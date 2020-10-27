Словаччина за кілька тижнів хоче протестувати на COVID-19 усе населення
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У Словаччині влада має намір провести тести на коронавірус усім жителям країни - в ці та наступні вихідні. Населення країни становить близько 5,5 мільйона осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на словацький портал Aktuality.
Ідеться про всіх громадян Словаччини, яким понад 10 років.
Для такого загальнонаціонального тестування планують відвести дві наступні суботи і дві наступні неділі. Відповідне рішення прийняв 26 жовтня кризовий штаб країни.
У Словаччині вважають, що в разі успіху цим прикладом можуть скористатися інші країни світу.
Зазначимо, з 24 жовтня по 1 листопада влада цієї країни ввела комендантську годину.
Топ коментарі
+2 Ksenia VB
показати весь коментар27.10.2020 12:40
+2 Radoslav Sikorsky
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+2 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар27.10.2020 14:17
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Даже премьер там находился,
Брифинги в прямом эфире каждый вечер
закупили 13 млн тестов на двойное тестирование - проведут два раза
ВСЕ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА - люди не платят за тесты
( АУ , как там фонд Зеленского на 65 млрд для борьбы с короной? Даже ИВЛ НЕ КУПИЛИ)
Для пенсионеров старше 65 сделали Часы посещения вроде с 9-11утра. Других в это время не пускают , чтобы не заражать пожилых
3-6 % ГОДОВЫХ на недвижимость и авто