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Замглавы ОП Ковалив заболела коронавирусом, инфицированы также супруг и дети

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Замглавы ОП Ковалив заболела коронавирусом, инфицированы также супруг и дети

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что она вместе с супругом и детьми заболела COVID-19.

Об этом Ковалив сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко соблюдали все санитарные нормы, эта болезнь не обошла и нас стороной. Вирус очень близко, рядом с нами", - говорится в сообщении.

Ковалив призывает носить маски, избегать массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и беречь себя и окружающих.

"Чувствуем себя удовлетворительно, под наблюдением врача. Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции", - подытожила замглавы ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Заступниця голови ОП Ковалів захворіла на коронавірус, інфіковані також чоловік і діти - Цензор.НЕТ 1582

ось головний вірус!
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27.10.2020 13:59
+3
"Вирус очень близко, рядом с нами" - то она ермака чы главбубаноида вирусом обозвала?
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27.10.2020 13:26
+2
Заболел родственник в Киеве, все симптомы Ковида, никто никаких тестов делать не предлагал и делать не собирается, в поликлинике, на рентген, очередь на полмесяца вперед, пробиться нельзя даже за взятку(!), пришлось обращаться в частную клинику. Больной не учтенный! На лечение уже улетела круглая сумма...
А в жОПе все окей, "лечение лучше чем в Европе" (цитата индюка)
Радуемся, что хоть там все под *********** "врачей"!..
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27.10.2020 13:48
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"Вирус очень близко, рядом с нами" - то она ермака чы главбубаноида вирусом обозвала?
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27.10.2020 13:26 Ответить
Я уже волнуюсь за Дерьмака. Надеюсь, ему }{уйло свою "нановакцину" подогнал? Если да- готовим 2 баяна. Замглавы ОП Ковалив заболела коронавирусом, инфицированы также супруг и дети - Цензор.НЕТ 7348
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27.10.2020 13:34 Ответить
На ІСТV інфікувалась минулого тижня?
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27.10.2020 13:46 Ответить
Заболел родственник в Киеве, все симптомы Ковида, никто никаких тестов делать не предлагал и делать не собирается, в поликлинике, на рентген, очередь на полмесяца вперед, пробиться нельзя даже за взятку(!), пришлось обращаться в частную клинику. Больной не учтенный! На лечение уже улетела круглая сумма...
А в жОПе все окей, "лечение лучше чем в Европе" (цитата индюка)
Радуемся, что хоть там все под *********** "врачей"!..
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27.10.2020 13:48 Ответить
Цікаво, а на що ви викинули кругленьку суму? Парацетамол здається не дорогий чи ви купляли власний апарат ШВЛ?
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27.10.2020 15:42 Ответить
Рентген в приватній клініці 700 грн., крапельниці з антибіотиком кілька тисяч, за один укол медсестрі (без ліків) 100 грн + вартість ліків, прийом лікаря (вартість не пам"ятаю), ще якісь витрати. Платив не я, тому точно не назву, в усякому разі разом вийшло майже 20 000 і лікування ще не завершене.
Є антибіотики, одна доза яких може коштувати під десять тисяч гривень, а крапельниць чи уколів треба зробити десяток-другий, і хто влітає у вкрай важку форму тому відразу стає дуже весело, а його родичам дуже сумно, незалежно від того вилікувався пацієнт чи ні...
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27.10.2020 18:13 Ответить
Заступниця голови ОП Ковалів захворіла на коронавірус, інфіковані також чоловік і діти - Цензор.НЕТ 1582

ось головний вірус!
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27.10.2020 13:59 Ответить
прочитав: ...ківалОв захворів на коронавірус...
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27.10.2020 14:17 Ответить
Это та Ковалив, которая на ictv на "свободе слова" Порошенко кричала, что с ковидом в Украине все под контролем? Ну-ну
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27.10.2020 14:53 Ответить
сподіваюсь поповнить статистику летальних випадків.
не маю жалю чи співчуття до зеленських потвор, як вони не мають жалю до цієї країни.
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27.10.2020 14:56 Ответить
Короновирусный фонд РАЗВОРОВАЛИ и принялись за онкобольных !
***
Кабмин Украины забрал у онкобольных 62 млн и отдал их на дороги.

Заступниця голови ОП Ковалів захворіла на коронавірус, інфіковані також чоловік і діти - Цензор.НЕТ 5515
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27.10.2020 15:38 Ответить
посилання?
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27.10.2020 15:43 Ответить
насолоджуйтесь
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27.10.2020 15:52 Ответить
Ну, взагалі то, в статті йде розмова про те що, забрали у "програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.", а ви пишите що забрали у онкологічно хворих ще й фото дитинки хворої запостили. А по-суті, ну хто і на чому у нас в міністерстві вдосконалює молекулярно-генетичну діагностику? Ви можете навести хоч один приклад української розробки молекулярно-генетичної діагностики? Забрали у одних казнокрадів і дали іншим. Звичайно, казнокрадам з МОЗу тепер горе, а казнокради автодору раді.
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27.10.2020 16:02 Ответить
ЗІ: а взагалі то є підозра що гроші забрали з відси "Проектування та роботи з капітального ремонту лабораторії Національного інституту раку" Там преамбула однакова: "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань"
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27.10.2020 16:18 Ответить
Тебя что в гугле забанили ?
ну тогда в Яндекс тебе дорога .....
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27.10.2020 15:54 Ответить
Ну, Гугл вам мізків не додасть і розуміти прочитане не допоможе.
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27.10.2020 16:04 Ответить
 
 