль
показати весь коментар
27.10.2020 14:25 Відповісти
На 5,5 млн жителей ( как Киев с окрестностями)- 5 крупнейших современных автозаводов - готовят Порш Ягуар, Туарег, Ауди 7-8 и т д
3-6 % ГОДОВЫХ на недвижимость и авто
показати весь коментар
27.10.2020 14:29 Відповісти
и я о том же. люди созедают а не воруют
показати весь коментар
27.10.2020 17:13 Відповісти
Молодцы! Думаю даже, что у них все получится в отличии от некоторых.
показати весь коментар
27.10.2020 15:05 Відповісти
 
 