Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ

Закриття шкіл є неефективним у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це в Twitter повідомив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, передає Цензор.НЕТ.

"Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх варто відкривати. Під найбільшим впливом опиняються діти, які перебувають у важкій життєвій ситуації", - йдеться в повідомленні.

Клюге додав, що діти й підлітки повинні брати участь в ухваленні рішень, що приймаються на тлі сплеску COVID-19.

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