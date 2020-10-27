РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5212 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
4 444 56
ВОЗ (773) карантин (16730) школа (2886) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Закрытие школ неэффективно для борьбы с пандемией коронавируса, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Закрытие школ неэффективно для борьбы с пандемией коронавируса, - ВОЗ

Закрытие школ является неэффективным в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом в Twitter сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Цензор.НЕТ.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим влиянием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Клюге добавил, что дети и подростки должны участвовать в принятии решений, поступающих на фоне всплеска COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекратите политизацию пандемии COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
что, серьезно?? А я то думаю, почему я сидя и работая дома, передвигаясь только на своей машине, соблюдая все меры (маска, дезинфекция, дистанция итд) исключив все контакты с внешним миром - уже третий раз за 2 месяца болею непонятно чем (непонятные симптомы) т.к. старший сын пошёл в первый клас и постоянно сам болеет и нам таскает, в классе через одного с соплями или кашлем! Я бы ещё понял там старшие классы но мелких на***я мучить? Они там в основном играют и апликации лепят и мелкую часть времени - учатся считать и читать, т.е. то, что ребёнок в 7 лет УЖЕ должен уметь, если у ребенка есть родители (а не сожители с такойже фамилией) и вы не выращиваете имбицила намеренно. И не надо рассказывать о работе итд итп оправдания этого бреда.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:49
+7
Ок. Ладно. Я тоже приведу статистику.
Швеция на 22 октября - маски не носят - 1 смерть от ковид.
Украина на 22 октября - маски в подавляющем большинстве носят - 121 смерть от ковид.
Ну так в какой стране гора трупов, уважаемый?))
Посчитаем еще через полгодика - год, ОК?
Беларусь надо смотреть не статистику. Надо смотреть на улицы и каналы оппо-СМИ. Смотрим. Выборы были 9 августа, так? Уже сразу после оглашения результатов они начали МАССОВО выходить на демонстрации - по 100тыс. чел. Без всяких социальных дистанций. И масок в большинстве тоже. Инкубационный период 2 недели, так?
Внимание: а почему нет репортажей от их оппо-СМИ, той же Нексты, от хакеров и прочих небезразличных которые даже личные данные омона умудрились добыть о:
- очередях скорых у больниц (а такое хрен скроешь)
- миллионах заболевших которые сидят по домам и болеют - а не сотнями тысяч продолжают вот уже третий месяц выходить на улицы
- исповедей паталогоанатомов о тысячах трупов от ковид которые власти скрывают
Где вот это вот все? Где все эти свидетельства? Хрен их скроешь в современном мире, когда достаточно сфоткать очередь из скорых на смартфон и отправить на оппо-канал а дальше он сделает остальное?
Нету.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:06
+6
Все вірно, але в нас легше закрити всі школи, ніж один галімий ресторан.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Расскажите это г-ну Степанову, и еще г-ну Ляшко.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:39 Ответить
У всьому світові вводять обмеження в зв*язку з тз пандемією віруса корони головного мозку.
Ти рахуєш що там також погано попрацювала команда Зеленського?
показать весь комментарий
27.10.2020 12:44 Ответить
Швеция. Беларусь.
И в этих странах гор трупов не наблюдается.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:47 Ответить
Швеция-гора трупов 6 тысяч,или 586 на миллион.
Украина примерно 6700,или 151 на миллион...
Беларусвкой свтатистике в нынешних условиях можно верить так же,как и **********
так о чем ты кацапа,поешь?купи вон лучше маску от 5ж...недорого Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1572

Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5836
показать весь комментарий
27.10.2020 12:58 Ответить
Ок. Ладно. Я тоже приведу статистику.
Швеция на 22 октября - маски не носят - 1 смерть от ковид.
Украина на 22 октября - маски в подавляющем большинстве носят - 121 смерть от ковид.
Ну так в какой стране гора трупов, уважаемый?))
Посчитаем еще через полгодика - год, ОК?
Беларусь надо смотреть не статистику. Надо смотреть на улицы и каналы оппо-СМИ. Смотрим. Выборы были 9 августа, так? Уже сразу после оглашения результатов они начали МАССОВО выходить на демонстрации - по 100тыс. чел. Без всяких социальных дистанций. И масок в большинстве тоже. Инкубационный период 2 недели, так?
Внимание: а почему нет репортажей от их оппо-СМИ, той же Нексты, от хакеров и прочих небезразличных которые даже личные данные омона умудрились добыть о:
- очередях скорых у больниц (а такое хрен скроешь)
- миллионах заболевших которые сидят по домам и болеют - а не сотнями тысяч продолжают вот уже третий месяц выходить на улицы
- исповедей паталогоанатомов о тысячах трупов от ковид которые власти скрывают
Где вот это вот все? Где все эти свидетельства? Хрен их скроешь в современном мире, когда достаточно сфоткать очередь из скорых на смартфон и отправить на оппо-канал а дальше он сделает остальное?
Нету.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:06 Ответить
короче,сказать тебе нечего.и статистику твой длинный бред опровергнуть не в состоянии Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2023.
пробуешь сравнивать теплое с мягким да еще кого то убедить.но кроме кацапни-никто не ведется.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:23 Ответить
Как обычно. Нечего ответить по существу = оппонент москаль / кацап.
Я могу сказать Вам только одну вещь, уважаемый адепт коронаистерии:
- сидите дома в маске
показать весь комментарий
27.10.2020 14:24 Ответить
так уж повелось в этом мире...где какая фигня творрится-обязательно это москаль.так шо не обижайся-такова ваша доля,которую вы сами и выбираете. Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2196
а вот советы давать не надо...ибо непрошеные
показать весь комментарий
27.10.2020 14:48 Ответить
Сильно напоминает что-то вроде:
"2+2 = 4 а не 5"!!
Фуууу москаль!!!! 2+2=5)))
Впрочем согласен, обижаться последнее дело. Я смеюсь. Когда человеку просто предлагаешь усомниться в честности украинского политика / чиновника а в ответ слышишь что-то вроде "Они не врут!!!! Ты москаль!!!".... в общем смешно.
И насчет советов ты прав.
Jedem das seine, в общем.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:55 Ответить
Да, еще.
Интересно... а наши адепты того что в подъездах ссут исключительно москали...
У них если... извиняюсь... не стоит, то это тоже москали виноваты?)))))
показать весь комментарий
27.10.2020 14:57 Ответить
если не стоит-значит жена кацапка.адназначна Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 10
показать весь комментарий
27.10.2020 15:25 Ответить
. А кто может жениться на кацапке? Правильно - только кацап)))

Кстати: на кацапском тоже может говорить только кацап, Гыг, у меня для Вас плохие новости...)))
показать весь комментарий
27.10.2020 15:31 Ответить
не,еще малоросы могут...а от кислых щей у кого стоять будет?отож...
а кацапские новости меня не интересуют Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4536.
бо брешуть
показать весь комментарий
27.10.2020 15:36 Ответить
"Everybody lies" (c). Того же Ляшко возьми, который прямым текстом говорил в самом начале: "мол все эти запреты в парках и мытье улиц - это шоб люди боялись". Но большинство продолжает ему верить. Ему и ему подобным...эх.
Я, кстати, ссылался на беларусский оппо-канал Некста. Который собственно и является основным рупором их революции, а находится в Польше. Так что тут мимо в плане русских новостей.
А знаешь что больше всего бесит? Вот сейчас? Я скажу.
Когда (!!!) строится жилой квартал, НИКТО не требует от застройщика выполнения соц. обязательств. Никто. А по закону они есть. Пока - есть. Все молча записываются в еще советскую поликлинику (которую ратующий за европейскость застройщик отчего- то забыл построить, хотя нормы требуют, а в Европе превыше всего закон).
Но когда приходит... даже не чума, но респираторка с уровнем смертности ниже гриппа... ооооо, вот тут все кричат "ааааа мы все умрем". Чтож не раньше-то???
показать весь комментарий
27.10.2020 15:45 Ответить
Стоко много буков....Ну тот чиновник баран, думает во всех странах в школах как в Европе...а ты? Как вообще можно что то советовать и решать без учёта условий? Если в Европе классов больше 15 чел не бывает а у нас меньше 25? И площади классов. Просто посчитай какой площади должен быть класс на 30учеников для соблюдения требований
показать весь комментарий
27.10.2020 16:26 Ответить
Ну... извини, односложные фразы разучился еще в детском возрасте строить.
А почему у нас не меньше 25? Не потому ли что социальные обязательства о которых я говорю еще и школ касаются?
Но всем плевать... так шо теперь... расплата...
А на предмет ограничений в школах... не - ты прав. Лучше сидеть дома. Ну чтоб иммунитет убить окончательно и потом погибнуть от банального гриппа.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:34 Ответить
Ну и как сидя дома можно прибить иммунитет? Тем более от гриппа,который свежеежегодный? У Скобеевой в стажерах или Соловьева?
И да, Украина никогда не была социально направленным государством и станет им не скоро
показать весь комментарий
27.10.2020 16:50 Ответить
(Вздыхает). Неоригинально - на предмет москаля.
Тем, что ты испытываешь недостаток солнца (витамина Д, для начала), воздуха, физической активности. А также не подвергаешь свой организм минимальным дозам всевозможных агресивных факторов внешней среды. Он не учится бороться с вирусами.
Итог предсказуем.
Это если по-простому. Благо в интернете масса соотв. литературы.
Социально направленным его делают люди, его населяющие. Или НЕ делают, а потом воют о последствиях.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:58 Ответить
вот вроде все правильно понимаешь Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4187.а ***** обнуляешь...печалька
показать весь комментарий
27.10.2020 17:20 Ответить
Открою страшную тайну: это несколько затрунительно сделать, будучи гражданином и патриотом Украины (иногда мыслящим несколько нестандартно... не без этого).
показать весь комментарий
27.10.2020 17:21 Ответить
Блин, ну ты гонишь😁 какие солнечные ванны в школе? Вместе со свежим воздухом...а на тему государства....ну считай не повезло тебе...родился то ли не в то время, то ли не в той стране. Истории не известен факт успешной социальной революции... Только эволюция.... а это поколения и не одно
показать весь комментарий
27.10.2020 17:31 Ответить
Гоню, гоню. По пути в школу, из школы, на переменах на улице, во время занятий физ-рой... всего этого не существует))).
Заметь, я еще говорил о минимальном воздействии внешней агрессивной среды. Это важно. Потому как... получая небольшие дозы всевозможных вирусов и бактерий организм (иммунитет) учится с ними бороться. Выйдя из стерильности дома в относительно агрессивную среду улицы... в общем имеешь то что имеешь.
Пока не известен. Признаю. И что? Складываем лапки и молча смотрим на произвол? Бездействие - преступно.
Т.к. кроме эволюции есть такая штука как деградация.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:54 Ответить
Тю..а кто мешает после работы ребенка за руку и на пару часов на улицу? Диванный синдром?
показать весь комментарий
27.10.2020 18:57 Ответить
Мне - никто. Но я ж не только за себя радею...
Но слышал бы ты, сколько я выслушал по этому поводу... от поклонников "аааааааааа мы все умрем (спойлер: конечно умрете) выводите детей на улицу без масок вусех позаражаете, сами заразитесь сдохните трупы некому выносить аааааа".
Ты просто недооцениваешь силу людского страха.
показать весь комментарий
28.10.2020 09:42 Ответить
Ну слава богу що вже наші рідненькі українці починають прозрівати. Бо вірус корони головного мозку це дуже і дуже небезпечна річ )))
показать весь комментарий
27.10.2020 13:32 Ответить
Та що ж це таке, шановне панство??? То ти Вася, то ти не Вася - ви вже там якось визначайтеся, не дуже вельми шановний мною ВОЗ
показать весь комментарий
27.10.2020 12:41 Ответить
Сегодня эффективно, завтра неэффективно, послезавтра опять эффективно...
Эфиоп нашёл ромашку.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:44 Ответить
Тедрос не Ефіом а Ерітреєць. Ось, погляньте як там живуть, і він нами фактично керує:Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 33
показать весь комментарий
27.10.2020 15:28 Ответить
Все вірно, але в нас легше закрити всі школи, ніж один галімий ресторан.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:46 Ответить
что, серьезно?? А я то думаю, почему я сидя и работая дома, передвигаясь только на своей машине, соблюдая все меры (маска, дезинфекция, дистанция итд) исключив все контакты с внешним миром - уже третий раз за 2 месяца болею непонятно чем (непонятные симптомы) т.к. старший сын пошёл в первый клас и постоянно сам болеет и нам таскает, в классе через одного с соплями или кашлем! Я бы ещё понял там старшие классы но мелких на***я мучить? Они там в основном играют и апликации лепят и мелкую часть времени - учатся считать и читать, т.е. то, что ребёнок в 7 лет УЖЕ должен уметь, если у ребенка есть родители (а не сожители с такойже фамилией) и вы не выращиваете имбицила намеренно. И не надо рассказывать о работе итд итп оправдания этого бреда.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:49 Ответить
Раз ты два месяца сидишь дома... и еще наверняка сидел весной...
Постоянно в маске, перчатках, заливаешь себя антисептиками...
То вполне вероятно ты настолько угробил свой иммунитет, что он не в состоянии справляться с минимальными дозами банального гриппа или ОРВИ которые ты мог подцепить к примеру в лифте или на лестничной площадке (по пути из квартиры к личному авто).
У сына, вполне вероятно, та же хрень. Несформированный / угробленный иммунитет.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:03 Ответить
какой угробленный иммунитет? какой лифт? кто тебе сказал, что я сижу дома два (и более) месяцев, если я живу в частном доме и на улице каждый день а если погода позволяет - постоянно на природе или на выезде с детьми. Хватит заливать себя "антисептиками" внутрь и фантазировать то чего нет! Школа и очень непонятные* простуды - прямая связь ибо ранее ничем подобным никогда не болели. Какой смысл с карантинных мер если дети в школу (и обратно) носят что угодно, без контроля. Я ещё понимаю старшеклассников, там есть понимание о маске итд но мелким детям обязательно гербарии сидеть лепить сейчас? (в холодных неотапливамых классах)
показать весь комментарий
27.10.2020 23:56 Ответить
тебе кацапа ,не грозит .даже мойка туалетов на мкс.бо скоро отцепят вместе с кацапней,нужниками и дырками в общивке.
и приводнят где нить в тихом океане Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 597.шоб по пузырькам определить ,где травит
показать весь комментарий
27.10.2020 13:05 Ответить
Кацапы. Кацапы повсюду...
Гыг. Я там Вам вопросик задал. Ответьте, а?)))
показать весь комментарий
27.10.2020 15:04 Ответить
Как быстро меняются установки ВОЗ.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:06 Ответить
"Складності перекладу"
показать весь комментарий
27.10.2020 14:04 Ответить
Вопрос на логику - Человеку получившему положительный тест на Ковид слезами залило глаза и он ничего не видя шагнул на красный свет светофора.От чего погиб сей несчастный?
показать весь комментарий
27.10.2020 13:12 Ответить
Ну ясне діло, шо тут взагалі думати, від Ковіду помер!
показать весь комментарий
27.10.2020 15:17 Ответить
На фб місцевий розказував випадок: батько його товариша (людині 97 років) отримав позитивний тест - для чогось його тестували (хіба що, як вразливу категорію). Через скількись днів (чи 11, чи 18) роблять повторний тест - негативний. Через 2 місяці цей чоловік потрапляє до лікарні з зовсім іншими проблемами (він не уточнював) і помер. У свідоцтві про смерть написали - від ковіду.
Він пиатє - ЯК ?
Отак.
показать весь комментарий
28.10.2020 01:10 Ответить
Так, нехай ходять у школи, бо вдома вони геть одічають.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:16 Ответить
Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2251
показать весь комментарий
27.10.2020 14:08 Ответить
типу колективний імунітет виробляти,школяр приносить додому ковід і вся сім'я потім мужньо його долає..
показать весь комментарий
27.10.2020 13:41 Ответить
Та по всякому бывает. Масса случаев, когда в семье болеют не все при постоянном контакте.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:06 Ответить
Саме зле коли в сімї є "дежурний" хворий - перше дитина хворіла, а як виздоровіла то маму цепануло. А потім, через тиждень і тата... Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7597
показать весь комментарий
27.10.2020 15:19 Ответить
У нас было летом. Бактериальная пневмония. Дочь (лечили в больнице, там было сложно). Потом жена (дома все время, чуть полегче но все равно).
Мы никак не ограничивались даже спали вместе. Сын в другой комнате но там он только спал.
В результате ... заболели только они. Хотя передается воздушно-капельным.
Вопрос иммунитета. Если сидеть дома... то он не сформируется...
показать весь комментарий
27.10.2020 15:26 Ответить
саме так у нас було..тільки не маму цепануло а тата..
показать весь комментарий
27.10.2020 17:02 Ответить
Вы хоть одну публикацию, похожую на научное исследование, про цепочку распространения опубликуйте для начала. Даже с округлением к 10% и тогда поговорим про эффективность.
Пока же есть только очередное подтверждение несостоятельности ВОЗ или ее руководства.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:48 Ответить
Пока очевидна только неэффективность ВОЗ.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:19 Ответить
Чего это? Их сотрудники довольно успешно малолетками для публичных домов торговали...да и сами пользовали...
показать весь комментарий
27.10.2020 16:30 Ответить
Самий важкий період був поки в містах центральне опалення не працювало, в хатах був холодильник. Люди хворіли, в школах ті всі соплі розносяться. А ви кажете Ковід...
показать весь комментарий
27.10.2020 15:21 Ответить
Ога, поэтому до 1 сентября было по 2000 заболевших, а с первого сентября стремительно растет. Пахнет геноцидом.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:54 Ответить
уявіть що в одного вчителя є ковід,так але він ще не знає що носій або безсимптомний,так ось вони всі в учительській кімнаті "труться" потім до учнів йдуть,а учні додому несуть знання і нетільки),коротко кажучи школа та садочок то інкубатор вірусів полюбе.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:09 Ответить
А я, навпаки, боюсь дітлахів найбільше, бо вони не відчуваютъ вірус, але розповсюджують. В Канаді друга хвиля, втричі сильніша за першу, почалась як раз, коли діти пішли до школи. Співпадіння?
показать весь комментарий
27.10.2020 18:12 Ответить
 
 