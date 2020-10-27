Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ
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Закриття шкіл є неефективним у боротьбі з пандемією коронавірусу.
Про це в Twitter повідомив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, передає Цензор.НЕТ.
"Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх варто відкривати. Під найбільшим впливом опиняються діти, які перебувають у важкій життєвій ситуації", - йдеться в повідомленні.
Клюге додав, що діти й підлітки повинні брати участь в ухваленні рішень, що приймаються на тлі сплеску COVID-19.
Топ коментарі
+7 Andrey Levenov
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+7 Andy Sok
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+6 Віталій Українець 4726b64e
показати весь коментар27.10.2020 12:46
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Будь ласка, зачекайте...
головного мозку.
Ти рахуєш що там також погано попрацювала команда Зеленського?
И в этих странах гор трупов не наблюдается.
Украина примерно 6700,или 151 на миллион...
Беларусвкой свтатистике в нынешних условиях можно верить так же,как и **********
так о чем ты кацапа,поешь?купи вон лучше маску от 5ж...недорого
Швеция на 22 октября - маски не носят - 1 смерть от ковид.
Украина на 22 октября - маски в подавляющем большинстве носят - 121 смерть от ковид.
Ну так в какой стране гора трупов, уважаемый?))
Посчитаем еще через полгодика - год, ОК?
Беларусь надо смотреть не статистику. Надо смотреть на улицы и каналы оппо-СМИ. Смотрим. Выборы были 9 августа, так? Уже сразу после оглашения результатов они начали МАССОВО выходить на демонстрации - по 100тыс. чел. Без всяких социальных дистанций. И масок в большинстве тоже. Инкубационный период 2 недели, так?
Внимание: а почему нет репортажей от их оппо-СМИ, той же Нексты, от хакеров и прочих небезразличных которые даже личные данные омона умудрились добыть о:
- очередях скорых у больниц (а такое хрен скроешь)
- миллионах заболевших которые сидят по домам и болеют - а не сотнями тысяч продолжают вот уже третий месяц выходить на улицы
- исповедей паталогоанатомов о тысячах трупов от ковид которые власти скрывают
Где вот это вот все? Где все эти свидетельства? Хрен их скроешь в современном мире, когда достаточно сфоткать очередь из скорых на смартфон и отправить на оппо-канал а дальше он сделает остальное?
Нету.
пробуешь сравнивать теплое с мягким да еще кого то убедить.но кроме кацапни-никто не ведется.
Я могу сказать Вам только одну вещь, уважаемый адепт коронаистерии:
- сидите дома в маске
а вот советы давать не надо...ибо непрошеные
"2+2 = 4 а не 5"!!
Фуууу москаль!!!! 2+2=5)))
Впрочем согласен, обижаться последнее дело. Я смеюсь. Когда человеку просто предлагаешь усомниться в честности украинского политика / чиновника а в ответ слышишь что-то вроде "Они не врут!!!! Ты москаль!!!".... в общем смешно.
И насчет советов ты прав.
Jedem das seine, в общем.
Интересно... а наши адепты того что в подъездах ссут исключительно москали...
У них если... извиняюсь... не стоит, то это тоже москали виноваты?)))))
Кстати: на кацапском тоже может говорить только кацап, Гыг, у меня для Вас плохие новости...)))
а кацапские новости меня не интересуют .
бо брешуть
Я, кстати, ссылался на беларусский оппо-канал Некста. Который собственно и является основным рупором их революции, а находится в Польше. Так что тут мимо в плане русских новостей.
А знаешь что больше всего бесит? Вот сейчас? Я скажу.
Когда (!!!) строится жилой квартал, НИКТО не требует от застройщика выполнения соц. обязательств. Никто. А по закону они есть. Пока - есть. Все молча записываются в еще советскую поликлинику (которую ратующий за европейскость застройщик отчего- то забыл построить, хотя нормы требуют, а в Европе превыше всего закон).
Но когда приходит... даже не чума, но респираторка с уровнем смертности ниже гриппа... ооооо, вот тут все кричат "ааааа мы все умрем". Чтож не раньше-то???
А почему у нас не меньше 25? Не потому ли что социальные обязательства о которых я говорю еще и школ касаются?
Но всем плевать... так шо теперь... расплата...
А на предмет ограничений в школах... не - ты прав. Лучше сидеть дома. Ну чтоб иммунитет убить окончательно и потом погибнуть от банального гриппа.
И да, Украина никогда не была социально направленным государством и станет им не скоро
Тем, что ты испытываешь недостаток солнца (витамина Д, для начала), воздуха, физической активности. А также не подвергаешь свой организм минимальным дозам всевозможных агресивных факторов внешней среды. Он не учится бороться с вирусами.
Итог предсказуем.
Это если по-простому. Благо в интернете масса соотв. литературы.
Социально направленным его делают люди, его населяющие. Или НЕ делают, а потом воют о последствиях.
Заметь, я еще говорил о минимальном воздействии внешней агрессивной среды. Это важно. Потому как... получая небольшие дозы всевозможных вирусов и бактерий организм (иммунитет) учится с ними бороться. Выйдя из стерильности дома в относительно агрессивную среду улицы... в общем имеешь то что имеешь.
Пока не известен. Признаю. И что? Складываем лапки и молча смотрим на произвол? Бездействие - преступно.
Т.к. кроме эволюции есть такая штука как деградация.
Но слышал бы ты, сколько я выслушал по этому поводу... от поклонников "аааааааааа мы все умрем (спойлер: конечно умрете) выводите детей на улицу без масок вусех позаражаете, сами заразитесь сдохните трупы некому выносить аааааа".
Ты просто недооцениваешь силу людского страха.
головного мозкуце дуже і дуже небезпечна річ )))
Эфиоп нашёл ромашку.
Постоянно в маске, перчатках, заливаешь себя антисептиками...
То вполне вероятно ты настолько угробил свой иммунитет, что он не в состоянии справляться с минимальными дозами банального гриппа или ОРВИ которые ты мог подцепить к примеру в лифте или на лестничной площадке (по пути из квартиры к личному авто).
У сына, вполне вероятно, та же хрень. Несформированный / угробленный иммунитет.
и приводнят где нить в тихом океане .шоб по пузырькам определить ,где травит
Гыг. Я там Вам вопросик задал. Ответьте, а?)))
Він пиатє - ЯК ?
Отак.
Мы никак не ограничивались даже спали вместе. Сын в другой комнате но там он только спал.
В результате ... заболели только они. Хотя передается воздушно-капельным.
Вопрос иммунитета. Если сидеть дома... то он не сформируется...
Пока же есть только очередное подтверждение несостоятельности ВОЗ или ее руководства.