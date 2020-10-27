Замглавы ОП Ковалив заболела коронавирусом, инфицированы также супруг и дети
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Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что она вместе с супругом и детьми заболела COVID-19.
Об этом Ковалив сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко соблюдали все санитарные нормы, эта болезнь не обошла и нас стороной. Вирус очень близко, рядом с нами", - говорится в сообщении.
Ковалив призывает носить маски, избегать массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и беречь себя и окружающих.
"Чувствуем себя удовлетворительно, под наблюдением врача. Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции", - подытожила замглавы ОП.
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А в жОПе все окей, "лечение лучше чем в Европе" (цитата индюка)
Радуемся, что хоть там все под *********** "врачей"!..
Є антибіотики, одна доза яких може коштувати під десять тисяч гривень, а крапельниць чи уколів треба зробити десяток-другий, і хто влітає у вкрай важку форму тому відразу стає дуже весело, а його родичам дуже сумно, незалежно від того вилікувався пацієнт чи ні...
ось головний вірус!
не маю жалю чи співчуття до зеленських потвор, як вони не мають жалю до цієї країни.
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Кабмин Украины забрал у онкобольных 62 млн и отдал их на дороги.
ну тогда в Яндекс тебе дорога .....